 Эрдоган заявил о победе на референдуме по изменению конституции

Эрдоган поздравил лидеров ряда партий страны в связи с победой на конституционном референдуме 16 апреля.
Президент Турции позвонил премьер-министру, лидеру правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырыму, председателю Партии националистического движения Девлету Бахчели и лидеру Партии великого единства (ПВЕ) Мустафе Дестеджи.
Эрдоган выразил надежду на то, что результаты референдума послужат во благо государству и народу Турции.
По состоянию на 21:15 ЦИК Турции подсчитал 99,98% бюллетеней. За изменение конституции проголосовали 51,21%, против - 48,79%.
Напомним, в проекте конституции речь идет о том, что следующие выборы президента и парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Президент сможет находиться на посту не больше двух пятилетних сроков.
- Президент сможет напрямую назначать министров и других высокопоставленных чиновников;
- Он также сможет назначить одного или нескольких вице-президентов;
- Пост премьер-министра, который сейчас занимает Бинали Йылдырым, будет упразднен;
- Президент получит право вмешиваться в работу юридической системы, сотрудников которой Эрдоган обвинял в связях с исламским проповедником Фетхуллой Гюленом. Эрдоган считает, что живущий в США проповедник организовал переворот;
- Президент сможет вводить чрезвычайное положение.
что ты так у меня впрофиле смотришь
там узоров нет и цветы не растут, удались вон, чупокабро
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У меня одни знакомые за другие против.Скажем так интеллигенция -против.Тут нужно быть честным.Но демократия-большинство побеждает..Ну если быть честным и на мой взгляд-ничего по сути не поменяется.Так что все это такое...Ни о чем.
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То что не более двух каденций тоже прекрасно.
Да и назначение министров и прочей шелупони не очень плохо, Будет как по Н.Гоголю - Я тебя породил, я тебя и убью.
Единственно чего нет - участие в выборах. По мне так выборы(референдум) должны считаться состоявшимися если в выборах приняло не менее 75% избирателей и выигранная ситуация считается если набрано 75% голосов. Это как раз и будет немногим более 50% населения обладающего правом голоса.
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Вот это демократия.
Она заключается в том что если мне что то нужно,и это не нарушает закон,я сделаю в Турции БЕЗ ВСЯКИХ ПОМЕХ.Ни один чиновник вообще не смеет мне помешать.Да и нет у него такой возможности.И по закону и в реале МЫ С НИМ РАВНЫ.Перед ЗАКОНОМ.
Вот что есть ДЕМОКРАТИЯ.Подумайте.Есть ли она в Украине.
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будь вы хоть швейцарией , но вы находитесь в таких еб!!нях , и к тому же муслимы, что к вам никакого доверия нет...
в ваших краях есть одно масенькое государство которое заслуживает уважения , но они называют себя теми кого муслимы , мягко говоря не долюбливают)))
к тому же я верю в то , что когда в Украине все устаканится и тот же Крим вернется в Украину , то вы (Может не ты лично ) турки , будете рвать тот Крим устраивая там что то подобие Косово 2...Украина еще хлебнет с вами горя..
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вот. уже закон нарушаешь.
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Как решили турки так и правильно.
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А если бы запод не выпендрючивался то итог мог быть савсем другим и не впользу эрдогана.
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Это больше похоже на какой то комплекс старшего брата когда они начинают рассуждать об исламизации Турции это похоже на украинизацию Украины.
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Но дело в том что Эрдоган уничтожает то что сделал для Турции вот этот человек https://ru.wikipedia.org/wiki/Ататюрк,_Мустафа_Кемаль
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Ну а несогласным с новым Великим Султаном Всея Турции, будут резать голову на улице, как резали солдату который сдался после переворота. А полиция будет делать вид что ничего не замечат.
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Прийти к этому (2015)
То они на верном пути.
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Я знаю адно что например для маего народа он не лучший человек но для турков он мне делал многое и надеюсь ты делает так что все правельно турецкий лидер для турков а еврейский для евреев
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А уход от светского государтва это деградация и как итог война и нищета. Потому что деграданты могут заработать или на высасывании нефти или на войне.
Других вариантов, по крайне мере в истории земли до 2017 года, не сущетсвует.
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асад тоже муслим
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Турки, вы шо турки?? Как может человек, который заявляет о том, что он заботится о стране заявлять о " победе"?? Кто победил:?? Страна?? Диктатор??
Вы, уважаемые турки, точно НЕ победили.
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