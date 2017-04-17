 Гражданин Германии погиб в ДТП на Ривненщине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, ночью возле села Зеленый Гай (Дубенский район) 27-летний гражданин Германии, двигаясь на автомобиле Audi A4 в направлении Ривного, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником BMW X6 под управлением 39-летнего львовянина.
В результате ДТП иностранец погиб. 31-летняя львовянка - пассажирка внедорожника - с диагнозом "политравма" госпитализирована. Водитель BMW получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.
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