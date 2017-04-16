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Все про:интеграция (49) Турция (1918) Чавушоглу (36) Евросоюз (11740)

 Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу

Политика интеграции в Европейский союз останется стратегическим приоритетом Турции.

Данную мысль со страниц издания Le Figaro высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Анадолу.

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Глава дипломатии отметил, что тема отношений Турции с Евросоюзом остается одним из основных тем обсуждений европейских СМИ.

По мнению Чавушоглу, ряд высказываний, озвучиваемых в Европе, вызывают обеспокоенность Анкары. "Турция выполняет критерии Маастрихтского договора. Однако ряд стран ЕС создают искусственные препятствия на пути открытия новых пунктов переговорного досье по вступлению Турции в Евросоюз. То есть Анкара готова к диалогу. Сторона, затягивающая процесс - Евросоюз", - подчеркнул глава дипломатии.

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Чавушоглу выразил также недоумение в связи с тем фактом, что высказывания Анкары относительно невыполнения обязательств стран ЕС, встречают критику европейской стороны. "Благодаря Турции поток нелегальных беженцев из Сирии, Ирака и других стран в страны ЕС снизился до минимума. До договоренности между Брюсселем и Анкарой, в страны Евросоюза ежедневно прибывало от 7 до 10 нелегалов. К марту 2017 года этот показатель снизился до 50 в день", - констатировал министр.

В то же время, из обещанного пакета поддержки беженцев объемом 3-+3 млрд евро, страны ЕС выделили лишь 777 млн евро. Для сравнения за последние годы правительство Турции израсходовало на нужды беженцев 15 млрд долларов, еще 10 млрд потрачено структурами гражданского общества нашей страны, отметил министр. "Один лишь этот пример достаточен для проведения параллелей между выполнения обязательств Турции и ЕС", - подчеркнул он.

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плять опять началось метание остро-режущих в спину.....
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До договоренности между Брюсселем и Анкарой, в страны Евросоюза ежедневно прибывало от 7 до 10 нелегалов. К марту 2017 года этот показатель снизился до 50 в день.
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Тю! А кацапы сказали,что политика интеграции с Россией останется приоритетом Турции,- Песков.
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а в Украине уже дали безвиз , вроде,
но он и так был для теху кого есть деньги на счету
что до что после безвиза, но главное за это стоял целый миллион на майдане
от населения Украины, теперь вот у нас (вроде) безвиз, а смысл?
ну наверное есть, финан. группа вооружившись национл гаслами "славаУкраине" вместо региональных теперь грабит,
и ну кто им возразит, когда начнут плевать в морду за лживое "слава Украине,"героям" слава" скоро, вернее уже, и давно по все Украине, только тут это не напишут только когда это будет выгодно владельцам сайта, как обычно короче, но и это будет ещё мало
для Украины как державы, народ,
у нас нефти нет, и сланца наверное тоже, тут не Дубаи, так что правильно сделали кто от сюда рванули кто тут живёт законно, честно работая тот несчастный человек
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То что говорит Чавушоглу,это так,для лохов,а вот то что Эрдоган сказал что отомстит Германии,Австрии,Бельгии и Швеции- это серьёзно, я бы относился к этому неуравновешенному психу осману очень серьёзно,он может выкинуть любой фортель,в любой момент
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Пока цель Турции должна быть " Выдворение 3 млн.арабов,принятых полухаестом( эр мэн?-ворованное слово) през.Гюлем." Ширакян заселил Францию арабьем и этот тоже,хотя в Турции итак полно было некрасивых пришлых арабоафриканцев и других. (1974г -официально 1.6 млн.арабья было.)
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Никаких шансов, товарищи. Тем более после референдума...
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Политика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу...в то времья когда политика Эрдогана проучить ЕС
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пусть даже не мечтают, недавно нас всех с ЕС называл фашистами, угрожал странам которе не разрешали туркам устраивать дебоши, сейчас устаивает порядки у себя как у путьки, им до демократии как в Еврпе как до Луны
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолитика интеграции в ЕС останется приоритетом Турции, - Чавушоглу
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