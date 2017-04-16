 Находящийся на психиатрическом учете житель Староконстантинова "заминировал" пятиэтажку

Как сообщает Цензор.НЕТ, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на ул. Мира заминирован пятиэтажный дом.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Из здания пришлось на час эвакуировать 20 жителей. В ходе обследования дома и прилегающей территории взрывчатка не найдена.
Вскоре полицейские установили личность псевдоминера. Им оказался 33-летний житель города, находящийся на психиатрическом учете.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).
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