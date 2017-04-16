 Китай и США сотрудничают по проблеме Северной Кореи, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.
"С чего бы мне называть Китай валютным манипулятором, если они работают с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что будет дальше", - написал президент США.
Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня и нечестной конкуренции.
Отметим, что в воскресенье Северная Корея провела ракетные испытания, которые, согласно Сеулу, потерпели неудачу.
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Россия против насильственного свержения режимов извне, - спикер Совфеда Матвиенко
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У нас со своим ближним востоком разобраться не получается.
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Согласно китайским картам, весь Дальний Восток России - территория КНР, а в официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь - временно утраченная территория Поднебесной».
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уже все разделено без вас-вот один из вариантов
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Когда, Китай был в осаждённом положении и практически всё побережье было захвачено европейскими империями с раисей в том числе. Императрица решила рубить окно в цивилизованый мир с помощью железной дороги. Хитростью раися получила подряд на строительство КВЖД и землю на десятки километров по обе стороны в концессию, для эксплуатации и выступила гарантом территориальной целостности Китая
Но, для строительства дороги до Порт-Артура нужно было решить вопрос с Японией, которая в то время владела Манжурией. Раися договаривается с Японией на обмен Манжурии на Корею, которой она тогда владела. Японцы выводят войска из Манжурии, а раися выводит войска из Кореи но, оставляет там кизяков тогдашнего Дыркина, которые начинают кошмарить япошек на предмет создания "народной республики". Знакомо?
Во время очередного "боксёрского востания" проти англо-франко-немецких окупантов Николай Кровавый наносит Китаю удар в спину и двумя колонами, одна с Манжурии, а другая с Ташкента выступает на Пекин. Императрица еле успела скрытся, а императорский дворец был разраблен руSSкими окупационными войсками. Все договора выкрадены, а территории севернее Амура объявлены исконно кацапскими землями. На новоприобретённых территориях началися этнические чистки. Китайцев мочили в сортирах с чисто руSSким размахом и чекистскими методами
После становления Китайской народной республики Мао Дзедун несколько раз пытался договорится с Генсеками о возврате украденых территорий. Ну, типа: "Мы теперь братья и давайте исправим империалистические несправедливости". Но, Генсеки остались глухи. Тогда Мао попытался вернуть Северные территории силой но, Китай был всё ещё слаб и потерпел поражение в конфликте 1968 года.
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Китай умеет быть благодарным и знает, кто ему помог в трудную минуту. Сколько милые не сорились на людях но, никогда США и КНР не перебегали друг-дружке дорогу. Думаю, что семейство Кимов держится только благодаря тому, что Северная Корея интересна КНР как сырьевой придаток с дешёвой рабочей силой, это- раз. Северная Корея сдерживает экономическую экспансию Южной Кореи. Как только они объединятся то, Южная КОрея получит китайскую "колонию" в своё распоряжение, а это огромное количество природных ресурсов и рабочей силы, это- два.
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Оно же психопат,руководящий армией таких же упырей...
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типа джейсон борн и китайцы совместно мочат орков с севера, которые прут на китайскую стену.
похоже амеры определились кто им союзник и против кого.
на сев.корее они пока просто отрабатывают слаженность
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