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Все про:Китай (958) КНДР (171) сотрудничество (593) США (12376) Трамп (997)

 Китай и США сотрудничают по проблеме Северной Кореи, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай сотрудничает с США над разрешением кризиса вокруг Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

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"С чего бы мне называть Китай валютным манипулятором, если они работают с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что будет дальше", - написал президент США.

Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня и нечестной конкуренции.

Отметим, что в воскресенье Северная Корея провела ракетные испытания, которые, согласно Сеулу, потерпели неудачу.
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ну инам мабуть настане кирдик....
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Трамп непосредственный как ребенок. вот это президент уникум, а я думал после афроамериканца будет женщина. проявление Демократии сподобно выражению, - пути Господни неисповедимы.
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Donald J. Trump‏ @realDonaldTrumpWhy would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens! Лови
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ну да забули спитати думку хуйла, тобто де-факто послали нах..й...
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Donald J. Trump‏ @realDonaldTrumpI have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A.
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Понос не заставил себя долго ждать...
Россия против насильственного свержения режимов извне, - спикер Совфеда Матвиенко
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Ну вот, какой то андрус всю мировую политику взял. и объяснил.
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не напрягай скрепу - тебе этого все-равно не понять
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Ну, его объяснения более логичны и последовательны чем твои ватные вопли, номерной поребрик.
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Для вышиваты конечно. Им главное чтоб так или иначе Россию к любой новости притянуть.
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Конкретно в этой новости ни слова о надрачиваемой тобой раисси. Не заметил, поребрик?
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Я конкретно о твоей ссылке на какого то аргуса. Не заметил, поребрик?
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В этой ссылке, поребрик, как раз и говорится о том что твой рейх православный ноль, зеро, территория 404 с которой никто в дальневосточных вопросах уже не консультируется. Потому что и Дальнего Востока на раисси уже де-факто нету.
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Тебе какое дело до России и Дальнего Востока?
У нас со своим ближним востоком разобраться не получается.
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Именно поэтому. А что, в ватном сознании это неочевидно, поребрик? И не пиши из своего забордюрья "у нас" имея в виду Украину.
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Очевидно, что ты больше о России думаешь, чем об Украине. Неспроста это.
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Да уж точно. Каждый день о ней думаю. Начинаю с поиска новости не подохла ли. Ну или хотя бы не сгорела ли твоя ватная фабрика.
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Ожидается серьёзный урожай навоза в мацкве и пхеньяне...
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Добра новина! Чим ближче Китай до США в цьому питанні, тим далі від параші. А нагнути пончика Китай може на раз.
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Вы думаете Китаю позволят забрать у России ресурсные регионы?Минус Россия но плюс раздутый в трое Китай)))И тогда диктат в мире станет реально однополярным и с китайским акцентом))))
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Я пишу зовсім про інше: Китай і США досі мали дуже напружені стосунки, Китай тяжіє до підтримки х...йла в багатьох питаннях. Якщо Трамп почав змінювати цю ситуацію, починаючи з північно-корейського питання, це дуже добре. А пончиком називають не х...йло з параші, це х...йло з КНДР.
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в прошлом году 9 мая на параде был только руководитель Китая,в этом году наверное и он присутствовать не будет...изоляция рашки
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Китай независимая страна)Вильна краина)И конечно же 9 мая не станет кошмарить своим отсутствием..Россия никогда не наступала на горло Китая сапогом)А вот англия и япония вырезали миллионами китайских людей)Это же очевидность мой друг)
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Но земли то россейские Китаю ой как нужны...Вот это действительно очевидность...)
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Согласна с вами)Земли нужны...Но...Как дорого они Китаю будут стоить?Как Крым России)И еще в сто раз дороже)Китай не глупый паренек Иванушка)
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Прихватив Крым,россия выставила себя на распродажу,со временем ее просто разберут по частям.
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сибирь и дальний восток все окупится...
Согласно китайским картам, весь Дальний Восток России - территория КНР, а в официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь - временно утраченная территория Поднебесной».

Китай и США сотрудничают по проблеме Северной Кореи, - Трамп - Цензор.НЕТ 4375
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Судя по карте исторический центр Орды (Монголия) просто перестает существовать
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А это никого не бимбмосит...Китаю мало места под солнцем, а рашка занимает слишком много...заставят делиться мирно...методом плавного переселения от 50 до 200 млн человек
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Это территории украденые Николаем Вторым Кровавым.
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больше оптимизма и Китай тебе поможет,уже отдали землю на Дальнем Востоке в аренду попробуйте забрать ее через 49 лет....
уже все разделено без вас-вот один из вариантов
Китай и США сотрудничают по проблеме Северной Кореи, - Трамп - Цензор.НЕТ 9718
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ну да ксюша .территория Китая сейчас оккупирована рашкой а виноваты англосаксы и японамать.россия на даманском "не наступала на горло".у россии никогда не хватало духу.она всегда остерегалась Китая.Асейчас она просто бздит открвенно.
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Плохо вы знакомы с историей, что и не странно. Большего вреда Китаю чем раиская империя не наносил никто. Дважды раиские сцари отбирали у Китая территории в процессе освоения Сибири. Последним из сцарей кинувших Китай на земли был Николай Кровавый.
Когда, Китай был в осаждённом положении и практически всё побережье было захвачено европейскими империями с раисей в том числе. Императрица решила рубить окно в цивилизованый мир с помощью железной дороги. Хитростью раися получила подряд на строительство КВЖД и землю на десятки километров по обе стороны в концессию, для эксплуатации и выступила гарантом территориальной целостности Китая

Но, для строительства дороги до Порт-Артура нужно было решить вопрос с Японией, которая в то время владела Манжурией. Раися договаривается с Японией на обмен Манжурии на Корею, которой она тогда владела. Японцы выводят войска из Манжурии, а раися выводит войска из Кореи но, оставляет там кизяков тогдашнего Дыркина, которые начинают кошмарить япошек на предмет создания "народной республики". Знакомо?
Во время очередного "боксёрского востания" проти англо-франко-немецких окупантов Николай Кровавый наносит Китаю удар в спину и двумя колонами, одна с Манжурии, а другая с Ташкента выступает на Пекин. Императрица еле успела скрытся, а императорский дворец был разраблен руSSкими окупационными войсками. Все договора выкрадены, а территории севернее Амура объявлены исконно кацапскими землями. На новоприобретённых территориях началися этнические чистки. Китайцев мочили в сортирах с чисто руSSким размахом и чекистскими методами

После становления Китайской народной республики Мао Дзедун несколько раз пытался договорится с Генсеками о возврате украденых территорий. Ну, типа: "Мы теперь братья и давайте исправим империалистические несправедливости". Но, Генсеки остались глухи. Тогда Мао попытался вернуть Северные территории силой но, Китай был всё ещё слаб и потерпел поражение в конфликте 1968 года.
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Потренируются на Корее,потом примутся за рассеюшку...)))
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Тоже мыслит как барыга, торгуется как валютная проститутка
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Я уже несколько раз писал и буду писать. США оказали Китаю очень большую помощь в процессе советско-китайского вооружённого конфликта, пообещав ударить по 150 советским городам в случае применения ядерного оружия по Китаю. В 1972 Никсон начал новую эпоху американо-китайских отношений, по-сути вытащив Китайскую экономику из задницы.
Китай умеет быть благодарным и знает, кто ему помог в трудную минуту. Сколько милые не сорились на людях но, никогда США и КНР не перебегали друг-дружке дорогу. Думаю, что семейство Кимов держится только благодаря тому, что Северная Корея интересна КНР как сырьевой придаток с дешёвой рабочей силой, это- раз. Северная Корея сдерживает экономическую экспансию Южной Кореи. Как только они объединятся то, Южная КОрея получит китайскую "колонию" в своё распоряжение, а это огромное количество природных ресурсов и рабочей силы, это- два.
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Может и зря...
Оно же психопат,руководящий армией таких же упырей...
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Психопат-то психопатом, а разводить мир на жртаву до сих пор удавалось ему - дедушкино ноу-хау, святая скрепа. Как в том анекдоте про обезьяну: "Дура не дура, а три рубля в день имею". Никто этого вонючего гаденыша бомбить не будет, просто лишат жратвы, пока оно от голода эти ракеты сам не начнет жрать. Хватит, порезвился в тени Китая, а сейчас они у него уголёк перестали покупать - главная статья сев-корейского экспорта; и американская армада уставилась немигающим взором в километрах от берега - что аж ракетку спалить вчера пришлось со страху...
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Ответственным за пуск ракеты в КНДР был Дмитрий Рогозин
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посмотрел фильм "the great wall".
типа джейсон борн и китайцы совместно мочат орков с севера, которые прут на китайскую стену.
похоже амеры определились кто им союзник и против кого.
на сев.корее они пока просто отрабатывают слаженность
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Они определилися ещё в 1972 году, когда Никсон после культурной революции и кадровых зачисток уничтоживших всю китайскую вату прибыл в Пекин. О чём тёрли и что подписывали Никсон и Мао до сих пор по большей части в тайне но, с тех пор Китаю пошла масть.
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Обустройство украинско-китайской границы идёт по плану.
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Похоже Трамп пообещал Китаю плюшки. И предложение настолько заманчивое что КИтай не может удержаца.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКитай и США сотрудничают по проблеме Северной Кореи, - Трамп
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