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 За рубежом
  2018  159
Все про:смертная казнь (69) Турция (1921) Эрдоган (334)

 Эрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении восстановить в стране смертную казнь. Свое заявление он сделал в воскресенье, 16 апреля, после объявленных результатов конституционного референдума.

Возобновление практики смертной казни будет его "первой задачей", заявил Эрдоган в Стамбуле во время выступления перед своими сторонниками, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Турецкая оппозиция обжалует итоги конституционного референдума

Для одобрения смертной казни требуется поддержка не менее двух третей депутатов турецкого парламента. Если среди депутатов эта идея не получит достаточной поддержки, тогда будет проведен референдум, сказал Эрдоган. При этом референдум возможно будет провести если за предложение проголосует 60 процентов членов парламента.

О возможности возвращения к смертной казни Эрдоган заговорил после неудавшейся попытки госпереворота, случившейся летом 2016 года. В Брюсселе отметили, что восстановление высшей меры наказания поставит крест на планах Турции вступить в Евросоюз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение смертной казни в Турции закроет ей путь в ЕС, - Юнкер

По данным национального Центризбиркома, победу на нынешнем референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. Согласно предварительным результатам, инициативу Эрдогана поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента. Эти данные основаны на подсчете 99,96 процента бюллетеней.
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ага,добрые османы были- греки подтвердят
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Радзiвiл Слуцкi‏ @patriotbelarus 11 ч.11 часов назад
РПЦ рассекретила группировку российских войск в СИРИИ, отправив туда 3000 пасхальных куличей
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кто зна, кто в ту петлю попадет первым...подумай эрдоган.....у БОГА все равны....
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не бреши, он в первую очекредь хочет избавиться от военных заговорщиков,судей,прокуроров и т.д...
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Очереди нет, принимаем без очереди, а особенно россиян.
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Будут - протесты или не будут - пойдет экономика Турции на дно в любом случае.
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Вот оно как, значит самое приоритетное изменение для сегодняшней Турции это именно введение смертной казни. Без этого турки жить точно не смогут(какая ирония).

Такое ощущение, что поцоватый Эрдоган делает это специально в адрес ЕС. Как подросток обиженный.
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Как будто какой-то 16 век - первая задача Султана не улучшение жизни народа, а срочное установление "смертной казни". Не, ну турки всегда были отсталым народцем, так что Эрдоган просто возвращает народ в условия, которые тот заслуживает.
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ну,это все просто согласно восточной ментальности, и турки тут не исключение...
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и это говорит человек гражданин страны занимающей все нижние места во всех рейтингах и только по коррупции вырвавшейся в мировые лидеры?...
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Я даже не знаю, что тебя обидело? Что Эродогана я назвал диктатором или что Османская империя всегда технологически отставала от Европы? Какое отношение эти факты имеют отношение к тому что я с Украины? А если б тебе тоже самое француз сказал бы?
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надо зайти с французкого прокси и пристыдить товарища, тогда ему нечем крыть будет))
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Ты же не француз?Нет.Ну так и говори от себя.А не от лица француза.А я вот например знаю что Турция в технологическом уровне давно выше многих стран Европы.А так же в бытовом уровне и прочее.У нас допустим во всех парках все дорожки резиновые,и есть даже тренажеры для инвалидов.Не говоря про обычные.И еще когда знакомый поляк увидел наши электронные рецепты в аптеку и узнал как работает турецкая медицина он сел на жопу.А у нас все по старинке,его слова.И ни о каких электронных рецептах и понятия нет.В той же Чехии НЕ ВЕЗДЕ принимают карты нк оплате?!!!И это Европа?Мне мой друг показал какие у них новострои в Германии.
Ага....
Я ему сказал пусть немцы в Турцию приедут поучится.Отстой и вчерашний день. эти немецкие новострои.Так что не зная ничего о Турции не говори бреда
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товарищ, тебе корона не давит случайно?и что ты тогда на сайте отсталой страны делаешь, местных троллишь и рассказываешь о прелестях восточной демократии?и чем ты тогда от ольгинского тролля отличаешься?
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Просто раньше я был таким же как вы.Нес тут всякую херню.А теперь уже несколько лет мои мозги свободны от гбшной пропаганды и я вижу каким же кретином я был.Таким как ты сейчас.И если ты не ольгинский,а я в этом очень сомневаюсь,то должен понять.Всей пропагандой что кацапов что хохлов занимается ОДНА И ТА ЖЕ контора.Вас мастерски стравили перед этим.Обработав по одной и той же программе.
Ты не поймешь кацапов и удивляешься ну как же можно быть таким дебилом,кацапы не поймут украинцев,ну как же можно быть таким дебилом.
Странно да.Ведь должна же быть где то правда?...А правда в том что дебилы вы все.И касапы и хохлы.Вас всех отымели по одной и той же схеме.Знаешь сайт Русвесна?Да знаешь,ты там же тоже работаешь.Так вот РВ и Цензор нет,это походу близнецы и братья.И хозяин у них один.Кремль.
Вот эти сайты и разогревают ненависть и войну
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Но воюют и россияне и захватили часть Украины. Так, что на Цензор не вали. Меня вот никто не грел.
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Vот я, например, не называю Турцию отсталой страной, бо там не живу и точно не знаю. А можешь сказать, почему миллионы турок живут в Европе, и не только не собираются переежать в свою высокоразвитую технологическую страну, но и перевозят сюда свои семьи по десять человек минимум на семью? Да, и никогда не забывают, при этом, очень эмоционально гордиться великой Турцией...
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Куда переезжают турки?Куда сюда?И с чего ты взял что это турки?
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Из Европы в Турцию не переезжают. Официально у нас живет наприммер около миллиона турок.
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Не пойму, какая разница, какая у меня национальность? Ты сейчас про Стамбул говоришь или турецкую глубинку? Разве установка тренажеров в Стамбуле может поменять отношение к туркам? Есть более важные важные вещи, например, "РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ" - Турция на 93 месте, это хуже, чем в Палестине и Таджикистане. http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info А ты многое о турках знаешь? - по глубинкам много поездил или дальше городов - миллионников носа не совал? К слову, почитай как турки относятся не к мусульманам:
http://www.szohve.org/novosti/v-rossii-i-za-rubezhom/112-64 - но тебе ж на это плевать - уровень прогресса турков для тебя это электронные рецепты в аптеку..
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Как вы относитесь к мусульманам я видел, как и видел отношение турок к православным украинцам.
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Это троль. При чём не бывавший в Турции. Я ехала машиной из Болгарии в Стамбул в 2004 году. Прямо от границы Болгарии начинался 6(!) полосный новенький автобан . Еще строительную технику не вывезли. До Стамбула ( гдето 2 часа) по английским указателям. В Стамбуле к гостинице по английским указателям . Доехали НИ У КОГО ДОРОГИ НЕ СПРАШИВАЯ. Это уровень.
А у нам в Киеве до сих пор нет английских указателей. Отсталый народец- это жители совка.
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За что спор, за автобан? Ну построили его в кредит за немецкие деньги, что дальше? Я написал про общий уровень образования турков, как народа. П.С. Во Франции, кстати, нет указателей на английском языке, в отличии от Киева.
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Смертная казнь не определяет наличие или отсутствие демократии.
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ну это лично твое мнение...а вот мнение европейского сообщества совсем иное, и я ему как то больше доверяю
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А мнение народа США иное. И никто не отрицает наличие демократии в США.
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ты с США не ровняйся: там федеративное государство,а у вас 30 миллионов курдов на своих коренных землях не имеют даже культурной автономии
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Кто тебе сказал что курды прям жаждут получить автономию?Они граждане Турции,они патриоты своей страны Турции,служат в армии турецкой и пр.Не слушай кацапский бред и пропаганду
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не бреши как кацап :D
у нас здесь полно курдов и я знаю их настроения
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тут можно поспорить, на самом деле...или считается нормальным, что большинства граждан голосовали за клинтон, но из за архаичной системы выборов мнение большинства избирателей было похерено?
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Не определяет, но определяет очень многое в намерениях власти, когда она самым первым делом после плебисцита, ставит вопрос о её введении.
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Да погугли!!! Мне такой подход очень нравился...)))
Плати налоги и не выступай прротив власти и всех это устраивало...

Даже злейшия враги, козаки, туда от рашистского произвола переселились-бежали, и..

принимали с уважением!!!!

Весь Мир Театр...)))

Нюююю, история, однако....)))
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Нам бы в Украине тоже смертную казнь вернуть. На год. За коррупцию и воровство бюджета. Европа повоняет немного и вскоре забудет. Они ведь всегда спешат со всеми дружить и договариваться....
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И что, коррупционеров убили бы? Да их сейчас посадить не могут, да и не пробуют даже..
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и даже наследников. что бы никто на украденном у украинского народа не жировал
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Так коррупционеры у нас при власти. Если бы была смертная казнь - что бы поменялось? Они сами себя бы расстреляли или повесили?
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срочно нужно пригласить на ПМЖ в Германию пару-тройку миллионов, нужно их спасать!
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а на лондон как пойдете, через беларусь что ли?
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Туреччина і ЄС - це як Афганістан-чемпіон світу з хокею. З розряду фантастики.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган объявил своей "первой задачей" возобновление смертной казни
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