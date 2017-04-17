 Беларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире "Беларусь 1".
По его словам, в Москве подписан протокол с "Газпромом", где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017-2019 годы. "В 2018 году цена для газ будет $129 за 1 тыс. куб м вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ. Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная", - сказал он.
По информации чиновника, в 2019 году для Беларуси будет действовать фиксированная цена на газ в размере $127 за 1 тыс. куб м. "Дальше мы должны до окончания очередного цикла договора (а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года) подписать на 2018-й и 2019 годы в рамках межправительственного соглашения соглашение между Беларусью и "Газпромом" - новый контракт. Мы договорились, что на два года документ подпишем, но чтобы нам было понятно, как подписывать, уже в 2019 году надо иметь подходы на 2020-2023 годы. Их взялись сформулировать до 1 июля 2019 года", - сказал Семашко.
Напомним, ранее "Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме $762 млн.
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Вже ми це прроходили...
Шо тама Лука Мудищов у сябров продав?? Бази та маневри рашистів на своєї "суверенній" країні???
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Сябры, если забредете сюда, ответьте, пожалуйста. Очень интересно.
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Бл... и бульбаши еще жалуются на что-то.
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И они пользуются спросом. Сам иногда беру белорусское масло когда не могу купить обуховское (лучшее наше). Например, яготинское дерьмо по сравнению с беларусским, хотя цена практически одинаковая.
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Короче, 1,30 грн. за куб при наших 7,00 грн.
Еще интересно узнать какая у них минимальная и средняя з/п и сравнить с украинской.
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Не знаю кому верить. Сам покопаюсь в инете, чтобы удовлетворить свою любопытность.
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https://www.nbrb.by/statistics/rates/ratesDaily.asp
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Так реально получается, что у сябров газ более чем в пять раз дешевле. Них... себе разница!
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чим будуть різницю між ринковою та "фіксованою" ціною сплачувати?
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Потом, в конце сезона, кацапы рыла почухали и объявили: с вас должок - 750 млн.$.
Чем-то напоминает отношения с Украиной до разрыва.
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Очень уж я люблю грузинскую кухню. С детства не могу забыть...
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Козаки Вiйска Запорожского вiрно колись помiтили це...
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Гражданин Беларуси имеет к выбору 69 стран куда можно спокойно приехать без необходимости утомительного сбора документов для получения разрешения на въезд.
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Пока поляк будет оформлять туда визу, белорус успеет там загореть на солнышке и вернуться обратно...
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https://www.youtube.com/watch?v=T-NR-sMIbQA
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https://www.youtube.com/watch?v=FIN2w-NIBrQ
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