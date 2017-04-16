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Все про:армия (7650) Германия (2762) киберпреступление (244) хакер (562) IT-индустрия (123) кибербезопасность (103)

 Хакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен

На серверы немецкой армии (Бундесвера) ежедневно осуществляется 4,5 тыс. кибератак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете Welt am Sonntag.

По ее словам, многие из этих попыток взломать IT-системы Бундесвера осуществляются через сеть зараженных устройств. В некоторых случаях речь идет о более сложном типе взломов - APT-атаках (так называемых целевых атаках). Она пояснила, что в таких случаях военные IT-специалисты имеют право только противостоять нападениям хакеров, но не осуществлять ответные атаки.

По ее словам, зачастую крайне сложно установить, кто стоит за попыткой взлома. Проведение собственных кибератак Бундесвер отрабатывает пока в "лабораторных условиях".

Фон дер Ляйен рассказала о планах сформировать так называемый "киберрезерв", по сути представляющий собой сторонних экспертов, которые будут проводить проектные экспертизы для Бундесвера.

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В Германии с 1 апреля начал работу командный центр немецких кибервойск со штаб-квартирой в Бонне. В него наберут 13,5 тысячи военных и гражданских лиц - экспертов в IT-сфере, разведке и кибербезопасности.

Также в рамках подготовки кадров для кибервойск было решено ввести новую учебную специальность в университете Бундесвера в Мюнхене. Кроме того, Министерство обороны выделило в общей сложности около 27,5 млн евро на новую структуру - Центр киберинноваций (Cyber Innovation Hub), который должен искать перспективные стартапы и экспертов в сфере информационных технологий, чьи идеи и исследования могут быть применены военными.
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Фатерлянд с хакерами справится. Тырить не надо, что бы хакеров не боятся!!!
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Жрать хотят, без подлянок всё-равно кому - лопату не подают
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http://secim.haberler.com

Если кому интересно - результаты референдума в Турции. Эрдоган побеждает, но очень неуверенно, более того Анкара и Стамбул против
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офф топ
Балканы снова дымят.........

Премьер Александр Вучич: Сербия хочет купить у расеи зенитные ракетные комплексы С-300

Об этом сегодня объявил избранный президент страны, премьер Александр Вучич. Вопрос поставки комплексов, как признался сербский политик, обсуждался на переговорах с российским президентом в Москве в конце марта.
Сербии важно иметь два дивизиона комплексов С-300 и полковой командный пункт. Это стало бы решением на многие годы вперёд, об этом объявил Александр Вучич, посещая из ракетных бригад. По словам избранного президента Сербии, о возможной покупке зенитно-ракетных систем он говорил с президентами России и Белоруссии. До этого премьер отмечал, что комплексы С-300 слишком затратные для его страны. Но Россия цитата по ТАСС «выразила желание помочь сербам, заключив с ними определённые договорённости». Вице-премьер Рогозин подарил Вучичу макет С-300 и пообещал, что Россия рассмотрит технические детали запросов Белграда о закупке таких комплексов. Впрочем, и без них по мнению аналитиков можно говорить о том, что Москва вооружает Сербию. Она безвозмездно передала шесть истребителей Миг-29, кроме того Белград получит несколько десятков танков и бронированных разведывательно-дозорных машин. Обсуждается и передача зенитно-ракетных комплексов Бук. Белоруссия тоже обещала сербам военную помощь. Вучич приезжал в Москву в конце марта за неделю до выборов президента Сербии. Правда, тогда он утверждал, что о покупке С-300 речь не шла. А говорили о Буках и других видах вооружения.
Вучич после избрания президентом поблагодарил президента Путина и канцлера Меркель за оказанную ему поддержку.
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То есть по сути идёт война, в которой государство от большого ума своих руководителей не отвечает на враждебные действия и враг радуется своей безнаказанности. Вообще то можно себе представить, чем руководствуется государство. Предположим, киберманьяка отождествили, арестовали, сунув носом в пол, и готовят к судебному разбирательству. Тут же во всей и всяческой "прессе" появятся материалы о том, что задержанный - "божий одуванчик" со множеством психиатрических проблем, которого с детства не любили ни девочки, ни мальчики. и который по жизни и мухи не обидит. В любом демократическом государстве такая малоаппетитная волна ...информации составляет большую опасность. Германия - образцово демократическое государство. "Der Untergang des Abendlandes", однако. К тому же далеко не все киберманьяки занимаются практическим хакингом такого уровня за деньги и публикация данных о реакции государства даст информацию о стойкости его информационных систем.
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Россия вроде имеет самых сильных хакеров, пускай и отвечает за них.
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А ещё она имела самые сильные ракеты, танки, самолёты,... О, калашников считался самым крутым! А потом оказалося , что вроде это всё не так уж и круто....
Есть там конечно кул-хацкеры но, их крутизну определить тяжеловато. Это не два танка в поле.
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ага, на мой домашний роутер не меньше, я даже в логи не гляжу
дура, там программы все адреса подряд автоматически сканируют
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А может пора рашистов отключить от интернета -пусть свой чебурнет смотрят а то эти рашисты обнаглели совсем .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХакеры ежедневно осуществляют 4,5 тыс. кибератак на немецкую армию, - министр обороны Германии фон дер Ляйен
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