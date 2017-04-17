 "Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма", - Кадыров упомянул отца, сражавшегося с россиянами

Как сообщает Цензор.НЕТ, поздравление он опубликовал в Instagram.
"Народ Чеченской Республики отмечает День мира. Он символизирует победу над силами международного терроризма, над врагами Чечни и всей России", - пишет чиновник.
"В воскресенье в театрально-концертном зале Грозного собрались представители общественности, ветераны и сотрудники правоохранительных органов, многие из которых непосредственно принимали участие в борьбе с бандами, наводнившими Чечню. Террористы приехали из 51 страны, но оказались бессильны перед волей и решимостью нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и его соратников защитить свою землю, свою Родину и свое Отечество", - заявил он.
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"Сегодня Чечня с гордостью заявляет, что защитила Россию от терроризма, спасла миллионы жизней. Так было и так будет всегда. Никто, никакой враг не сможет посягнуть на безопасность России, пока едины народы, едино наше общество", - подчеркнул Кадыров.
"В этот торжественный день мы говорим искренние слова признательности и благодарности нашему национальному лидеру, президенту России Владимиру Путину, который поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и всегда поддерживает наши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы", - добавил он.
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Хуйло, запомни...))))
Ичкерия исчо засадит...
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