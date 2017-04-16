 "Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель в интервью "Укринформу".
"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%. Это рекорд, и мы этим гордимся. Туристическая индустрия Турции работала хорошо, Министерство культуры и туризма Турции хорошо работало", - сказал он.
"Все украинские туристы хорошо информированы и осведомлены о реальном положении дел. Они знают Турцию, ее качество обслуживания и обеспечения, конкурентные цены", - отметил дипломат.
"Наиболее важно то, что украинцы в Турции чувствуют себя приятно и комфортно. Даже после неудачной попытки военного переворота в июле прошлого года количество украинских туристов не уменьшилось", - подчеркнул Тезель.
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