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 Экономика, Общество
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Все про:бюджет (4268) доходы (492) Пенсионный фонд (281) минимальная зарплата (112) Рева (178)

 "С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева

Благодаря повышению минимальной зарплаты доходы государственного бюджета выросли на 39%.


Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Зеркалу недели".

"За прошлый год количество плательщиков взносов выросло на 400 тыс. При том что мы потеряли по Донецкой области 150 тыс., а по Луганской - 45 тыс. С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%. Пенсионный фонд (ПФ) получил +37%. В ПФ поступило уже 7 млрд грн сверх плана", - информирует он.

"Приведу пример моего товарища из Винницы. В его стоматологическом кабинете девять кресел, но ни один работник не был оформлен. А в январе, посчитав, что заплатить штраф 96 тыс. грн за каждого будет дороже (девятерых работников ведь не скроешь), он всех оформил на минимальную зарплату", - добавил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резкого повышения минимальной зарплаты больше не будет, - Данилюк

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что решение правительства об увеличении минимальной зарплаты до 3200 грн с 1 января 2017 года на сегодня выполняется в полном объеме - как в государственном, так и в негосударственном секторе экономики.
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ну так поднимайте до уровня Корчак!!!, ну дыбилы)))(С)
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Народ України має виходити на Майдан і вимагати зниження мінімальної заробітної плати!
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народ должен требовать СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ!! подъем ЗП не срашен СТРАШЕН подъем налогов что следует!! не говоря уже про уравниловку медсетсра получает стоко же скоко и уборщица!!
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Ну так что вас держит ?
Метод проверенный , поднимайте ещё в 9 раз !
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поднимать нужно до того уровня, на котором люди бы работали, а за 3200 работника и не найти если работать в чистую без конвертов, разве только пенсионера
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Ты что с ума сошел? Мелким предпринимателям тогда вообще в долги прийдетися влазить чтобы налоги заплатить
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достаточно поднять цены до того уровня что бы такую зарплату можно было платить
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а если поднять цены то весь товар можно будет выбросить на мусорник
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Не , ты не прав - можно домой отнести и любоваться.
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ошибаетесь.
вы даже не представляете себе уровень наценки на рынках и в магазинах и соответственно возможности предпринимателей платить зарплату. бизнесмены только ноют что все плохо.
вот на колбасе наценка 5-10%. это скучно. а на шурупах-болтиках 50-60%. на шмотках 300-600%. уже веселей.
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А і раніше менше не платилося. Просто в конвертах давали. І з тих грошей олігархи та олігархенята не платили податків.
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я себе очень все хорошо представляю, заработок мелких предпринимателей меньше чем простого рабочего на производстве, всех мелких предпринимателей когго знаю все работают потому что тупо работу даже найти не могут, все это это дикие сказки про наличие денег у таких предпринимателей, большинство из них концы с концами еле сводит
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назовите мне 5 человек из ваших друзей и кто чем знанимается, и где именно. а я вам скажу сколько он может зарабатывать если не лох
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Давайте вы мне не будете рассказывать херню пожалуйста.
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что же это за предприниматель, если зарабатывает меньше 3200????
на работа.уа куча предложений от 4000 и до ....дцати
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Ну да куча предложений от стояния раздавать листовки окна двери типа 4 тысячи, типа работа, до попросту разводов это там где ....дцати.
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352 гривни в месяц для первой группы и 704 гривни для второй группы на едином налоге -это не катастрофа , не надо прибедняться. Если и этот мизер не по карману , иди работать по найму.
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"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева
С тех пор как подняли минимальную заработную плату, цены тоже выросли.
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..оно ревит о том чего не знает-минимальная зарплата не обкладывается ни одним налогом....
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юлька в свое время эту норму упразднила. ненадякуемся. 50% минималки облагается налогом... бред, но маемо..
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я за то, чтобы всех, без исключения, кто 25 лет звиздел и грабил страну - на гилляку! рашенистов - первыми! такого лайна шоколадного еще не было!
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С тех пор как подняли налоги на воздух мы стали меньше дышать...
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Поднимите ещё в несколько раз - пусть зарплаты платят европейские всем и бюджету доходы ))
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Мелким предпринимателям тогда вообще в долги прийдетися влазить чтобы налоги заплатить
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да есть у предпринимателей деньги. у кого нету денег тот в предпринимательстве случайно и не на долго...
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у мелких предпринимателей деньги? шутка года, большинство мелких предпринимателей занимаются предпринимательством потому что не могут попросту работу найти.
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такое ведь горе этим людям. не способны стать рабами, пошли сразу в паны - рабов нанимать. ваша шутка похлеще моей.
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Обычная суровая реальность - невозможность найти работу. И причем тут нанимать? Почти все каждый день с утра до вечера сами торгуют, кто с ног уже валится могут конечно еще найти реаллизатора на подмену.
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"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева
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ПОДОНОК ТЫ БРЕХЛИВЫЙ РЕВА!!!

ИЛИ ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТОГДА ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ПРОИЗВОДИТ КОМПЕНСАЦИЮ ПЕНСИЙ, НА УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ?
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Рева гнидистее и воровитее даже Гаранта конституции Пети .
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"В ПФ поступило уже 7 млрд грн сверх плана"

"А в январе, посчитав, что заплатить штраф 96 тыс. грн за каждого будет дороже (девятерых работников ведь не скроешь), он всех оформил на минимальную зарплату" - Рева жжёт или фантазёр ты меня называла или мой товарищ украл а затем сдал на металл 100 кг меди, выпил подумал что это не правильно и сдался в полицию.
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шо вы гниды подняли до1200грн=150доларов после3200грн=120доларов
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Вдумайтесь. Шок!!! У министра есть товарисчь, у которого не оформленные работники и о такой ситуации министр в курсе. И будучи министром, которому подконтрольный Пенсонный фонд, Рева не направил к товарищу проверку. Та это ж уголовщина в чистом виде!!!!!!!!!!!!
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Ну оно и понятно радость Гнойсмана что его карман от етого наполняется, только не понимаю что с того народу который стал больше платить налогов и цены ростут каждый месяц на 10%? Ето Гнойсман у Хуйла уже перенял, что чем больше рублей дают за доллар тем лучше.
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Сказочник!! вот прям взял и всех оформил млять делать ему нехер!!
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у меня знакомый 13 человек оформил. все раньше были не оформлены. ну естественно для своих покупателей потом цены поднял на 15%
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Сказочник!! зачем оформлять 13 если можно оформить 6!! остальных уволить!!
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нагрузить оставшихся в 3 раза БУГАГА!!! кто не хотит место него есть желающие БУГАГА!!
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Пока что есть но я всех уволил!! веду дела сам!! сын помагает!
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а интересно - существует ли статья в УК Украины " за недоносительство"??? если да - рева "клиент" луценки :D
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Если все так просто, типа чтобы экономика поднялась надо принудительно всем поднять ЗП то какие проблемы?!! (институты исследования ведут люди десертации по экономике пишут) а у Ревы все просто чтобы на 50 процентов поднять экономику надо поднять ЗП в два раза!! ВПЕРЕД РЕВА нам надо экономику на 300-500% поднять, подымай ЗП!!!
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проблема в том что у Шоколадных себестоимость продукции в долларовом эквиваленте тогда увеличится. рабочая сила подорожает резко и пете на панаму меньше лаве пойдет. а сейчас им лафа вообще
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У замминистра социальной политики есть товарищ , клавший хер на оплату налогов в бюджет страны....
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И эти дебилы управляют страной и нами. Раньше я искренне думал, что они косят под дураков. Теперь понимаю - дурак по сравнению с ними просто академик. Это же надо было так умудриться, чтобы в одном кабмине собрать такую стаю конченных идиотов. И похоже, что это еще не предел.
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А какой нормальный будет потом сидеть за решения олигархов? Конечно собрали дураков.
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А сколько пенсий уходит в оккупированный Крым и Лугандонию?
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для этого надо просто посмотреть сколько машин и людей на КПП пересекают линию разргарничения...тысячи в день!!!думаешь почему работающих пенсионеров обложили ,,понижающим коэффициентом 0.85"..что бы платить им пенсии..за наш счет! Каждый день вижу этих туристов у банкоматов и у ПФ....
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В зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати роботодавці змушені нести збитки і звільняти працюючих.


Оптимальна мінімалка - 200 гривень. На 3500, які зараз змушений підприємець платити одному працівнику, він зможе нейняти 16 працівників. 16 працівників- у 16 разів більше виконаної роботи, в 16 разів більший прибуток.
В 16 разів багатша еліта країни.
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То есть поступления от налогов в бюджет выросли на 37 процентов. ТОГДА ПОЧЕМУ у пенсионеров пенсии по 900 гривен? Куда 37 процентов пошли?
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А ты значит читаешь методички? И что же там написано? А то я целый день в Вене пасху отмечала и не в курсе ваших кабминовских новостей.
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Чтобы ни делали, всёравновсёплохо, всеворуют, ненавидим школадно - соевых, ещё парочку , барыга , Роттердам +, москва - швея , абырвалг , мы их душили , душили, брехали, брехали
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а разве что то делают? ( ну кроме воровства) или ты работу определяешь по БЛА БЛА? кто больше на БЛА БЛАКАЛ тот и работает!!
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева
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