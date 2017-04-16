 Турецкая оппозиция обжалует итоги конституционного референдума

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Мы обжалуем результаты двух третей бюллетеней. По нашим сведениям, фальсификации могут составлять от 3 до 4 процентов", - говорится в заявлении ПДН.
В НРП также указывают на возможные фальсификации в ходе плебисцита. В течение дня избиратели жаловались на то, что некоторым из них выдавали конверты с бюллетенями без официальной печати. В турецком Центризбиркоме заявили, что эти бюллетени признаются действительными, если не будет доказано, что их выдали не на избирательном участке, а пронесли с улицы. По мнению зампредседателя НРП Бюлента Тезджана, признание таких бюллетеней действительными является нарушением правил проведения референдума и могло привести к манипуляциям исходом голосования.
В то же время в правой Партии националистического движения (ПНД) призвали уважать результаты плебисцита. ПНД поддерживала инициативу правящей Партии справедливости и развития (ПСиР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принятии поправок в конституцию. Между тем Эрдоган уже объявил, что победу на референдуме одержали сторонники расширения полномочий главы государства. По предварительным результатам, инициативу президента страны поддержали 51,2 процента проголосовавших избирателей, против выступили 48,8 процента.
Важнейший вопрос, который предстояло решить туркам в ходе референдума, - это переход от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской. Это означает, что полномочия президента, согласно нынешней конституции, выполняющего лишь представительские функции, будут существенно расширены. Глава государства, в частности, получит возможность распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.
При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, станет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.
598 18
Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции(119)
Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу(70)
Изменения в Конституцию по децентрализации не примут до окончания российской агрессии в Украине, - спикер Парубий(91)
Референдум и выборы в Южной Осетии - это российская аннексия по крымскому сценарию, - президент Грузии Маргвелашвили(32)
"Девушки красивые и доступные". Почему в Украине появилось много турков(0)
Додон инициировал референдум о расширении полномочий президента Молдовы(48)
Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости(78)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Меня настораживает связка между тем, что делает Верховная Рада, и тем, что делается в Украине со СМИ. В настоящее время в нашей стране никакой политической борьбы быть не может. СМИ полностью контролируются политиками. Любая новая политическая сила должна иметь трибуну для озвучивания своих идей, своих мыслей.
Такие тезисы высказал в опубликованном сегодня интервью изданию «Гордон» известный детский врач и общественный активист Евгений Комаровский. Ниже приводятся его высказывание, касающиеся ситуации в стране и нынешней украинской власти.
Сейчас нам кажется, что нет выбора, мы в тупике. А как вы сделаете выбор, если вы даже не можете увидеть нормальных людей? Их никогда не пустят на телеэкран. Я не понимаю, какое бы ни было отношение к Шустеру (можете его любить или не любить), но ситуация, когда самое рейтинговое политическое шоу страны закрывается, а журналисты молчат, - недопустима. Причем все знают, что оно не само по себе закрылось. Вы даже не понимаете, что за ваше терпение и молчание будут расплачиваться ваши дети своим здоровьем, своей жизнью.
Мы не можем реформировать здравоохранение, не можем реформировать систему правопорядка, не реформируя власть. Ту власть, которая унижает нас каждый день, которая заинтересована только в одном - чтобы нас стало меньше, потому что каждая выжившая бабушка приближает крах Пенсионного фонда. Дедушек уже благополучно извели, изведем бабушек, выдавим из страны молодых и «неправильных украинцев», останемся на земле хозяевами и будем ее спокойно продавать. Вот это счастье политика! А раз мы такое отношение к себе терпим, значит, заслужили. Только жалко детей. Куда я могу деться? Мне надо детей ваших лечить, пока вы дурака валяете.
Никакая реформа ни в одной сфере жизни невозможна до того, как в стране не начнут властвовать закон и порядок. Я еще в 2014 году сказал, что главный реформатор - министр внутренних дел. Если в стране будет порядок, не будет любимчиков, если правила будут одинаковы для всех - тогда у нас есть шанс. МВД, суд, прокуратура, налоговая служба, таможня, все силовые структуры должны жить по закону. Если этого не будет - мы обречены.
Нельзя реформировать медицину, если есть управляемые деньгами суды. Ни один нормальный человек в эту систему не пойдет. Идут Супрун и Квиташвили, которые совершенно не понимают законодательного и правового беспредела в стране, не понимают, что в любой момент любое решение может быть «выкуплено» и «перекуплено».
Есть такое понятие как «офицерская честь». Оно в нашей стране, к сожалению, скончалось. Исконно многое держалось на этой офицерской чести. Есть такое понятие как «медицинская честь», она не имеет отношения к клятве Гиппократа. Врач - человек, независимый в своем мнении, который имеет огромные полномочия и огромную ответственность.
Меня умиляет один факт: когда наши люди переезжают в Германию, Финляндию, США, Израиль, они за несколько недель принимают другие правила игры и живут припеваючи. Их устраивает, что дорогу нельзя переходить на красный свет, что в машине нужно обязательно пристегиваться, что нельзя бросить бумажку, нельзя хамить. Люди становятся нормальными, адекватными и законопослушными. О чем это говорит? О том, что наши люди реализуют любые правила игры.
Беда нашей страны в том, что те, кто пишет правила, демонстрируют вопиющий нигилизм по отношению к им же придуманным правилам. Они считают себя за пределами законов. Мы видим, что 99% забравшихся на вершины власти поднялись через клевету, воровство, злоупотребление властью, неуважение к другим людям, нарушение Божьих заповедей, показуху и так далее. И какие мы даем молодежи образцы поведения? Вот смотри: депутат может ударить человека в прямом эфире, врать, на глазах у всей страны использовать мат, а политические силы могут обвешивать плакатами с нецензурной бранью всю страну и еще иметь за это кучу избирателей.
Поэтому я себя чувствую чужим на этом празднике жизни. Я постепенно стал на все смотреть как врач: есть психиатрическое отделение, называется Верховная Рада, вот отделение - Администрация Президента, есть отделение для буйных - не буду называть его. То есть по большому счету, государство - большая клиника. Но поменяв больничную администрацию, поставив нормального начмеда, применяя правильные лекарства, есть способы довести все до ума. Но пока я не вижу хорошего хирурга, который готов ампутировать и выбросить все ненужное.
Комаровский ВР политики власть реформа
Ответить
- петька, а колхоз мы назовем имени лопе де вега.
- василь иваныч, уж очень на епь твою мать смахивает.
Ответить
Ответить
Ответить