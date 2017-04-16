EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  142  6
Все про:минирование (560) Нацполиция (6934) Хмельнитчина (334)

 Находящийся на психиатрическом учете житель Староконстантинова "заминировал" пятиэтажку

В Староконстантинове (Хмельницкая область) мужчина заявил о минировании жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на ул. Мира заминирован пятиэтажный дом.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Из здания пришлось на час эвакуировать 20 жителей. В ходе обследования дома и прилегающей территории взрывчатка не найдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, "заминировавший" АЗС на Киевщине, получил 2 года тюрьмы

Вскоре полицейские установили личность псевдоминера. Им оказался 33-летний житель города, находящийся на психиатрическом учете.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ванны ему попробуйте......и кислород......еще карандаш коротенький выдайте....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Староконстантинова "заминировали" психбольницу. Пациентов решили не эвакуировать, а поймали минера... - Психом больше, психом меньше..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ульяна Супрун разреши ЛСД в аптеки или пройдешь все круги ада президенства !
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТЮ. ТУТ И МЭР ОДНОГО ГОРОДА СО СПРАВКОЙ. и коляской
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаходящийся на психиатрическом учете житель Староконстантинова "заминировал" пятиэтажку
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти