 Меркель передала британским спецслужбам досье на Путина, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, последняя встреча Меркель с руководителями британских спецслужб прошла в октябре 2015 года в 60 км от Лондона, в уединенном имении тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В сообщении говорится, что на ней присутствовали руководитель MI6 Алекс Янгер, генеральный директор MI5 Эндрю Паркер и председатель Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген.
Отмечается, что собеседники обсуждали террористическую угрозу в Германии и Европе в целом.
Издание пишет, что в ходе встречи Меркель передала британцам досье Федеральной разведывательной службы Германии на президента России Владимира Путина и документы с анализом ситуации в Крыму.
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