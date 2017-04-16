 Настало время провести с Россией жесткие дискуссии, - советник президента США по нацбезопасности

Выступая в программе "На этой неделе" на телеканале АВС, Макмастер заявил, что поддержка Россией правительства президента Сирии Башара Асада затягивает гражданскую войну и создает кризис, распространившийся на Ирак, соседние страны и Европу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Необходимо поставить вопрос о поддержке Россией столь ужасного режима, который является одной из сторон конфликта, а также о подрывных действиях России в Европе, - заявил Макмастер. - Таким образом, я полагаю, что настало время провести с Россией жесткие дискуссии".
Ранее в этом месяце США нанесли удары по сирийской авиабазе в ответ на газовую атаку, которую, по мнению Вашингтона, совершило правительство Асада. В результате атаки на подконтрольной повстанцам территории погибли, как минимум, 70 человек.
Сирия отрицает свою причастность к атаке, а Россия предупредила, что ракетные удары могут иметь очень серьезные последствия. На фоне усиления напряженности несколько дней назад госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Москву.
"Когда отношения достигли самой нижней точки, двигаться можно только вверх. Поэтому я считаю, что время для визита госсекретаря в Россию было выбрано идеально", - заявил Макмастер.
В докладе разведывательного сообщества США, выпущенном в январе и посвященном российскому вмешательству в ход президентских выборов в США, говорилось, что Россия также пытается повлиять на исход выборов в Европе.
Нынешние и бывшие американские официальные лица и аналитики отмечают, что Москва пытается воздействовать на выборы во Франции, Германии и других странах с помощью пропаганды, кибератак, финансирования кандидатов и других инструментов, стремясь ослабить НАТО и трансатлантическое единство в целом.
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https://toneto.net/news/kultura/spetsslugbi-britanii-nabirayut-lyudey-so-znaniem-russkogo-yazika
16.04.2017 22:07
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Так никогда не было и не будет! Русские это украинцы, а расцеяне, которых ты имел ввиду это сброд, который любой татарин плетьми разгонит. Пару сотен тыщ добровольцев захлебнутся . Если на расеюшку пойдёт весь мир , включая нас , то им песетс!
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Трамп задает Путину резонный вопрос
- Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними,то почему ваши жены, дети и бляди не у них а у нас?
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День твій останній приходить Хуйло..😗😗😗
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Позвал пукен кабаиху и приказал скинуть трусы. Скинула. Потом приказал ей сесть ему на макушку. Она возмутилась - зачем дескать? Пукен ответил - ты же знаешь, кто я - хуйло, вот! Кабатха села. Пукен подошел к зеркалу. Кабаиха загрустила - подумала и сказала - ну вот, опять будет только щекотно. А пукен ей говорит ты дура не о том подумалп, я просто хочу прикинуть, как мне с чубчиком
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15 апреля в 11:31
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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.
Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания. Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д. В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи).
К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.
По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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