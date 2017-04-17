 Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни

Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум, сказал Эрдоган. При этом референдум возможно будет провести если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.
О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.
По данным национального Центризбиркома, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. Согласно предварительным результатам, инициативу Эрдогана поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента. Эти данные основаны на подсчете 99,96 процента бюллетеней.
2018 159
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РПЦ рассекретила группировку российских войск в СИРИИ, отправив туда 3000 пасхальных куличей
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Такое ощущение, что поцоватый Эрдоган делает это специально в адрес ЕС. Как подросток обиженный.
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Ага....
Я ему сказал пусть немцы в Турцию приедут поучится.Отстой и вчерашний день. эти немецкие новострои.Так что не зная ничего о Турции не говори бреда
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Ты не поймешь кацапов и удивляешься ну как же можно быть таким дебилом,кацапы не поймут украинцев,ну как же можно быть таким дебилом.
Странно да.Ведь должна же быть где то правда?...А правда в том что дебилы вы все.И касапы и хохлы.Вас всех отымели по одной и той же схеме.Знаешь сайт Русвесна?Да знаешь,ты там же тоже работаешь.Так вот РВ и Цензор нет,это походу близнецы и братья.И хозяин у них один.Кремль.
Вот эти сайты и разогревают ненависть и войну
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http://www.szohve.org/novosti/v-rossii-i-za-rubezhom/112-64 - но тебе ж на это плевать - уровень прогресса турков для тебя это электронные рецепты в аптеку..
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А у нам в Киеве до сих пор нет английских указателей. Отсталый народец- это жители совка.
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у нас здесь полно курдов и я знаю их настроения
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Плати налоги и не выступай прротив власти и всех это устраивало...
Даже злейшия враги, козаки, туда от рашистского произвола переселились-бежали, и..
принимали с уважением!!!!
Весь Мир Театр...)))
Нюююю, история, однако....)))
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