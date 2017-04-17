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Все про:Беларусь (2543) Газ (8689) Газпром (2601) Россия (69973) Семашко (2)

 Беларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко

Российский газ для Беларуси в 2018 году будет стоить $129 за 1 тыс. куб. м, в 2019 году - $127 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко в эфире "Беларусь 1".

По его словам, в Москве подписан протокол с "Газпромом", где четко обозначены фиксированные цены на газ для Беларуси на 2017-2019 годы. "В 2018 году цена для газ будет $129 за 1 тыс. куб м вне зависимости от конъюнктуры цен на нефть и газ. Если бы все оставалось как до начала переговоров, то цена была бы под $150, поэтому это скидка существенная", - сказал он.

По информации чиновника, в 2019 году для Беларуси будет действовать фиксированная цена на газ в размере $127 за 1 тыс. куб м. "Дальше мы должны до окончания очередного цикла договора (а у нас трехгодичный контракт заканчивается концом 2017 года) подписать на 2018-й и 2019 годы в рамках межправительственного соглашения соглашение между Беларусью и "Газпромом" - новый контракт. Мы договорились, что на два года документ подпишем, но чтобы нам было понятно, как подписывать, уже в 2019 году надо иметь подходы на 2020-2023 годы. Их взялись сформулировать до 1 июля 2019 года", - сказал Семашко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь получит от России дополнительно 1 млрд долларов кредита

Напомним, ранее "Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме $762 млн.
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К тому времени газ будет по 50$ но уже у НовоКитая.
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"Добилиссь"..Сиділи, балакали, плакали...срали та мазали...))
Вже ми це прроходили...

Шо тама Лука Мудищов у сябров продав?? Бази та маневри рашистів на своєї "суверенній" країні???
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Интересно, какая в Беларуси сейчас цена на газ для населения?
Сябры, если забредете сюда, ответьте, пожалуйста. Очень интересно.
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Там разнобой большой. Тарифы от 0,6 до 1,5 раза от украинского тарифы.
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Это такой разнобой именно для населения? Или имеется ввиду, что для предприятий один тариф, а для населения другой?
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а , кацапик? ну тогда понятно, чего казламордию отбеливаешь........
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посчитал в среднем в году примерно 3500-3700 грн/тыс.кубов
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Так ведь это же в два раза дешевле чем у нас. У нас было чуть больше 7 грн за куб (7,18), а после введения ежемесячной абонплаты должно быть чуть меньше 7 грн. (6,98).
Бл... и бульбаши еще жалуются на что-то.
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Зато цены на продукты выше и качество хуже чем у нас
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А чего тогда у нас на каждом углу ларьки с названиями "беларусская молочка" или "беларусские фермерские товары"?
И они пользуются спросом. Сам иногда беру белорусское масло когда не могу купить обуховское (лучшее наше). Например, яготинское дерьмо по сравнению с беларусским, хотя цена практически одинаковая.
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Ну бери, кто мешает. Думай, что оно лучше. У меня в городе два магазина было лет 7 назад и оба закрылись
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Кстати я перепроверил инфу. З Україною в серці был не прав. Там газ не в два раза, а в пять раз дешевле, чем у нас.
Короче, 1,30 грн. за куб при наших 7,00 грн.
Еще интересно узнать какая у них минимальная и средняя з/п и сравнить с украинской.
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Он как бы есть и этого вполне достаточно, что бы понимать, что Бацька еба..ый. Беларусь живет, только за счет халявной цены на газ и кредитов от рашки, которые дают да проедание. Все кредиты, которые получает УКраина не идут на зарплаты и пенсии, мы к счастью отошли от этой пагубной практики после Яныка. Перестанет раша давать кредиты и Беларусь встанет в один ряд с Венесуэлой с супергиперифляцией
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Зачем рассуждать о будущем: если бы да как кабы. Реальных Ванг и Нострадамусов не иснуе. Тут надо сейчас выживать.
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Ну я не выживаю, а живу вполне нормально. Я вам расписал за счет чего живет Беларусь не только по моим наблюдениям, а и по словам моих знакомых, которые очень часто бывают в Беларуси.
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0,0911 белорусских рублей (0,046 Евро или 1,30 грн.) за куб м в отопительный период при наличии счетчика и потреблении до 3000 куб в год.
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Так это вообще более чем в пять раз дешевле, чем у нас. И лимит - нихрена себе. Тут выше написали, что вроде всего в два раза дешевле.
Не знаю кому верить. Сам покопаюсь в инете, чтобы удовлетворить свою любопытность.
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Да спасибо, но я уже выяснил. На сегодняшний день это 1,31 грн. https://www.calc.ru/
Так реально получается, что у сябров газ более чем в пять раз дешевле. Них... себе разница!
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У них политическая цена за газ от кацапов. За это они сдали ГТС да и вообще все национальные интересы, оно того не стоит
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А у нас для населения своих объемов газа хватает и без кацапов.
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Зато не будет хватать для промышленности. Будет для них дороже газ, подорожает продукция экспортная, станет менее конкурентноспосбная, станет меньше валютной выручки....
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Для них итак газ дороже и всегда был дороже.
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А будет еще дороже. В идеале Украина должна перейти полностью на свой газ. Думаю к 2020-2021 это вполне реализуемо
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Помню при тиране покупали газ у кацапов почти по $500, а для населения он был по 1,10 грн. и доллар была по 8, а не по 27.
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Ну да и компенсировали его рыночную стоимость Нафтогазу из бюджета, а именно около 6о млрд гривень, когда доллар был 8 гривен. А сейчас Нафтогаз уже прибыльная структура, которая заплатила в бюджет 1 млрд. баксов налогов. То есть из убытка в 7 с копейками млрд. баксов до 2014 года вышли в 1 млрд. баксов прибыли. Вот так зрада, правда?
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то фігня, цікаве інше:
чим будуть різницю між ринковою та "фіксованою" ціною сплачувати?
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В прошлом году у бульбашей тоже была цена - "льготная".
Потом, в конце сезона, кацапы рыла почухали и объявили: с вас должок - 750 млн.$.
Чем-то напоминает отношения с Украиной до разрыва.
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Так у россии всегда политическая цена на газ. Одна цена в долларах, а потом дай бороче как у Гитлера - млеко, яйца и понеслось.
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Наивные беларусы, договоры с кацапами не стоят и бумаги на которых они написаны, у тоже был договор с ордой на поставки газа в 2005году и разве это остановило кацапов от отключения газа зимой и вынуждение шантажем переписать договор уже на других условиях?
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Радость от этого факта приобретает смысл только если ожидать резкого повышения цены на газ (нефть). Если же ожидать снижения цен - то такая схема большое попадалово. Лукашенко что то знает о будущем???
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Это предсказуемо ВедьРФ мамой поклялось арабам что срократят своюпродажу нефти Матвиенко аж паранжу одела для доказательств)Теперь они через белорусов компенсируют сокращение липовое)))))))))))))))))))
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Нельзя ржать над бедными и больными. Особенно в пасху.😀
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Sophia-Maria Duglass, про труселя с начесом (в теме про турок) - это ржач )))))
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Нашел! Кое кто носит не только с начесом, но забывает эти труселя стирать. Я вот на пробу купил труселя, которые сшили в Качановской женской колонии и ходил как робот. Труселя не гнулись, думал это ноги подводят, переодел турецкие и все в норме.
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Дякую. Была весь день в Вене , сначала в одном ресторане- весь персонал ( молодые все!!!) из совка( украинцы, руцький). Потом в грузинском ресторане-весь персонал ( молодые!!!) из совка. Молодежь уезжает к лучшей жизни. В Вене еще и много турков и есть турецкий продуктовый базар. Вернулась в Братиславу , решила почитать Цензор- А ТУТ некто про турков отсталых пишет. !! НУ ТУТ ДУША И НЕ ВЫДЕРЖАЛА.
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Буду в Вене - надо зайти в грузинский ресторан.
Очень уж я люблю грузинскую кухню. С детства не могу забыть...
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Ресторан Алаверды . Персонал весь русскоговорящий. Хинкали отличные.
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Хто з кацапами дружив,той без штанцiв завжди ходив.
Козаки Вiйска Запорожского вiрно колись помiтили це...
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Вот это перемога у белорусов. Мои поздравления
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С бацьком не пропадешь!

Гражданин Беларуси имеет к выбору 69 стран куда можно спокойно приехать без необходимости утомительного сбора документов для получения разрешения на въезд.
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В КНДР можно? Если можно, то все я уезжаю в Беларусь
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Среди этих стран есть Вьетнам, Азербайджан и даже Сирия, в которые жителям Польши или Литвы потребуется прохождение бюрократических визовых преград.
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Даже Сирия есть. Ого, похоже паспорт гражданина Беларуси самый ценный среди всех гражданств других стран. Не то что безвиз с этой гейропой, тьху
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То же самое и с Кубой!
Пока поляк будет оформлять туда визу, белорус успеет там загореть на солнышке и вернуться обратно...
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😀😀😀😀😀 вы на ночь чтото слишком разошлись.
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Тина Кароль, Katya Chilly, Александр Клименко - Думи мої, думи - полуфинал - Голос страны 7 сезон

https://www.youtube.com/watch?v=T-NR-sMIbQA
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самый большой удар по экономике это фиксированные цены на ресурсы, особенно на нефть и газ. Если цена через время оказывается ниже фиксированной, предприятия банкротятся, если выше фиксированной, возникают неконкурентные предприятия которые после отмены фиксации также банкротятся. Палка с двумя проигрышными концами.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБеларусь добилась от России фиксированных цен на газ, - вице-премьер Семашко
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