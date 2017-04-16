 Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем в эфире "112 Украина".
Он назвал положительные и отрицательные стороны Порошенко.
"Главный плюс: Порошенко очень хороший коммуникатор. Внутренний. Он хороший переговорщик. Он человек колоссальной работоспособности, блестящей памяти, и как человек для нашей страны он человек с большим видением горизонта", - сказал парламентарий.
"Главный минус Порошенко, мне кажется, в том, что он ... не осознал ту роль, которую мог сыграть. Мне кажется, что это будет самое большое его сожаление к закату его карьеры. Он обернется назад и посмотрит, что у него было и как он этим распорядился", - полагает политик.
"Я не буду отрицать, и тут надо быть откровенным, что Порошенко, очевидно, лучший Президент, чем то, что было до этого. Это факт. Вопрос в другом: хотим ли мы его сравнивать с этими людьми", - отметил Найем.
По его словам, как глава государства Порошенко лучше Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. "В том времени, в котором он оказался, в каком-то смысле да", - пояснил депутат.
"Теперь вопрос, опять же, с чем мы сравниваем. Я бы не хотел Порошенко сравнивать с Ляшко, например. Не хотел бы сравнивать его с Януковичем. Я хочу сравнивать Порошенко с тем Президентом, которого мы хотели и требовали. И в этих градациях, конечно, он проигрывает. Поэтому опять же: лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели. Это факт", - заявил парламентарий.
4365 189
Порошенко посетит Великобританию 19 апреля(53)
Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования(25)
Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО(42)
Порошенко ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Норвегией(14)
Порошенко: "Писанка – духовний код нашої держави"(0)
Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных(40)
Активисты пикетировали АП с требованием привлечь к ответственности сепаратистов: "Порошенко, роззуй очі!" и "Чому влада захищає зрадників?". ВИДЕО+ФОТО(150)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Лучше, чем было, но, увы, не дотянул, до того, кого хотели бы видеть".
Ответить
...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я просто знаю этого негодяя. Редкостная тварь и циник.
Ответить
Ответить
А вот за себя скажу - стало гораздо хуже .
Ворует , сволочь , ещё больше , чем енакиевский завгар .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Думаю, что когда Фирташ в ФБР будет давать показания - Пеца Мармелад в петлю полезет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
========================================================================
Для простых людей Порошенко - это намного хуже Янукоовоща.
Найем уточняй для кого именно оффшорный барыга лучше.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А как нащщет аргументов?
Ответить
Ответить
Вся вина на оффшорном барыге!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хряк v 2.0.
Разработчики в Кремле славно постарались.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить