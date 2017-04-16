 Петербургская полиция задержала 50 оппозиционеров, намеревавшихся провести акцию в центре города

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ОВД-инфо", когда активисты пришли на площадь, их уже ожидали около пяти машин с ОМОНом и не менее пяти автобусов для задержанных. Задержания начались внезапно и без объяснений.
По словам активистки Ларисы Павловой, задержаны от 40 до 50 человек, в том числе лидер "Новой оппозиции" в Санкт-Петербурге Александр Расторгуев.
В акции участвовали более 100 человек.
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