"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева
Благодаря повышению минимальной зарплаты доходы государственного бюджета выросли на 39%.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Зеркалу недели".
"За прошлый год количество плательщиков взносов выросло на 400 тыс. При том что мы потеряли по Донецкой области 150 тыс., а по Луганской - 45 тыс. С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%. Пенсионный фонд (ПФ) получил +37%. В ПФ поступило уже 7 млрд грн сверх плана", - информирует он.
"Приведу пример моего товарища из Винницы. В его стоматологическом кабинете девять кресел, но ни один работник не был оформлен. А в январе, посчитав, что заплатить штраф 96 тыс. грн за каждого будет дороже (девятерых работников ведь не скроешь), он всех оформил на минимальную зарплату", - добавил чиновник.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение правительства об увеличении минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января 2017 года на сегодня выполняется в полном объеме - как в государственном, так и в негосударственном секторе экономики.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Метод проверенный , поднимайте ещё в 9 раз !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вы даже не представляете себе уровень наценки на рынках и в магазинах и соответственно возможности предпринимателей платить зарплату. бизнесмены только ноют что все плохо.
вот на колбасе наценка 5-10%. это скучно. а на шурупах-болтиках 50-60%. на шмотках 300-600%. уже веселей.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
на работа.уа куча предложений от 4000 и до ....дцати
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С тех пор как подняли минимальную заработную плату, цены тоже выросли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
==================================================================
ПОДОНОК ТЫ БРЕХЛИВЫЙ РЕВА!!!
ИЛИ ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТОГДА ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ПРОИЗВОДИТ КОМПЕНСАЦИЮ ПЕНСИЙ, НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ?
Ответить
Ответить
Ответить
"А в январе, посчитав, что заплатить штраф 96 тыс. грн за каждого будет дороже (девятерых работников ведь не скроешь), он всех оформил на минимальную зарплату" - Рева жжёт или фантазёр ты меня называла или мой товарищ украл а затем сдал на металл 100 кг меди, выпил подумал что это не правильно и сдался в полицию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Оптимальна мінімалка - 200 гривень. На 3500, які зараз змушений підприємець платити одному працівнику, він зможе нейняти 16 працівників. 16 працівників- у 16 разів більше виконаної роботи, в 16 разів більший прибуток.
В 16 разів багатша еліта країни.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить