 В долгосрочной перспективе возможен компромисс по статусу оккупированного Крыма, - Бжезинский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", такое мнение высказал американский политолог, бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.
По его мнению, компромисс в долгосрочной перспективе по Крыму возможен, но только с учетом трех главных факторов, определяющих судьбу полуострова: российского населения и войск РФ, украинского населения и крымских татар.
"Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования этих трех элементов: нового российского слоя, существующего несколько десятилетий слоя украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем, - крымских татар, которые имеют право на самоопределение", - подчеркнул он.
По словам Бжезинского, описанный им сценарий нереально воплотить сейчас, но со временем "он станет единственно возможным".
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«Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».
Аль Капоне
Судя по тому, что самые одиозные адепты «русского мира» начали петь песни, противоположные привычным, жрачка в России еще не кончилась, но уже пришло понимание того, что голодное завтра уже шаркает пере входными дверями России. Некто депутат Калашников, получивший известность своими экстремистскими взглядами, разразился огромным желчным памфлетом по поводу российской войны в Сирии. Там он опирается на картину, видимую изнутри России и даже не касается тем, шокирующих все мировое сообщество. Он подробно опровергает утверждения российской власти о том, что война в Сирии направлена на борьбу с терроризмом и нужна как тренировка ВС РФ.
Собственно говоря, вот такие Калашниковы сейчас излагают вещи, которые мы писали еще полтора года назад, когда Путин втянул страну в еще одну военную авантюру. Борьба с терроризмом выглядит абсурдно, ибо со времен совка и по сей день, террор является основным инструментом московских спецслужб. Арабский, латиноамериканский и вот теперь - исламский терроризм, создан в одних и тех же кабинетам, по одним и тем же лекалам. Поэтому, борьба правой руки с рукой левой, выглядит абсурдно. Так же тупо выглядит !тренировка! российских войск, ибо средствами армии решаются совершено не армейские задачи. Поэтому, авиация, бронетехника, ракеты и прочее, применяется по площадям, а не точечно и в условиях отсутствия адекватного противодействия. Единственное, чему обучается российская армия - разрушение городов. Но это умение никуда не делось после разрушения Грозного и других городов Ичкерии. Правда, есть еще один опыт, который пригодится российским военным - способность жить в роли военных преступников, ожидающих наказание. Пока Калашниковы еще не пошли дальше и не вышли на подобные же оценки войны в Украине, но уже сейчас до них начинает доходить комплекс настоящих проблем, никем не решаемых и развивающихся в направлении внутренней катастрофы.
Все это обусловлено исключительно пониманием простого факта. Джек-пот, выпавший России, за три столетия ее нищего существования, для всего населения страны, использовала небольшая кучка людей для реализации своей неуемной алчности и демонстрации тупого жлобства. Теперь всем становится все более очевидно, что гигантская сумма нефтедолларов безвозвратно разворована, а второго подряд джек-пота уже не будет никогда и предстоит погружеиие в привычную нищету, но уже после того, как был распробован вкус довольно сытой жизни. Это всегда дается тяжело, а осознание безвыходности процесса, добавляет перчинки, пряности и остроты.
Достаточно вспомнить то, какие бравые предвыборные обещания давал Путин на заре своей президентской деятельности, чтобы представить очертания перспектив лет на 10. Эти прожекты были смелыми, если не сказать - отважными. Позже, когда поток нефтедолларов не просто возрос, а показывал устойчивую тенденцию к росту, планы стали уже не так амбициозными, как хамскими. В любом случае. Россияне понимали, что не все из обещанного будет выполнено, но даже часть обещаний, воплощенных в жизнь, вызывала ощущения неуклонного улучшения качества жизни. Россияне с интересам наблюдали за рейтингами, в которых Россия постепенно поднималась и могли примерно представлять то, как улучшится их собственная жизнь через 5, 10 или 15 лет. К хорошему привыкают быстро и россияне к этому привыкли.
Теперь любые речи об улучшении благосостояния населения России, прекратились. Разрыв между ожиданиями и реальностью стал настолько велик, что разговоры о временных трудностях, утратили былую силу убеждения, а реальные ожидания становятся все более негативного характера. То есть, за три года перманентной войны, идут изменения к худшему и только те, кто обладает реальной информацией о масштабах и характере этих изменений, может видеть куда все идет. Вот Калашников озвучил то, что многие говорят уже начиная с 2014 года - Россия повторяет финальную фазу существования совка. Даже этот ястреб видит, что не меняя внешней и внутренней политики, страна неизбежно уйдет в фазу дезинтеграции.
Но внутри страны, эти тенденции ощущаются опосредованно, через кошелек и холодильник, а вот во вне, ситуация выглядит все более определенно. Можно оставить за бортом речи постоянного представителя Великобритании (где проживают семьи большинства российских миллиардеров) в ООН или министра иностранных дел, просто можно посмотреть на то, какие учение проводят ближайшие соседи РФ. А там готовятся к возможности повторения «гибрида» лугандонского разлива, но уже на улицах Вильнюса, Каунаса и других литовских огородов. Так вот, литовцы сделали правильные выводы из того, что Россия устроила в Украине и отработали единственно правильную тактику противостояния «мышыбратьям». Учения показали, что правильное решение подобной ситуации требует мгновенного и безусловного уничтожения тех, кто попытается захватывать административные здания и творить прочие, похожие вещи. То есть, никаких переговоров, уговоров и прочего. Только сунулись - приезжает команда стрелков, которые отстреливают «русских братьев» до последнего громыхателя скрепами. Потом будут устанавливать личности и обстоятельства их проникновения в Литву. Это - нужный и неизбежный процесс, но сначала - надо всех их перевести в разряд 200-х. Вот такое отношение к себе наработали россияне у спокойных и рассудительных литовцев. Думаю, что эта полезная тактика будет перениматься всеми соседями России, а конце концов, будет широко применяться и в Украине.
То есть, наличие кардинальных изменений в состоянии последней империи, уже замечают и самые ярые ее поборники. Лифт, который стремительно поднимал ее вверх, в 2014 году остановился на отметке «Украина», а теперь пошел вниз, набирая скорость и остановки на первом этаже - точно не будет.
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https://youtu.be/2BG1hBQIQ5o
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Думаю что пророссийская часть выберет Грецию.
Проукраинская Украину.
Крымские татары Турцию.
Аксенов и Поклонская россию.
Так и поделим согласно пропорциям.
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