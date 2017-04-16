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Все про:посол (1111) статистика (319) туризм (991) Турция (1918)

 "Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель

В 2016 году количество туристов из Украины, посетивших Турцию, увеличилось в 1,5 раза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель в интервью "Укринформу".

"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%. Это рекорд, и мы этим гордимся. Туристическая индустрия Турции работала хорошо, Министерство культуры и туризма Турции хорошо работало", - сказал он.

"Все украинские туристы хорошо информированы и осведомлены о реальном положении дел. Они знают Турцию, ее качество обслуживания и обеспечения, конкурентные цены", - отметил дипломат.

"Наиболее важно то, что украинцы в Турции чувствуют себя приятно и комфортно. Даже после неудачной попытки военного переворота в июле прошлого года количество украинских туристов не уменьшилось", - подчеркнул Тезель.

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я бы вас боярышников вообще к сайту не допускал)
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель
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