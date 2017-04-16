 Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции

Об этом сообщает агентство Reuters на основании данных, полученных после подсчета 50 процентов бюллетеней, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать "за" или "против" 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение. Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закрылась в 17.00, а на западе референдум начался и завершится на час позже.
Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса, начиная с 9 апреля. Как пишет газета The Hurriyet Daily News, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.
Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, - это переход от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.
Это значит, что полномочия президента, который, согласно нынешней конституции, выполняет лишь представительские функции, будут существенно расширены. Он, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.
При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, станет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.
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Этот выбор был закономерен.....это выбором назвать нельзя.....это почти как выбор в Крыму....
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забавно мне...
как люди могут отдавать свою жизнь в чужие руки ?
это же не природно ! не укладывается в голове...
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