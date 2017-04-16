 Пасхальное "перемирие" на Донбассе: сегодня позиции ВСУ обстреляны "всего" 5 раз

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал украинские позиции в районе населенного пункта Водяное. По морским пехотинцам возле Широкино враг вел огонь из стрелкового оружия.
На донецком направлении, у населенного пункта Зайцево, противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
На луганском направлении по защитникам Катериновки враг бил из минометов калибра 120 мм. Позиции возле Новоалександровки обстреливались из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.
Напомним, за минувшие сутки (15 апреля) подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
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Гібридна війна Росії проти України триває вже четвертий рік, хоча були часи, коли мало хто вірив в українську здатність протриматися чотири тижні.
Про це в статті для Atlantic Council пише Пітер Дікінсон, повідомляє ZN.UA.
Майже безкровна окупація Криму російськими військами змусила спостерігачів повірити, що Україна беззахисна і залежить від милості Москви. Ця точка зору була поширена і в самій Москві, де багато агресивно налаштованих голосів почали говорити навіть про святкування травневих свят в Києві.Зрозуміти таку зухвалість у той час можна було. Оскільки Україна ще не отямилася від потрясіння революції, яка призвела до повалення режиму Віктора Януковича. Перехідній владі не вистачало конституційної легітимності, і вона не могла ризикувати військовим протистоянням з РФ. Таким чином, вікно можливостей для встановлення влади Москви в Україні було очевидним.
Натхненний успіхом з анексією Криму Володимир Путін вирішив підняти ставки і піти на найбільший ризик за свою кар'єру. Протягом декількох тижнів шанси України на виживання як незалежної держави, здавалося, скорочувалися. Але російського маршу до Дніпра так і не відбулося. Проросійські заворушення на півдні і сході України були придушені. І Кремлю довелося обмежитися невеликим плацдармом в Донецькій і Луганській області. Три роки минуло з того часу, а Москва досі «залишається в тому ж болоті, яке вона сама створила».
На думку автора, проблема в тому, що автори російських планів недоооцінили оборонні можливості України. На той час у неї було тільки 6 тисяч боєздатних військ, які не змогли захистити країну. Але Москва не врахувала хвилю патріотичного духу українців, який поширився по всій Україні через російську гібридну війну. Тисячі добровольців взяли зброю в руки і допомогли зупинити наступ російських сил. За ними стояла армія волонтерів, яка забезпечувала імпровізовану логістичну підтримку, яка транслювала на передову все: від їжі до уніформ і амуніції. «Це військове диво врятувало Україну і поставило Кремль в нинішнє скрутне становище», - йдеться в статті.
На думку автора, не дивно, що Росія так прорахувалася. З часів розпаду СРСР політика Кремля щодо України диктувалася отруйною і згубною сумішшю колоніальної поблажливості і схильності видавати бажане за дійсне. Цей підхід посилився з приходом Путіна до влади. Він відкрито демонстрував бажання відновити російську гегемонію на території колишньої Радянської імперії. У 2008 році під час зустрічі з президентом США Джорджем Бушем-молодшим він сказав, що Україна - «це навіть не країна». Протягом останніх років він також постійно наполягав, що росіяни і українці - це «один народ».
Ці переконання не обмежуються лише найвищими ешелонами в Кремлі. Багато громадян Росії досі не можуть змиритися з українською незалежністю, вважаючи її важливим компонентом «Русского мира» з центром в Москві. З появою нового покоління в Україні без досвіду життя в СРСР, російські політики почали постійно заперечувати зростання важливості української ідентичності. Вони називали дві революції в Україні результатом західного впливу, нівелюючи роль мільйонів простих українців. Ці зручні вигадки привели Росію до нищівних прорахунків в кампанії по створенню так званої «Новоросії».
Помилкові російські уявлення про Україну говорили, що війська Кремля повинні були зустріти теплий прийом. А коли це виявилося не так, Росія почала звинувачувати міфічних «фашистів», агентів ЦРУ та інших міжнародних «лиходіїв». «Насправді ж Кремль не зміг оцінити силу українського національного духу, особливо серед мільйонів російськомовних жителів країни без української етнічної спадщини. Ця помилка стала прямим результатом десятиліть російських заперечень щодо України», - йдеться в статті.
Автор додає, що гібридна атака Путіна ставила за мету демонтаж української незалежності. Замість цього вона закріпила Україну на карті Європи після століть в російській тіні.Більше тут: http://wartime.org.ua/34027-putn-nedoocniv-ukrayincv-koli-vtorgsya-na-donbas-atlantic-council.html
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Да так, чтоб больше уже некому было нас обстреливать.
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