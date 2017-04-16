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Все про:аэропорт (1213) Москаль (1870) реконструкция (186) Ужгород (318) авиасообщение (314)

 Взлетную полосу Ужгородского аэропорта отремонтируют в мае, - Москаль

В ближайшее время в международном аэропорту "Ужгород" начнется капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, после чего он сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус".

Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.

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Подрядчиком ремонтных работ определена румынская компания, которая специализируется на строительстве аэродромов. "Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус" с низко посаженными двигателями", - заявил Москаль.

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