EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  3794  120
Материалы по теме:
Все про:Россия (69968) Сирия (2371) Асад (196) Матвиенко Валентина (14)

 Россия против насильственного свержения режимов извне, - спикер Совфеда Матвиенко

Российская Федерация не отстаивает идею сохранения режима президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада любой ценой, но против свержения режимов извне.

Об этом заявила в воскресенье журналистам по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: Депутаты британского парламента хотят лишить жену Асада гражданства страны

"Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне", - сказала Матвиенко журналистам.

"Ну хорошо, уйдет Асад, а что завтра, Сирия, какая она будет, кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная война", - добавила спикер СФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Проти кацапи чи не проти - це вже абсолютно нікого не цікавить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Протрезвела чо ли? Это кто ж такое говорит то? А как же мумия в мавзолее на краснюке? А как же Николай убиенный миролюбцами вместе с отроками? А как же Афганистан с убиенным Амином? И таких "а как же.." МАССА! Так что валюха сходи ка хряпни еще стекломоя...или боярышника, авось подохнешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ключевое слово - РЕЖИМ.
Абсолютно все диктаторские геонедоразумения - это РЕЖИМЫ во главе с парашей, наследницей СССР.
К слову сказать, в параше ГУЛАГ тоже стал гибридным. Т.е. его как бы нет, но он с 1917го существует в КАЖДОМ населённом пункте, в КАЖДОМ доме, в КАЖДОМ месте скопления людей, будь то учереждение, магазин, стадион... ВЕЗДЕ !!!
ОСНОВА режима - СТРАХ и ПОВИНОВЕНИЕ, не говоря уже о заоблачном восхвалении начальника (пахана) режима.
Все эти режимы должны быть ЛЕКВИДИРОВАНЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, чтобы Цивилизация была спасена!!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ну свергнут Асада, что дальше то? По какому сценарию пойдёт дальше по афганскому, ливийскому или иракскому. Хоть бы одну страну довели до ума.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Врут!! Единственная возможность остаться в регионе и мешать продвижению углеводородов в Европу, спасать Асада. С его кончиной мечтам об империи кирдык.Европа избавиться от ордынских рычагов и кремлю придется поклониться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россия против смены режима извне? Брезгливые кацапы, Расскажите это Абхазии, Осетии, Приднестров, Крыму и Донбассу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Матвиенко не дают покоя лавры доктора Геббельса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
валюха- путинское пердило.мое пердило пидтвердило.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда кто помог из вне свергнуть правительство законно избранного президента совка Михаила Меченного и поставить незаконного Бориса,который перстом указал на нелегитимное ла ла ла..? и почему рашист помог свергнуть законную власть в украинском Крыму и помагает насадить.или уже насадил власть свою в днр и лнр...? а все потому.что ла ла ла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чечня или Ичкерия с большой... Грозный ,сравнял с землей ,так не хотел насаждать свою власть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо у кацапов, кто то шо то спрашивает?
В суки лучше в глаза смотрите.))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если держаться постулатов кремля то пусть там в Сирии асад свое насселение убивает, травит химическим оружием ,уничтожает с помощью российской авиации но лишь бы его не кто насильно от этих проводимых преступлений насильно не отрывал бы -точно такая тактика у кремля когда они осуществляли в Украине геноцид украинцев голодомором и боялись чтобы их насильно от этого дела не оторвали-нечего у рашистов кремля с этих времен нечего не поменялось -как был народ для их быдлом для истребления так и остался .
 показать весь комментарий
Ответить
 
При этом рашка ,иран и хесболла вмешались извне в Сирию и бомбят оппозицию защищая трон асада.Вот видео где ватаны полностью разбомбили город Латаминах в Сирии.
https://youtu.be/YA30ef7x5zc
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия против насильственного свержения режимов извне, - спикер Совфеда Матвиенко
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти