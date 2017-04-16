 Жители Иванкова ради развлечения споили 13-летнего мальчика: ребенок в больнице

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, двое школьников возвращались с футбола, когда трое незнакомцев, которые распивали алкогольные напитки, предложили им присоединиться. Один из детей остался. Через некоторое время мальчик вернулся домой и потерял сознание прямо на пороге.
Испуганные родители сразу привезли его в больницу. Медики диагностировали алкогольное опьянение (1,6 промилле) и синяки на ногах. Пострадавший утверждает, что его избили неизвестные и залили ему в рот какую-то горькую жидкость.
Полицейские установили причастных к совершению данного правонарушения. Ими оказались местные жители - двое 24 лет и один 25-летнего возраста.
Открыто уголовное производство по ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетних в пьянство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
2548 31
Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста(29)
Командиры боевиков наживаются на "мертвых душах", - разведка(7)
Пьяный водитель сбил группу велосипедистов на Волыни: 2 погибших, 2 пострадавших. ФОТОрепортаж(47)
На Донбассе, чтобы унять пьяного агрессивного солдата, офицер применил оружие, ранив его в ногу, - штаб АТО(57)
Экс-глава Киевской ОГА Мельничук сбежал. ВИДЕО(1)
Каждый дипломат должен соблюдать закон, - МИД об инциденте с нетрезвым сотрудником посольства РФ(27)
Пьяный 22-летний водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП на Ривненщине(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
малий хто-зна де, і бо зна з ким..
Ответить
Ответить
часи змінилися й люди теж...навіть місцеві..
тягають по кущах одне одного ..як собаки куфайку..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить