 Кандидат в президенты Франции Макрон обещает поставить Путина на место

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом он заявил в интервью журналу Jeune Afrique.
По его словам, добиться уважения Путина в случае победы на президентских выборах у него получится благодаря отсутствию личных связей с РФ.
"В России есть великий народ, великая культура и история. Мы часто были союзниками, в том числе во времена СССР. Однако на сегодня нет никаких причин позволять России нарушать нормы международного права", - заявил Макрон.
Также он добавил, что в случае победы готов начать диалог с Кремлем и потребовать урегулирования конфликтов в Украине и Сирии. При этом политик уверяет, что не будет идти на уступки в данных вопросах.
По мнению Макрона, только в том случае, если Россия будет выполнять свои обязательства, станет возможна отмена европейских санкций против нее.
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Нужен второй тур Макрон-ЛеПен, тогда, думаю, можно будет поздравить Эмманюэля...
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))))
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работать приходится более изощренно . бабки в основном нужны на покупку телеканалов . сайтов и прочих людей к голосу которых рядовой француз прислушивается
и нет разницы Европа это или не ко сну помянутое СНГ . по крайней мере в Голландии то прокатило когда рефферендум был
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Объясните чуваку, что поставить на место и наладить отношения - это разные вещи..
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Київенерго забрати у упиря ахметова та повернути місту.
Підтримуй, голосуй - https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=5470
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Хуйло - Енто кто?
Хмирь - Еммануель из Парижу....😋😋😋
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Кажись Мабон ставит себе взаимоисключающие цели.
Пусть или трусы наденет, или крестик снимет.
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по ходу они все в каком то паралельном мире...шо хуйло шо отсальные властьимущие
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