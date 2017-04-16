 "Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Зеркало недели".
"Пенсионный возраст у нас уже повышается. Поэтому тот эффект, о котором говорил МВФ, надо делить на два. Для женщин с 2011-го в течение еще десяти лет пенсионный возраст будет расти. И если бы мы пошли по пути "пенсионного возраста", то речь шла бы только о мужчинах", - сказал он.
"Но если мы повышаем пенсионный возраст, то бьем по той части общества, которая платит взносы, вкалывает и каждый день ждет пенсии. А к ним приходят и говорят: вы пойдете на пенсию не сейчас, а через три года. Этот демотивирует людей. А нужна система, которая, наоборот, мотивирует", - полагает чиновник.
"Наша главная цель - увеличить количество людей, платящих пенсионные взносы. Уравниловкой этого достичь нельзя. Платить начнут тогда, когда поймут, что пенсию нужно заработать, что она зависит от размера взноса и стажа. Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее. Не заработал - в 60 лет на отдых идти не должен", - пояснил Рева.
Напомним, согласно новому меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, обнародованному 4 апреля, Верховная Рада должна принять закон о пенсионной реформе, а сама реформа должна вступить в силу с начала 2018 года.
11363 164
Рева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей(56)
На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева(28)
Украина не согласилась с предложением МВФ повысить пенсионный возраст до 63 лет, - Рева(111)
Кабмин увеличил одноразовые выплаты ветеранам войны в среднем на 26%(25)
МВФ: українська влада погодилася на підвищення пенсійного віку(0)
Для осовременивания пенсионной системы нужно 40 млрд грн в год, - Рева(61)
Рева инициирует перенос Всеукраинской переписи населения с 2020 на декабрь 2018 года(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он недоволен вами , холопы !
Ответить
Ответить
Ответить
А Овсч намекал , такой чудесный забор вокруг зРады отстроил , с такими замечательными кольями , на которых сам Бог велел развесить таких вот Рёв с Гройсманами .
Но - сдулся Ярош , и дело сдохло ...
Ответить
Ответить
Мы хотели , чтобы власть нас уважала и не воровала .
А нас , как всегда , поимела кучка хряков .
И издеваясь над нами , назвала этот акт Революцией Гыдности .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Аж неудобно стало , что с таким говном в дискуссию ввязался ...
Ответить
Також слід звернути увагу, що Литва теж має проблеми з робочою силою і теж запрошує українців. Відповідно Чехія теж збільшила в два рази квоту для українців.
Справа в тому, що перечислені держави не бажають приймати арабське населення і вихідців з Африки. З ними лише проблеми. По перше вони не бажають навчатися і селяться анклавами. Українці швидко вчаться спеціальностям і мові. Також українці більш законослухняні і не ліниві до праці.
Але вся біда в тому, що Україна втрачає активне працездатне населення і в майбутньому може виникнути дефіцит робочої сили. На жаль, "керманичі" держави не розуміють цього.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
========================================================================
А КОГДА У НАС ЧИНОВНИКИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ?
ВЕДЬ ДО СИХ ПОР, ВСЕ КТО БЫЛ ПРИ ВЛАСТИ: БЕСПРЕДЕЛЬНО - БОГАТЕЛИ, А НАРОД В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ПРАПОРЦИОНАЛЬНО - БЕДНЕЛ.
И НИКТО, ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ, НЕ ОТВЕТИЛ: ЗА ПУСТЫЕ КАЗНЫ БЮДЖЕТА И РАЗВОРОВАННУЮ НЕКОГДА 3 АРМИЮ МИРА!!!
ПОЧЕМУ?
Ответить
Ответить
что ;бес контрольная нажива за счет благосостояния Украинских Граждан уже 25 лет
$ затмила разум...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Також пенсія повинна мати захист від інфляції.
Можна сказати лише одне, не ті "керманичі" керують Україною.
І на завершення, хоч це і має дві сторони.
"Двадцать пять пунктов" Адольфа Гитлера
Впервые оглашены 24 февраля 1920 года, на собрании в пивной "Хофбройхаус" (Мюнхен). С 1 апреля 1920 года - официальная программа NSDAP. В 1926 году ее положения объявлены "незыблемыми".
12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, личное обогащение во время войны должно рассматриваться, как "преступление против нации". Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей таких преступников.
***
Мабуть ми йдемо не правильним шляхом.
Ответить
Ответить
Ответить
в пизду налоги и пенсию. лучше так как я говорю, чем осознать в свои 60 что ты канкретнейший Лох, с большой буквы, получив 40 долларов пенсии, и поглядев на повесившуюся в холодильнике мышь.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Скромность украшает реальных пацанов
. Министр т оп ли ва Насалик
задекларировал 145 миллионов евро налички.Глеб123
Ответить
Министр т оп ли ва Насалик
задекларировал 145 миллионов евро налички !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить