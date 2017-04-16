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Все про:референдум (1178) Турция (1916) Эрдоган (332)

 Сторонники Эрдогана побеждают на референдуме в Турции

По предварительным результатам, на референдуме в Турции побеждают сторонники перехода к президентской республике. Инициативу президента страны Реджепа Таийпа Эрдогана поддержали 57 процентов проголосовавших избирателей.

Об этом сообщает агентство Reuters на основании данных, полученных после подсчета 50 процентов бюллетеней, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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В референдуме в Турции могли принять участие 55 миллионов человек. Им предоставлялась возможность проголосовать "за" или "против" 18 поправок в Основной закон, вынесенных на всеобщее обсуждение. Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закрылась в 17.00, а на западе референдум начался и завершится на час позже.

Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса, начиная с 9 апреля. Как пишет газета The Hurriyet Daily News, этой возможностью воспользовались более миллиона человек в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.

Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, - это переход от парламентской формы правления, установленной в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.

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Это значит, что полномочия президента, который, согласно нынешней конституции, выполняет лишь представительские функции, будут существенно расширены. Он, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.

При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, станет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.
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На одного мракобесную страну из соседок стало больше...
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пока не стало, но Турция всегда балансировала между светскостью и исламизацией, к сожалению крен сейчас в сторону последнего.
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Все прогнозируемо,Эрдоган это турецкая версия х_йл@.
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Кацапам царя подавай, а эти к султанату возвращаются. Действительно, сука, всё по спирали...
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Вот и лопается миф об тоталитаризме Тайипа Реджепа, єто вьібор турок.
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Ага...выбор...но перед этим Эрдоган уничтожил всех врагов и всю оппозицию.....
Этот выбор был закономерен.....это выбором назвать нельзя.....это почти как выбор в Крыму....
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Всю оппозицию и всех курдов. Ясно, что вьі сильно преувеличиваете. Посчитайте сколько голосовало, да и не повлияло на решение за кого голосовать арест гюленовцев.
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Мда ... Знадобилося менше 100 років , аби остаточно відвернути країну від шляху Ататюрка і перетворити її в чергову країну ісламського фундаменталізму ...
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А вот у нас - "рупь за сто" даю - граждане на Референдуме скорее откажутся от самой институции "Президент" в пользу чисто парламентской модели. Не приживаются у нас автократии, мы, украинцы, по духу своему - анархисты. Не любим мы "крепких рук" и "цепких лап".
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Этот кровавый пидар еще покажет кто СУЛТАН. Не за то Ататюрк боролся.!!!
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"Когда я слышу слово "референдум", я снимаю с предохранителя свои револьвер" (с) Ганс Йост
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Теперь у них будет как в Украине и Беларуси.
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Н-дааа....
забавно мне...
как люди могут отдавать свою жизнь в чужие руки ?
это же не природно ! не укладывается в голове...
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