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Все про:задержание (5511) оппозиция (5902) права человека (670) Россия (69966) Санкт-Петербург (419)

 Петербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города

В центре Санкт-Петербурга (Россия), на Дворцовой площади, полиция задержала участников традиционной прогулки "Новой оппозиции".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОВД-инфо", когда активисты пришли на площадь, их уже ожидали около пяти машин с ОМОНом и не менее пяти автобусов для задержанных. Задержания начались внезапно и без объяснений.

По словам активистки Ларисы Павловой, задержаны от 40 до 50 человек, в том числе лидер "Новой оппозиции" в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев.

В акции участвовали более 100 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге
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Якщо це не акція проти анексії Криму та війни з Україною - мені, згідно великого "поліглота" Міколи Янавічя - піхуй..
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Ну Пітер це не масквабад, там ще щось дриґається.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПетербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города
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