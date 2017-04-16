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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12717) Найем (367)

 Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем

Петр Порошенко не осознал роль, которую мог бы сыграть на должности Президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем в эфире "112 Украина".

Он назвал положительные и отрицательные стороны Порошенко.

"Главный плюс: Порошенко очень хороший коммуникатор. Внутренний. Он хороший переговорщик. Он человек колоссальной работоспособности, блестящей памяти, и как человек для нашей страны он человек с большим видением горизонта", - сказал парламентарий.

"Главный минус Порошенко, мне кажется, в том, что он ... не осознал ту роль, которую мог сыграть. Мне кажется, что это будет самое большое его сожаление к закату его карьеры. Он обернется назад и посмотрит, что у него было и как он этим распорядился", - полагает политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий: Между руководителями государства недоразумений нет: Мы можем спорить долго и остро, но всегда выходим на компромисс

"Я не буду отрицать, и тут надо быть откровенным, что Порошенко, очевидно, лучший Президент, чем то, что было до этого. Это факт. Вопрос в другом: хотим ли мы его сравнивать с этими людьми", - отметил Найем.

По его словам, как глава государства Порошенко лучше Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. "В том времени, в котором он оказался, в каком-то смысле да", - пояснил депутат.

"Теперь вопрос, опять же, с чем мы сравниваем. Я бы не хотел Порошенко сравнивать с Ляшко, например. Не хотел бы сравнивать его с Януковичем. Я хочу сравнивать Порошенко с тем Президентом, которого мы хотели и требовали. И в этих градациях, конечно, он проигрывает. Поэтому опять же: лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели. Это факт", - заявил парламентарий.
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эрдоган на самом деле куйло турецкого разлива, я бы ему дифирамбов не пел, даже если он с рашистким куйлом не сильно дружит)
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Барани не хочуть зрозуміти , що 2 диктатори - завжди порозуміються , навіть коли і сваряться - "мілиє браняться - только тєшаться.."
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ну далеко не факт, у них могут быть разные амбиции и интересы...так бы еще и гитлер со сталиным бы договорились если тебе верить)
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ну и надолго ли хватило того пакта?если не в курсе, то сталин сам хотел тот пакт нарушить, просто гитлер его опередил
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В данном случае с выводами Найема согласен.
"Лучше, чем было, но, увы, не дотянул, до того, кого хотели бы видеть".
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...«Поскольку сегодня уже было два десятка просьб прокомментировать идею-законопроект о запрете абортов, вынужден написать», - пише на своїй сторінці в Фейсбук Євгеній Комаровський.«Для начала замечу, что такое уже было не так давно - 3 депутата от партии Свобода предлагали в Раде прошлого созыва. И тогда я написал следующее, цитирую (запись в фейсбуке от 8 апреля 2013 г): «Не знаю, дойдет ли, но все-таки скажу…Давеча три депутата-мужика внесли законопроект, о запрете абортов. Предлагаю трем депутатам-женщинам разработать встречный законопроект под названием «Принципы современной контрацепции» и контрольные вопросы к нему. Всех депутатов мужского пола, которые на вопросы не ответят, вполне можно кастрировать…»Сегодня добавлю: наши властители глубоко убеждены в том, что главная задача власти - запрещать. Не помогать, облегчать, защищать, учить, лечить, а именно запрещать. Запрещать, чтоб потом продавать разрешения.Читайте также: Нынешняя власть унижает украинцев и хочет их уничтожить - доктор КомаровскийНо есть и хорошая новость: политическая сила, инициирующая запрет абортов, как правило не попадает в следующий состав парламента».http://antikor.com.ua/articles/162992-komarovskij_pro_zaboronu_abortiv_v_ukrajini_predlagaju_eshche_odin_variant__kastrirovatj_vseh_deputa
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Я ХОТЬ ПРИ КУЧМЕ И СИДЕЛ. НО ТОГДА БЫЛО ЧТО ЖРАТЬ И ХОДИТЬ ПО КАБАКАМ. А ТЕПЕРЬ И ПО МАГАЗИНАМ НЕ ХОЖУ. все остальное такое же .. как не равняй. кого первым..
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Вот как раз тогда-то при Кучме и начали по-серьезному разворовывать Украину. А теперь маемо що маемо.
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У нас в так называемых "народных депутатах" либо те, кто купил себе место в партийных списках, либо клоуны, в силу своей профессии, часто мелькающие на экранах...
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Когда придет к власти Тимошенко...будете еще плакать за Порошенком)))
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Да не придёт эта неудачница никогда. Её удел - гавкать в стороне.
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Наєм зробив вигляд, що не лизнув, але все-таки лизнув.)))
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Порошенко мог войти в 180 самых уважаемых людей на планете Земля - Президентов .А войдёт в ряд мародеров и шулеров . Отсталость ума не даёт ему возможности понять простую вещь , что ежели в Европе ему улыбаются , то это не значит , что не моют руки с спиртом после рукопожатия с вором . Самый презираемый человек в Украине и в Европе - Петя . Грабеж с Кананенком воюющей страны не повышают его авторитет. Каждый старик в Украине мечтает плюнуть в воровскую харю Пети . Трамп уже разлил масло на трамвайных линиях .........
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Нужно ему ваше уважение... Зачем ему уважение людей, которых он презирает...
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снова жалуется на Порошенко выгнанный работник испанского сортира. Будто Порошенко воровал мыло и бумагу.
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Пуштун и Сирожа сделали немало для прихода "несудимого" к власти, поливая помоями Тимошенко. В награду за это сидят в парламенте в блоке имени министра Азарова...
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Кацап, пшло нах.!
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Думаю, что Янык все же лучше... Как мишень. Потом Порох...
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Боже храни Украину от такого президента. диктатор растет. Пиночета на него нужно
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Костя, он страшно сцыкливый и серливый. Ему вогнать шило в сраку или же сказать, шо Муженко начал болтать про Иловайский котел и то, что организовал его Гавнокомандующий - ОН тут же весь утонет в слезах, соплях и моче.
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Я хрен ложил и на Юлю, и на Пецу Мармелада, и на тебя дурака, "подмахивающего" Мармеладу.
Я просто знаю этого негодяя. Редкостная тварь и циник.
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Самому Наему оно , конечно , лучше , чем было .
А вот за себя скажу - стало гораздо хуже .
Ворует , сволочь , ещё больше , чем енакиевский завгар .
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власть и деньги портит людей ...Найем не исключение
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воно таке й було. кто его давно знает. Просто власть как призма - сразу видна вся грязь
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К сожалению в который раз убеждаюсь в аморальности и полной беспринципности мустафея.....
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Но когда придёт Юля с Радикальным жопошником , то будет ишо веселее )))))))
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НЕт ЮЛя придет не только с жопощником, а еще и жопоблоком, помяните мои слова
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Ой, да у них у всех одни и те же "горизонты". В нашей стране для воров открываются все новые и новые горизонты. Мне даже нравится их настойчивость и последовательность в желании опровергнуть постулат, что "все украсть невозможно".
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юля не придёт - у неё очень устойчивый антирейтинг
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жопошником /жопочник из испанского сортира верен Хаму : Я (Александр Тихий) голосовал за партию регионов . До сих пор не жалею за тот поступок . 06.05.2016 09:28
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овощ хоть и воровал но много построил к простым людям в каман не лазил. а ниего не делают ети тупо воруют причем и ц богатых и у бедных Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем - Цензор.НЕТ 3271
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Лазил, лазил, просто этот и Хама переплюнул.
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Ты так любишь ЗЕКа... Видать "он тебя спал", как Ляшка.
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зек пи%ар тот еще но он не лазил в карман к простым людям. просто констатирую факт. поравь если я не прав.
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Мустафа я так понял с ума сошел полностью. Чем это президент алкоголик доведший страну до такого состояния лучше попередников? Ты вспомни маленький афганец как ты бегал за Яныком неудобные вопросы задавал злочинному президенту. Домой в гости к нему напросились по пенькам с ним бегали. Ты задаешь сегодня столько вопросов Порошенко ты был у него дома президента с майдана негидности.
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Кацап Петров иди на*уй на свои кацапские сайты. Нех тут срать,
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Порошенко - подставленный нам Москвой агент. Кто этого еще не понял - тот откровенный поц, придурок и негодяй.
Думаю, что когда Фирташ в ФБР будет давать показания - Пеца Мармелад в петлю полезет.
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ну как же так, про всемогущую руку кремля да и не вспомнить, про что тогда писать вышиватным троллям?хотя про зраду, эта тема вечная)
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Ні, не випадково. Це робилось цілеспрямовано. Путін зробив висновки з Майдану 2004 і не став складати яйця до одного кошика. Порох, як ймовірний лидер, був самим залежним з усіх політиків, тому, що співпрацюючи з урядом Янека-Азарова сильно "замурзався" розкраданням країни, як і ригіонали. Цього вистачило на чимало скелетів у його шафі. Саме тому, ще на початку майдану-2014, в Москві про всяк випадок почали "вести" Пороха. А остаточно його взяли на гачок, коли з його допомогою заманили добробати в Іловайський котел і розстріляли близько тисячі патріотів із російських гармат. Тепер він береже і Муженка и Матіоса, щоб не почали "говорити". Тому країна стоїть в ступорі: ні миру ні війни. Натомість ми отримали тупиковий Мінськ-2.
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Альтернатива - или Семенченко или полный игнор выборов населением.
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Тоесть,если понос,то не надо "кушать"???Круто!!! Ничего не "скажешь"...
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Таких лоботрясов у нас единицы, хороших, прилежных - значительно больше...
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те же яйца, но в профиль, потому как изощрённей, чем предыдущий путинский холуй
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Не сыпьте на ночь соль на рану тонким натурам - вадинтурам!
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Что он несёт.... У нас при власти всегда были ВОРЫ И МОШЕННИКИ,только отличались они жадностью,каждый норовил побольше украсть у народа,такая типа "игра" кто больше СПи**иТ.....УБДЮДКИ.
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Так его РОЖА только и торчит в ящике,селфист хренов...
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без всяких сомнений потрах лучше чем овощ..если овощ готов был продать Украину с потрохами и всю сразу..то порося несмотря на то что делает тоже самое, готов делать это только по частям..
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Порошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем
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Для простых людей Порошенко - это намного хуже Янукоовоща.

Найем уточняй для кого именно оффшорный барыга лучше.
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А переименований сколько!... Декоммунизация, опять же... Вон, говорят, у коня Щорса ногу оторвали... А вы говорите, ничего не делает!...
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баригам-олігаторам, міністрам порохнявим, продажним мусорам, прокурворам, суддям
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Для того же пуштуна лучше - иначе без барыги соевого он в Раду б не попал.
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Это все на шо ты способен соевый?

А как нащщет аргументов?
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Не знала Україна клопоту, тай обрала порося. Пустили його за стіл, а воно й ноги на стіл. Тепер спробуй прожени
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Ну, так ведь Гройцман не сам себя посадил в кресло Премьера.

Вся вина на оффшорном барыге!!!
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оце зараз вибухнуть у ватних гіен пердакі )))) а особисто мені Порох дуже подобаеться. однозначно буду за нього голосувати
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Захотели после януковоща жить как в Австрии... Причем тот же народ что хочет продолжает ссать во дворе накатив пивка, почти каждый день это вижу. Скажите спасибо что чем-то лучше предыдущих - хоть не назад идем.
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Лучше что? Лучше умеет говорить, лучше врёт, лучше ворует, лучше имитирует патриотизм? Таки да, это усовершенствованная по всем параметрам версия Януковича.
Хряк v 2.0.
Разработчики в Кремле славно постарались.
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Ульяна Супрун - наш президент ! Она нам ЛСД разрешит в аптеки ! Путин - хуйло !
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Найем такая же падаль и амеровский холуй, как и его шоколадный объект восхищения.
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Обожаю засилие критиканов с неукраинскими флагами, почему-то именно они орут стенами текста больше всех остальных про зраду. Совпадение? Не думаю.
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только тимошонку суда не суйте, и ляшка-штруделя
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Для кого лучше?! Лично мне удобнее был Янукович - при этом бандите я жил лучше и спокойнее, чем при шоколадном обещалкине, который подминает под свой бизнес всех, кто ему не угодил.
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счас тебя дружно заспамит вся вышиватная братия
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Не сомневаюсь. Но перед тем, как заспамить, все равно прочитают и подгорят снизу
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так янык тоже по-ходу не осознал ту же самую роль.... так в чем разница? тварь шоколадная
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Опрос: Кто по вашему мнению лучший президент за историю независимой Украины?(антикор)

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко как Президент - это лучше, чем было раньше, но не то, что мы хотели, - Найем
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