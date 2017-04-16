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Все про:Россия (69970) Сирия (2372) США (12377) Трамп (998)

 Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в воскресенье, что настало время для жестких переговоров с Россией в связи с поддержкой, оказываемой ею сирийскому правительству, и ее подрывными действиями в Европе.

Выступая в программе "На этой неделе" на телеканале АВС, Макмастер заявил, что поддержка Россией правительства президента Сирии Башара Асада затягивает гражданскую войну и создает кризис, распространившийся на Ирак, соседние страны и Европу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима, который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе, - заявил Макмастер. - Таким образом, я полагаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии".

Ранее в этом месяце США нанесли удары по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку, которую, по мнению Вашингтона, совершило правительство Асада. В результате атаки на подконтрольной повстанцам территории погибли, как минимум, 70 человек.

Сирия отрицает свою причастность к атаке, а Россия предупредила, что ракетные удары могут иметь очень серьезные последствия. На фоне усиления напряженности несколько дней назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Москву.

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"Когда отношения достигли самой нижней точки, двигаться можно только вверх. Поэтому я считаю, что время для визита госсекретаря в Россию было выбрано идеально", - заявил Макмастер.

В докладе разведывательного сообщества США, выпущенном в январе и посвященном российскому вмешательству в ход президентских выборов в США, говорилось, что Россия также пытается повлиять на исход выборов в Европе.

Нынешние и бывшие американские официальные лица и аналитики отмечают, что Москва пытается воздействовать на выборы во Франции, Германии и других странах с помощью пропаганды, кибератак, финансирования кандидатов и других инструментов, стремясь ослабить НАТО и трансатлантическое единство в целом.
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а ведь достаточно просверлить несколько отверстий в мерзлой земле...
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Многоходовочка Трампа -Хуило подолжает войну в Сирии и на востоке Украины, Трамт начинает войну у союзника Параши -Северной Кореи , после чего в войну вместе с Америкой вписываются Китай и Япония ну а дальше СИБИРЬНАШ аж до Урала , какцапы даже рыпнутся не успеют
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Была уже такая многоходовочка,, только с Германией,Японией, Британией и той же Америкой. Кончилось тем, что Япония, Германия были в глубокой жопе, Англия в неглубокой, но жопе, СССР остался, НО в процессе этого ВСЕ умылись кровью. Да, там ещё и Китай таки участвовал, правда, в другой роли. Вопрос : кому надо такие многоходовочки, чтобы умыться кровью? Ответ: никому.
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Сралину было нужно и его пёс Жуков обильно полил Европу и русской и украинской, и еще много чей кровью. А результата, которого хотел Сралин, так и не достиг. А Путин со своими многоходовочками мелкое говно, по сравнению с большим говном Сралиным.
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Что то я у Путина многоходовочек не помню. У него всё максимально просто, как армейский штык. Кто уж в его ходах хитрости находит ?
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Шо какцап -сташно умытся кровушкой на Дальнем Востоке, а украинцев и сирийцев убивать не страшно, да
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Ты просто проникнись. Когда война, русские мобилизуются, и они победят любой ценой. Причём победив, русские отбросят и побеждённых и себя на десятки лет назад (как варвары с Римом). Кому это нужно ? Никому. И китайцам то же это не нужно.
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Руццке уже не победят. Ты исходишь из ошибочной аксиомы о том, что рюзке непобедимы.
Так никогда не было и не будет! Русские это украинцы, а расцеяне, которых ты имел ввиду это сброд, который любой татарин плетьми разгонит. Пару сотен тыщ добровольцев захлебнутся . Если на расеюшку пойдёт весь мир , включая нас , то им песетс!
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Какцап не сцы. Китайцы вас почикают не больно, просто припомнят остров Таманский, а американцы и японцы помогут если че, ведь на кону СИБИРЬНАШ аж до Урала
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Не понял ты ничего, odessa. Подрастёшь, может быть поймёшь.
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Чуток вы, мил-человек, ошиблись, многоходовочка началась с дружбы СССР с нацистской Германией и развязывания ими ВМВ с желанием СССР "после хорошей войны" иметь 30-40 республик, то есть, всю Европу. Но ... не вышло, вождь немецкой рабочей (!) хоть и национал, но социалистической (!) партии решил не быть жертвой Сталина, а сам все захапать и подавился. Хотя у СССР и Германии была "дружба скрепленная кровью" (это из газеты "Правда"). Этому способствовала стойкость Британии и поддержка СССР от США. Кстати, Покрышкин летал на американской Аэрокобре, а сколько всего было передано по лэндлизу нетрудно найти и посмотреть. Так что не нарушайте закон РФ, в части искажения истории, за это на РФ срок можно получить. Правда и только правда.
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От замены слагаемых в этой многоходовочке ничего не поменялось. Итог один - кровавая бойня. Про лэндлиз я в курсе, и то, что рассчиталась за долги лендлиза уже РФ только в 90-е, то же в курсе. И про северные конвои, участников которых ежегодно в Архангельск приглашают на встречи - всё все помнят. И плохое, и хорошее.
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прям так 16-го числа время настало? Хуйло уже убил круглое число людей? или Макмастер это по звездам определил?
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Просто Тиллерсон вернулся и рассказал людям что говорить нормально с московитами бесполезно .
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 12 апр.

Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними,то почему ваши жены, дети и бляди не у них а у нас?
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во как! не успел Ватостан встать с колен, как его тут же поставили раком!
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Їж ананаси, смокчи бухло
День твій останній приходить Хуйло..😗😗😗
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на второй картинке ярко проиллюстрированы две основные беды росии
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Ударным трудом (ударным понимать в прямом смысле)
Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности - Цензор.НЕТ 37
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Ну вот, пришел настоящий справедливый хозяин. Путину врядли теперь удасться играть дурочку или бросаться какими-нибудь пугалками. Прощай вежливый Обама-чмо. Здравствуйте новые санкции и томагавки.
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Нужно мочить в сортире, как завещал вяликий Хуило
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Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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"жесткая дискуссия " что это за поза ? нужно будет глянуть в Камасутру . интересно каким это раком они собираются Росиюшку загнуть ?
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Ну-у-у Парашку уже пользуют все кому не лень, речь о позе, тем более о Камасутре даже не идет
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на первом кАнали объясняют ватанам, что Трамп - хороший мужик, а вот его дочь Иванка - стерва и сбила Трампушку с панталыку
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Пасхальный офтоп.
Позвал пукен кабаиху и приказал скинуть трусы. Скинула. Потом приказал ей сесть ему на макушку. Она возмутилась - зачем дескать? Пукен ответил - ты же знаешь, кто я - хуйло, вот! Кабатха села. Пукен подошел к зеркалу. Кабаиха загрустила - подумала и сказала - ну вот, опять будет только щекотно. А пукен ей говорит ты дура не о том подумалп, я просто хочу прикинуть, как мне с чубчиком
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сша реально меняются при трампе и это очень радует!надоел никакой склизняк обама,пора рашке указать наконец кто в доме хозяин!
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НИЩАЯ РОССИЯ. Более 70% русских семей оказались на грани выживания

15 апреля в 11:31

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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНастало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности
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