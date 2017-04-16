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Все про:пенсионеры (578) пенсионная реформа (838) пенсия (1573) Министерство социальной политики (466) Рева (177)

 "Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева

Сегодня нужна пенсионная система, которая будет мотивировать людей выходить на пенсию позже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью "Зеркало недели".

"Пенсионный возраст у нас уже повышается. Поэтому тот эффект, о котором говорил МВФ, надо делить на два. Для женщин с 2011-го в течение еще десяти лет пенсионный возраст будет расти. И если бы мы пошли по пути "пенсионного возраста", то речь шла бы только о мужчинах", - сказал он.

"Но если мы повышаем пенсионный возраст, то бьем по той части общества, которая платит взносы, вкалывает и каждый день ждет пенсии. А к ним приходят и говорят: вы пойдете на пенсию не сейчас, а через три года. Этот демотивирует людей. А нужна система, которая, наоборот, мотивирует", - полагает чиновник.

"Наша главная цель - увеличить количество людей, платящих пенсионные взносы. Уравниловкой этого достичь нельзя. Платить начнут тогда, когда поймут, что пенсию нужно заработать, что она зависит от размера взноса и стажа. Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее. Не заработал - в 60 лет на отдых идти не должен", - пояснил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может откладывать повышение пенсионного возраста, - МВФ

Напомним, согласно новому меморандуму между Украиной и Международным валютным фондом, обнародованному 4 апреля, Верховная Рада должна принять закон о пенсионной реформе, а сама реформа должна вступить в силу с начала 2018 года.
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Тут вопрос уже стоит иначе: хочешь идти на пенсию - доживи до неё...
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a kak nas4et grani4nogo yrovnja pensii, sydja poly4aet 3arplaty 300tus v mes, pensiju 230tus.v mes, dawe v bogatoi Norvegii estj maksimym, kotorui mogyt poly4atj pensioneru.
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Андрей, латиницей по-русски - просто жесть. Уж лучше, по моему, просто по-английски.
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Здравия всем! Да нет нужно поставить к стенке и прилюдно расстрелять человек 50-100 "вашего брата" самых одиозных. Больше и не надо! Остальные сами разбегутся по щелям! А лучше прилюдно на кол! И сказать- будете воровать- ждет также участь! И сразу деньги появятся на Все- и на пенсии и на пособия по рождаемости и на дороги и на Армию!
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разрешить ЛСД в аптеки, психушки апустеют, пенсионеры вымрут
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Да к тому все и идет. Чаушеску даже представить не мог как его отблагодарят за "покращення". А нам сейчас не намного лучше, чем румынам в 89-ом.
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Что-то вспомнился мне Стельмах , главбанкир времён Юща , с его честной пенсией в 130 000 гривен .
Он недоволен вами , холопы !
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судя по вашим декларациям и нашим налогам...20% НДС с каждой покупки, половина с ЗП, с обмена валют, с дохода от депозита, держ мита на все что угодно, и в АТО и перето, при оформлении машины квартиры наследства, налога на недвижимость, ренты с газа, акцизов с топлива, табака, алкоголя, лицензий ктороые входят в цену товара, штрафов, и прочего, то шансов у нас нет и никогда не будет.
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Да все это из-за вашего майдана! Не майданили бы, было бы все хорошо! И доллар по 8 грн и работа и пенсии и нет войне! а так, я сегодня по тв посмотрел, увидел что хотят платную медицину сделать... чтобы пойти на консультацию - 400грн! Это разве не геноцид? пенсионеры теперь даже в больничку не смогут пойти! ЖЕСТЬ
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Просто Майдан не довели до логического конца .
А Овсч намекал , такой чудесный забор вокруг зРады отстроил , с такими замечательными кольями , на которых сам Бог велел развесить таких вот Рёв с Гройсманами .
Но - сдулся Ярош , и дело сдохло ...
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да вообще не надо было майданить! Хотели так в ЕС? что ж, мы щас за этот безвиз расхлебываем всей Украиной... мои друзья выехали в Португалию, Испанию, Польшу, Россию на заробатки... вот до чего довели народ своим майданом бандиты! Мне в 2013 году было хорошо с зарплатой в 8 000 грн = 1000 долларов... щас же мне зарплату урезали до 6 000 грн = 200 евро... коммуналки выросли и вообще ппц че творится в Украине! Все благодаря скакунам! Щас меня кремлеботом наверное назовут?
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Мы не в ЕС хотели .
Мы хотели , чтобы власть нас уважала и не воровала .
А нас , как всегда , поимела кучка хряков .
И издеваясь над нами , назвала этот акт Революцией Гыдности .
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Ахахаххахах, какел, ты за пиченьки госдепа на майдане прыгал! какое уважение ты кенгуренок от власти хотел? Нынешняя власть номер 1 в коррупции
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А вот теперь ты точно иди атсюда на@уй, и на свои 6000 грн купи кацапских пряников
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Идиот .
Аж неудобно стало , что с таким говном в дискуссию ввязался ...
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За останніми даними в Польщі офіційно працює 1 млн 250 тисяч українців. Загальна чисельність заробітчан з України сягає порядку 1 млн 500 тисяч. Це офіційна інформація уряду Польщі. До 2025 року по їх прогнозах українців на заробітках буде до 2 млн. Це не враховуючи сезонних працівників.
Також слід звернути увагу, що Литва теж має проблеми з робочою силою і теж запрошує українців. Відповідно Чехія теж збільшила в два рази квоту для українців.
Справа в тому, що перечислені держави не бажають приймати арабське населення і вихідців з Африки. З ними лише проблеми. По перше вони не бажають навчатися і селяться анклавами. Українці швидко вчаться спеціальностям і мові. Також українці більш законослухняні і не ліниві до праці.

Але вся біда в тому, що Україна втрачає активне працездатне населення і в майбутньому може виникнути дефіцит робочої сили. На жаль, "керманичі" держави не розуміють цього.
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Реву не адо ставить перед выбором а гнать вместе с вальцманом.на Родину в винницкое кпз.
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в нормальной стране не народ а министра Реву поставили бы перед выбором -эшафот или самовбивство?, но это в нормальной стране
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я поставил перед выбором Ульяну Супрун. Не разрешит ЛСД в аптеки - пройдёт президентскую участь.
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Сперва тряхните тех, кто платить минималку, скрывая доходы.
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А легальной хорошо оплачиваемой работы просто пруд пруди. Особенно если тебе за сорок, то тебя ждут с распростёртыми объятиями.... Короче, всё ясно, подыхать придётся под мостом в коробке....
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экспроприация точно поможет наполнить пенсионный фонд..
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точно не поможет. Проблема в 10 000 грн взятки лично психиатру из психиатрического кабинета в любом городе. Пенсия по диагнозу "бесперервный перебиг" 2100 грн. пожизненная, без "переаттестаций" даже
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Да уж, этот ленинградский замполит "заработал" себе весьма нехилую пенсию с наших налогов.
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"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева
========================================================================

А КОГДА У НАС ЧИНОВНИКИ БУДУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОЮ РАБОТУ?

ВЕДЬ ДО СИХ ПОР, ВСЕ КТО БЫЛ ПРИ ВЛАСТИ: БЕСПРЕДЕЛЬНО - БОГАТЕЛИ, А НАРОД В ТОЖЕ ВРЕМЯ, ПРАПОРЦИОНАЛЬНО - БЕДНЕЛ.

И НИКТО, ЗА ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ, НЕ ОТВЕТИЛ: ЗА ПУСТЫЕ КАЗНЫ БЮДЖЕТА И РАЗВОРОВАННУЮ НЕКОГДА 3 АРМИЮ МИРА!!!

ПОЧЕМУ?


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Где Вы видели, чтобы чиновники работали? Смешно даже.
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А , б - п о т о м у -
что ;бес контрольная нажива за счет благосостояния Украинских Граждан уже 25 лет

$ затмила разум...
"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева - Цензор.НЕТ 4562
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10 000 грн взятка лично комунисту-психиатру из психиатрического кабинета в любом городе. Пенсия по диагнозу "бесперервный перебиг" 2100 грн. пожизненная, без "переаттестаций" даже
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Щоб піти на пенсію сам Рева повинен працювати (з таким к.к.д.) ще років із 200.
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Прочитал и вспомнил дискуссию про Турцию, где "нет" демократии. А это демократия?
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ви, мерзотники, скільки створили рабочих місць за 3 роки? ринок праці вже зробили? чим ви привабили іноземних інвесторів? які умови створили для малого і середнього бізнесу, щоб вони більше думали про створення нових робочих місць, а не не про те, як втриматися на плаву?
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Є таке добре українське слово яке характеризує усі наші влади - "невтьопні". Я спеціально написав "влади" у множині, бо вони завжди були такими - починаючи з Кравчуків і закінчуючи ось цими ненажерливими пустобріхами.
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Ліна Костенко: "Ніяк влади в нас немає. І не буде, доки не буди української національної держави
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а может питора соевого реву поставить перед выбором гилляки или кола?
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он итак политический труп. Ульяна Супрун перед выбором или президент или ЛСД в аптеки разрешает
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Даааааа.... Как много смысла в фразе - "СТАЛИНА НА НИХ НЕТ"......
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психиатрическая лечебница - не НКВД. Проверил лично.
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По перше і це головне, пенсія повинна становити скільки, скільки внесено в Пенсійний фонд. Не може бути пенсія більша одного з ПФ, коли внесено двома платниками однакова сума.
Також пенсія повинна мати захист від інфляції.
Можна сказати лише одне, не ті "керманичі" керують Україною.

І на завершення, хоч це і має дві сторони.

"Двадцать пять пунктов" Адольфа Гитлера

Впервые оглашены 24 февраля 1920 года, на собрании в пивной "Хофбройхаус" (Мюнхен). С 1 апреля 1920 года - официальная программа NSDAP. В 1926 году ее положения объявлены "незыблемыми".



12. Ввиду огромных человеческих жертв и имущественных убытков, требуемых от нации каждой войной, личное обогащение во время войны должно рассматриваться, как "преступление против нации". Мы требуем, следовательно, безжалостной конфискации военных прибылей таких преступников.

***
Мабуть ми йдемо не правильним шляхом.
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А почемутНЕТ??? Предлагаю "НАЧАТЬ" с самого Ревы!!!Проверить его "ЗАРОБЫТКИ" за все годы...его "жены"... всех тещь...А сколько у НИХ земельных участков???...??????????????"конченная" страна...если "такие" РУЛЯТ!!!...
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И по какому признаку определять, кто хорошо работал и заслужил, а кто еще не заслужил? Какой смысл мне вообще платить налоги в ПФ, если до пенсии я не доживу и получать ее никогда не буду?
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лучше по тихому баксы в заначку складывать, может хоть в старости откупорив копилку - купиш себе ролс-ройс о котором мечтал всю жизнь, детям квартиру, и съездиш в кругосветное путешествие, что бы умереть на окенском лайнере, от оргазма, в объятиях 20и летней шлюшки с внешностью фотомодели.

в пизду налоги и пенсию. лучше так как я говорю, чем осознать в свои 60 что ты канкретнейший Лох, с большой буквы, получив 40 долларов пенсии, и поглядев на повесившуюся в холодильнике мышь.
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А всю эту свору поставить перед выбором - хочешь работать в правительстве, получай зарплату наравне со всеми.
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"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева - Цензор.НЕТ 3313"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева - Цензор.НЕТ 1142Гос-офор пенсионеры и их дети то же уже пенсионеры , и те которые еще не родились то- же. Вобщем все по слепотрату.
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Разогнался я вам взносы платить. Пока доживу до пенсии пенсионный возраст ещё на 20 лет повысят. Так и скажи козлина что нечем судьям и министрам пенсии по 200 тысяч платить.
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- Скромность украшает реальных пацанов
. Министр т оп ли ва Насалик

задекларировал 145 миллионов евро налички.Глеб123
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Скромность украшает реальных пацанов-
Министр т оп ли ва Насалик

задекларировал 145 миллионов евро налички !
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Это он себе на пенсию накопил. Сам! Это его личный пенсионный капитал.
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Владу потрібно поставити перед вибором: хочете працювати - створюйте робочі місця, ні - ідіть нах...
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Прийде час і рева буде ревіти як поранений.
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Я работал и платил взносы 30 лет, получил пенсию 949 грн, - $35. Стоило ли платить взносы 30 лет за такую пенсию? За каждый год работы и взносов я заработал $1 пенсии! Теперь мне нужно пахать до смерти чтобы получить $100 пенсии? Делайте выводы, молодые. Мой совет - бежите из этой страны маразма, пока не поздно...
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Этот винницкий урод Рева предлагает не учитывать стаж в совке и не платить пенсию работающим пенсионером. Повесить мало эту гниду...
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и опять очередной провласный пи-ор к простым людям претензии предъявляет.это вас тварей нужно всех без исключения на гиляку по результам декларирования как только какая -нибудь скотина дорывается к власти через пару лет 10 квартир в Киеве дворцы под Киевом баулы с наличностью под кроватью
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева
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