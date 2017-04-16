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Все про:Великобритания (1565) гражданство (545) Сирия (2370) Асад (195)

 Депутаты британского парламента хотят лишить жену Асада гражданства страны

Группа британских депутатов призывает лишить британского гражданства жену президента Сирии Асму Асад.

Либерал-демократы намерены направить официальное письмо с соответствующей просьбой в министерство внутренних дел Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне, у нее двойное сирийско-британское гражданство. В 2000 году она вернулась в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада.

У сирийской первой леди есть несколько аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны сотни тысяч человек. В своих публикациях она защищает действия своего супруга и подвергает критике политику западных стран.

В письме парламентариев, которое цитирует газета Telegraph, говорится: "Если Асма продолжит защищать преступные действия режима Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба важнейшим интересам Соединенного Королевства".

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"Пришло время начать оказывать давление на Асада любыми возможными способами, в том числе и через таких людей, как госпожа Асад, которая абсолютно также является частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления", - прокомментировал Sunday Times член комитета палаты общин по международным отношениям, консерватор Надим Захави.

Как отмечает Telegraph, министр внутренних дел вправе лишить Асму Асад гражданства, так как у нее их два, - в случае, если решит, что такой шаг "пойдет на пользу обществу".

В министерстве внутренних дел изданию сообщили, что не комментируют индивидуальные случаи вопросов гражданства.

В отношении Асмы Асад действуют санкции Евросоюза: ей запрещено посещать страны ЕС, а ее активы там заморожены. Наличие британского паспорта позволяет ей въезжать в Британию.

В 2012 году британские СМИ писали о том, что министерство внутренних дел "рассматривает возможность лишить госпожу Асад британского гражданства", однако конкретных действий за этим не последовало.

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Последний раз международное давление на сирийские власти усилилось после предполагаемой химической атаки на город Хан-Шейхун 4 апреля, в результате которой погибли 89 человек.
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Это англичане.. А Трамп сейчас захочет Асада и сможет. И не раз..
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А Трамп сейчас захочет Асада (без жены) и сможет. И не раз..
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потявкай из под шконки а я поспамлю тебя, питушка
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ой.... питушок не успел покукарекать.... жаль...жаль....
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саме це потрібно для лугандонців та даунбасівців !
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Гибридность везде........ Вот прикольно, в Эстонии, только что н нравится и нравится раша , сразу со свистом с вещами на выход...сепары ГЕТЬ! Сидят и тихонько на кухнях бухтят о величии из телевизра, а чуть что так Я ЭСТОНЕЦ!!!
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А что нарушила жена Асада? Єто теперь жена за мужа отвечает?
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Как отмечает Telegraph, министр внутренних дел вправе лишить Асму Асад гражданства, так как у нее их два, - в случае, если решит, что такой шаг "пойдет на пользу обществу"

це для особливо обдарованих
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похвально конечно...
Но может лучше по самому асаду *бнуть?
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А почему в Украине не лишают за подобное ? Мало у нас ублюдков проросийских ?
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Нельзя по Асада.
Он светский ислам представляет.
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Рожать, работать, учиться едут в Лондон, а потом критикуют этот образ жизни из зажопинска. Я думал так только коцапы могут.
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в задупинську вони намагаються вести такий самий спосіб життя, як і у Лондонах, але клепки вистачає лише на створення рабовласницького устрою
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Любой режим ебланских диктаторов так устроен - жить в дерьме, что они сами устраивают, они не хотят...
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Пздц, какие слоупоки.
Её нужно было задержать и взять в заложники для шантажа, хоть это и не по-английски, а не просто гражданства лишать. Если она была на территории ВБ.
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лишить британского гражданства это как кастрировать кота - сразу статус падает
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Женщину надо в общество пустить. Она ведь тоже человек, и хочет!
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«Да точно хочет.»
«А как Вы узнали, Ржевский?»
«Корнет, Вы когда-нибудь лошадь с руки кормили?»
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