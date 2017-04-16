 Россия против насильственного свержения режимов извне, - спикер Совфеда Матвиенко

Об этом заявила в воскресенье журналистам по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию - что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне", - сказала Матвиенко журналистам.
"Ну хорошо, уйдет Асад, а что завтра, Сирия, какая она будет, кто придет к власти? Либо страна развалится, либо продолжится еще более ожесточенная война", - добавила спикер СФ.
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Абсолютно все диктаторские геонедоразумения - это РЕЖИМЫ во главе с парашей, наследницей СССР.
К слову сказать, в параше ГУЛАГ тоже стал гибридным. Т.е. его как бы нет, но он с 1917го существует в КАЖДОМ населённом пункте, в КАЖДОМ доме, в КАЖДОМ месте скопления людей, будь то учереждение, магазин, стадион... ВЕЗДЕ !!!
ОСНОВА режима - СТРАХ и ПОВИНОВЕНИЕ, не говоря уже о заоблачном восхвалении начальника (пахана) режима.
Все эти режимы должны быть ЛЕКВИДИРОВАНЫ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, чтобы Цивилизация была спасена!!!
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В суки лучше в глаза смотрите.))))
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https://youtu.be/YA30ef7x5zc
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