 США и Китай достигли консенсуса по ракетным пускам КНДР, - советник президента США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Как сказал МакМастер, находясь в столице Афганистана Кабуле, последнее такое испытание стало элементом провокационного, дестабилизационного и угрожающего поведения Пхеньяна, и президент США Дональд Трамп не позволит Северной Корее ставить Соединенные Штаты или их региональных союзников под угрозу.
Поэтому, сказал он, благодаря достигнутому консенсусу настало время пойти на все возможные шаги, кроме военных, в попытке решить эту проблему мирным путем. По словам Макмастера, Вашингтон сейчас работает вместе со своими союзниками в регионе, в том числе и с руководством Китая, над целым рядом возможных ответов, и рассматриваются все возможности.
В Китае это заявление еще не комментировали.
О последнем к настоящему времени северокорейском ракетном испытании, которое оказалось неудачным - ракета взорвалась вскоре после старта, - сообщили за несколько часов до прибытия в соседнюю Южную Корею с визитом вице-президента США Майкла Пенса.
Прибыв в Сеул, он заявил, что утренняя провокация Северной Кореи еще раз напомнила об опасности для Южной Кореи и для США. Неудачное испытание также было осуществлено во время, когда к Корейскому полуострову направляется американская авианосная группа кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон", направленная туда по решению Трампа.
Трамп уже заявлял ранее на этой неделе, что Северная Корея "создает проблему, и эта проблема будет преодолена".
Он также ранее не раз заявлял, что Пекин, который является главным торговым партнером Пхеньяна, не желает оказать на Северную Корею большее давление, и поэтому США могут взяться за этот вопрос самостоятельно.
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Корейская операция - намек ядерной смехдержаве: если вы напихали урана в трубу, будьте уверены что всё будет сбито и упадёт вам же на бошки.
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но боюсь модер забанит меня на вечно)))))))))
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именно это утверждение Трамп захоронил около недели назад. Я не в курсе, хотел/понимал Трамп последствия своих действий или нет, но факт именно в этом.
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Вот за эту гифку меня прошлый раз блоканули)))))
Волки позорные)))
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Во-первых, типа ядерное испытание так и не провели (т.е. повода нет, как бы КНДР испугалась и всё поняла). Во-вторых, китайцам это крайне невыгодно. Ибо им придётся оккупировать тогда КНДР по результатам удара американцев - потому что там начнётся бардак, а в бардаке ядерные заряды могут "потеряться" + перспектива миллионов беженцев. Короче, придётся наводить порядок - американцы же наземную операцию не проведут, ибо их там сочтут за агрессоров и начнётся партизанщина. Вариант, что при уничтоженном руководстве компартии там народ взбунтуется и сразу присоединится к Южной Корее (мол, братья), чтобы накормили - слабо верится. Годы оболванивания и взращивания ненависти друг к другу между корейцами своё сделали. Мы это тоже увидим, когда перспектива вернуть ОРДиЛО, АРК и Севастополь станет военно-геополитически и социально-экономически реальной . . .
+ китайцам невыгодно такое ресурсное усиление Южной Кореи как экономического конкурента. Да и политически показать, что "был коммунизм + дружба с Китаем = было плохо, а стал капитализм + дружба с Ю. Кореей, Японией и США = стало хорошо" китайцам тоже не в радость. А без согласования с Китаем Трамп не сможет - это не россия за спиной Асада, это серьёзнее с точки зрения возможных последствий.
Скорее объявят опять какой-то план, что международный контроль будет за ядерной программой Северной Кореи, Трамп себе погоны навесит, дескать решил проблему, попиарится и на этом всё закончится. Потому что если реально вскрывать этот гнойник, то нужна военная операция, в т.ч. наземная. А это крайне опасно (вдруг придурок бомбу взорвёт на последних секундах жизни) - тут надо ювелирно точно сработать и сильно рискнуть судьбой шарика. Согласия об этом должны достигнуть США, Япония, Китай и Южная Корея как минимум. Русским должны сказать - сидеть, и попробуйте только хоть одну спичку помощи поставить севкорейцам, пока идёт операция (не говоря уже о оружии, военных советниках и т.д.). Америкосы должны разбомбить все военные объекты нахрен, а Китай и Южная Корея должны типа ввести наземные силы + завалить сразу страну гуманитаркой, чтобы голодные корейцы не партизанили, а увидели, что претензии есть только к режиму, а не к народу как таковому. Ну а потом уже (после зачистки режима и длительном переходном периоде) начать говорить о будущем, в частности о возможном воссоединении и что с этого будет иметь Китай, чтобы не быть против.
Короче слабо реально - а иначе толку не будет. Вывод : не будет военной операции, мне кажется. Конечно, у меня нет всего массива дипломатической и разведывательной информации, поэтому это так, мысли на основании новостей, находящихся в открытом доступе. Может я и не прав. Но вот так думаю.
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Вот на них, а не на красоте или взаимном бабле, и удержался глобальный мир и стремление к разумному диалогу. Никакого иного мира, к моему огромному сожалению - просто никогда не было, и ближайшее время, по всей вероятности, пока не будет.
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слов на Ы не существует
баста
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«Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».
Аль Капоне
Судя по тому, что самые одиозные адепты «русского мира» начали петь песни, противоположные привычным, жрачка в России еще не кончилась, но уже пришло понимание того, что голодное завтра уже шаркает пере входными дверями России. Некто депутат Калашников, получивший известность своими экстремистскими взглядами, разразился огромным желчным памфлетом по поводу российской войны в Сирии. Там он опирается на картину, видимую изнутри России и даже не касается тем, шокирующих все мировое сообщество. Он подробно опровергает утверждения российской власти о том, что война в Сирии направлена на борьбу с терроризмом и нужна как тренировка ВС РФ.
Собственно говоря, вот такие Калашниковы сейчас излагают вещи, которые мы писали еще полтора года назад, когда Путин втянул страну в еще одну военную авантюру. Борьба с терроризмом выглядит абсурдно, ибо со времен совка и по сей день, террор является основным инструментом московских спецслужб. Арабский, латиноамериканский и вот теперь - исламский терроризм, создан в одних и тех же кабинетам, по одним и тем же лекалам. Поэтому, борьба правой руки с рукой левой, выглядит абсурдно. Так же тупо выглядит !тренировка! российских войск, ибо средствами армии решаются совершено не армейские задачи. Поэтому, авиация, бронетехника, ракеты и прочее, применяется по площадям, а не точечно и в условиях отсутствия адекватного противодействия. Единственное, чему обучается российская армия - разрушение городов. Но это умение никуда не делось после разрушения Грозного и других городов Ичкерии. Правда, есть еще один опыт, который пригодится российским военным - способность жить в роли военных преступников, ожидающих наказание. Пока Калашниковы еще не пошли дальше и не вышли на подобные же оценки войны в Украине, но уже сейчас до них начинает доходить комплекс настоящих проблем, никем не решаемых и развивающихся в направлении внутренней катастрофы.
Все это обусловлено исключительно пониманием простого факта. Джек-пот, выпавший России, за три столетия ее нищего существования, для всего населения страны, использовала небольшая кучка людей для реализации своей неуемной алчности и демонстрации тупого жлобства. Теперь всем становится все более очевидно, что гигантская сумма нефтедолларов безвозвратно разворована, а второго подряд джек-пота уже не будет никогда и предстоит погружеиие в привычную нищету, но уже после того, как был распробован вкус довольно сытой жизни. Это всегда дается тяжело, а осознание безвыходности процесса, добавляет перчинки, пряности и остроты.
Достаточно вспомнить то, какие бравые предвыборные обещания давал Путин на заре своей президентской деятельности, чтобы представить очертания перспектив лет на 10. Эти прожекты были смелыми, если не сказать - отважными. Позже, когда поток нефтедолларов не просто возрос, а показывал устойчивую тенденцию к росту, планы стали уже не так амбициозными, как хамскими. В любом случае. Россияне понимали, что не все из обещанного будет выполнено, но даже часть обещаний, воплощенных в жизнь, вызывала ощущения неуклонного улучшения качества жизни. Россияне с интересам наблюдали за рейтингами, в которых Россия постепенно поднималась и могли примерно представлять то, как улучшится их собственная жизнь через 5, 10 или 15 лет. К хорошему привыкают быстро и россияне к этому привыкли.
Теперь любые речи об улучшении благосостояния населения России, прекратились. Разрыв между ожиданиями и реальностью стал настолько велик, что разговоры о временных трудностях, утратили былую силу убеждения, а реальные ожидания становятся все более негативного характера. То есть, за три года перманентной войны, идут изменения к худшему и только те, кто обладает реальной информацией о масштабах и характере этих изменений, может видеть куда все идет. Вот Калашников озвучил то, что многие говорят уже начиная с 2014 года - Россия повторяет финальную фазу существования совка. Даже этот ястреб видит, что не меняя внешней и внутренней политики, страна неизбежно уйдет в фазу дезинтеграции.
Но внутри страны, эти тенденции ощущаются опосредованно, через кошелек и холодильник, а вот во вне, ситуация выглядит все более определенно. Можно оставить за бортом речи постоянного представителя Великобритании (где проживают семьи большинства российских миллиардеров) в ООН или министра иностранных дел, просто можно посмотреть на то, какие учение проводят ближайшие соседи РФ. А там готовятся к возможности повторения «гибрида» лугандонского разлива, но уже на улицах Вильнюса, Каунаса и других литовских огородов. Так вот, литовцы сделали правильные выводы из того, что Россия устроила в Украине и отработали единственно правильную тактику противостояния «мышыбратьям». Учения показали, что правильное решение подобной ситуации требует мгновенного и безусловного уничтожения тех, кто попытается захватывать административные здания и творить прочие, похожие вещи. То есть, никаких переговоров, уговоров и прочего. Только сунулись - приезжает команда стрелков, которые отстреливают «русских братьев» до последнего громыхателя скрепами. Потом будут устанавливать личности и обстоятельства их проникновения в Литву. Это - нужный и неизбежный процесс, но сначала - надо всех их перевести в разряд 200-х. Вот такое отношение к себе наработали россияне у спокойных и рассудительных литовцев. Думаю, что эта полезная тактика будет перениматься всеми соседями России, а конце концов, будет широко применяться и в Украине.
То есть, наличие кардинальных изменений в состоянии последней империи, уже замечают и самые ярые ее поборники. Лифт, который стремительно поднимал ее вверх, в 2014 году остановился на отметке «Украина», а теперь пошел вниз, набирая скорость и остановки на первом этаже - точно не будет.
антиколорадос
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