 Взлетную полосу Ужгородского аэропорта отремонтируют в мае, - Москаль

Об этом заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пресс-службу.
Подрядчиком ремонтных работ определена румынская компания, которая специализируется на строительстве аэродромов. "Планируется, что работы будут завершены еще в мае этого года, после чего новая полоса сможет принимать крупногабаритные самолеты класса "Боинг" или "Аэробус" с низко посаженными двигателями", - заявил Москаль.
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