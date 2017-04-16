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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3079) Киевская область (1471) подростки (154) Нацполиция (6933) пьянство (735)

 Жители Иванкова ради развлечения споили 13-летнего мальчика: ребенок в больнице

В поселке Иванков (Киевская область) трое мужчин споили 13-летнего ребенка. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, двое школьников возвращались с футбола, когда трое незнакомцев, которые распивали алкогольные напитки, предложили им присоединиться. Один из детей остался. Через некоторое время мальчик вернулся домой и потерял сознание прямо на пороге.

Испуганные родители сразу привезли его в больницу. Медики диагностировали алкогольное опьянение (1,6 промилле) и синяки на ногах. Пострадавший утверждает, что его избили неизвестные и залили ему в рот какую-то горькую жидкость.

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Полицейские установили причастных к совершению данного правонарушения. Ими оказались местные жители - двое 24 лет и один 25-летнего возраста.

Открыто уголовное производство по ст. 304 Уголовного кодекса Украины (вовлечение несовершеннолетних в пьянство). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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Стаття насправді називається втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність і карається від 3 до 7. Якщо поліція вже неправильно надала інформацію, то можна очікувати що для дорослих довбйобів все закінчиться звичайним переляком. Тим більше, що під втягненням у пияцтво слід розуміти "умисне схиляння неповнолітнього у будь-який спосіб до систематичного вживання спиртних напоїв, збудження у нього такого бажання (спільне вживання спиртних напоїв, умовляння їх вжити, пригощання ними, дарування, розрахунок ними за виконану роботу тощо)." Ключове слово "СИСТЕМАТИЧНЕ" за один раз нічого їм не буде. Якось так.
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Дитина в лікарні, аце спричинення шкоди здоров'ю, якщо справді поїли силою.
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что за блядское общество? а ещё ноют что это кацапы алкашы,у нас не лучше
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Дело в том, что в параше, такие новости не публекуют.
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Так и так называемых "русских" по все Украине расплодилось море. Лишняя хромосома делает свое дело. Ну и свои аклаши есть.
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Связать уродов,и заливать с горла пока через *опу не потечет !!
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Вибачай, але я впевнений що дротик сам пив, без примусу.
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мамка - халява,де була? разом бухала?
малий хто-зна де, і бо зна з ким..
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Я тобі по секрету скажу- в селі пацана в 23-00 вдома нема- то ще все нормально. Десь піряє, на річці, чи в друга біля компа бавиться.
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вони дуже легковажні..
часи змінилися й люди теж...навіть місцеві..
тягають по кущах одне одного ..як собаки куфайку..
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ну теперь скинутся и местный следак станет на пару штук баксов богаче
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Какая-то дикость. В последнее время- я мало отписываюсь. Причина- мне становится хреново, уже прочитав только заголовок. Потому- я не открываю новости. Наверное- пересидел, в ИНЕТе. И это- реально хреново, камрады.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖители Иванкова ради развлечения споили 13-летнего мальчика: ребенок в больнице
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