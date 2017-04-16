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Все про:выборы (21666) кандидат (940) Путин (23638) Россия (69970) Франция (1817)

 Кандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон убежден, что ему с легкостью удастся поставить на место президента РФ Владимира Путина и добиться налаживания отношений с Москвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом он заявил в интервью журналу Jeune Afrique.

По его словам, добиться уважения Путина в случае победы на президентских выборах у него получится благодаря отсутствию личных связей с РФ.

"В России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодня нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", - заявил Макрон.

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Также он добавил, что в случае победы готов начать диалог с Кремлем и потребовать урегулирования конфликтов в Украине и Сирии. При этом политик уверяет, что не будет идти на уступки в данных вопросах.

По мнению Макрона, только в том случае, если Россия будет выполнять свои обязательства, станет возможна отмена европейских санкций против нее.
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как только я пабедю, я сразу все порешаю... гдето я уэе это слышал....
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А тебе лутше шоб Ли Пенша пришла, читай тоже самое что твоя любимая Бахиня Юлечка.
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Уацику в рашинській мові нема слова переможу.
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Макарон з логікою не дуже дружить - поставить на место президента РФ и добиться налаживания отношений с Москвой - принципово різні поняття , що взаємно виключають одне одного ...
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"поставить на место президента РФ" и подождать, пока тот нагнется. И начать лизать его зад. Такой хитрый план у этого Макарона.
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Так он и так на своём месте у руля дикого мордора. Вопрос в том как его от туда снять.
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значит проиграет. а победитель поставит типутина на место.
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Хуйла скоро даже президент Бурунди и Свазиленда будет ставить на место!
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спасибо,поржал! когда там транш очередной?
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но пальма первенства в этом всё равно принадлежит Украинцам. Это большое жизненное счастье жить в стране, которая станет могильщиком этой недостраны с её подлым недонародишком.
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Франція однозначно потужніша ніж раша хіба яз менше, але доставити її до раші Франція зможе чи зможе раша відповісти я сумніваюся.
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кто это посмел обидеть нашего нашего так сказать "королька"
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Как бы там ни было, нужна победа Макрона, потому что иначе - Ле Пен, Фийон, Меланшон-редкостный террариум.
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Меланшон просто комуняка. И он победил на последних дебатах. Вдумайтесь- Во Франции на дебатах победил комуняка!!!! Еба..ся можно
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Согласен. Победа Меланшона на дебатах красноречиво показывает степень деградации французского социума в целом, и электората -в частности.
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Все знакомые французы считают эту пристарелую фашистку полым дном. Во втором туре у неё шансов нет. Не сравнивать с Трампом.
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У ЛеПен, конечно, потолок-второй тур. Но я просто представляю себе второй тур ЛеПен-Меланшон... Это будет новая серия "Кошмара на улице Вязов".
Нужен второй тур Макрон-ЛеПен, тогда, думаю, можно будет поздравить Эмманюэля...
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Макрон самый адекватный среди всех кандидатов
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громкие заявления это здорово . вот только для победы на выборах еще и деньги нужны а в его конкурентку Ле Пен Хуйло столько бабла вкинул что в победу Макрона лично я не верю
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Не смешуем Европу с СНГ. Там не все решается деньгами.
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не все . но многое . речь то идет не обязательно про прямой подкуп избирателей . это у нас голоса за гречку покупают . француз свой голос за лягушачьи лапки не продаст ( хотя и не факт . они же не пробовали )

работать приходится более изощренно . бабки в основном нужны на покупку телеканалов . сайтов и прочих людей к голосу которых рядовой француз прислушивается

и нет разницы Европа это или не ко сну помянутое СНГ . по крайней мере в Голландии то прокатило когда рефферендум был
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Макарон чудит. то одно то второе то третье. ох видно президентом сильно стать хочет.
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@...ему с легкостью удастся поставить на место президента РФ Владимира Путина и добиться налаживания отношений с Москвой.@

Объясните чуваку, что поставить на место и наладить отношения - это разные вещи..
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ЖЕНА ВЕДМЕДЕВА: ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ,ЧТО ЕЕ СЕЙЧАС СТОШНИТ.


Кандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место - Цензор.НЕТ 3132

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На место поставит? Народ, и кто верит что он знает слово под названием "параша"? У него же на лбу европейское образование написано!
Кандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место - Цензор.НЕТ 2367
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Ну пока морда лица хуйловская пока терпит. Все же Франция в пятерке мировых держав. Вот когда кандидат в президенты уровня Чехии - Мексики будет обещать поставить чувака на место то тогда дело дрянь.
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Позбав можливості фінансової підтримки сепаратизму.
Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Еммануель - Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?....
Хуйло - Енто кто?
Хмирь - Еммануель из Парижу....😋😋😋
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поставить на место президента РФ Владимира Путина и добиться налаживания отношений с Москвой.
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Кажись Мабон ставит себе взаимоисключающие цели.
Пусть или трусы наденет, или крестик снимет.
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французский трамп ?
по ходу они все в каком то паралельном мире...шо хуйло шо отсальные властьимущие
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этому либерастику до Трампа как тебе до Луны
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место
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