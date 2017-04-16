 Депутаты британского парламента хотят лишить жену Асада гражданства страны

Либерал-демократы намерены направить официальное письмо с соответствующей просьбой в министерство внутренних дел Британии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
41-летняя Асма Асад родилась и получила образование в Лондоне, у нее двойное сирийско-британское гражданство. В 2000 году она вернулась в Сирию, где вышла замуж за Башара Асада.
У сирийской первой леди есть несколько аккаунтов в социальных сетях, на которые подписаны сотни тысяч человек. В своих публикациях она защищает действия своего супруга и подвергает критике политику западных стран.
В письме парламентариев, которое цитирует газета Telegraph, говорится: "Если Асма продолжит защищать преступные действия режима Асада, британское правительство будет обязано лишить ее гражданства или доказать, что ее действия не наносят серьезного ущерба важнейшим интересам Соединенного Королевства".
"Пришло время начать оказывать давление на Асада любыми возможными способами, в том числе и через таких людей, как госпожа Асад, которая абсолютно также является частью пропагандистской машины, совершающей военные преступления", - прокомментировал Sunday Times член комитета палаты общин по международным отношениям, консерватор Надим Захави.
Как отмечает Telegraph, министр внутренних дел вправе лишить Асму Асад гражданства, так как у нее их два, - в случае, если решит, что такой шаг "пойдет на пользу обществу".
В министерстве внутренних дел изданию сообщили, что не комментируют индивидуальные случаи вопросов гражданства.
В отношении Асмы Асад действуют санкции Евросоюза: ей запрещено посещать страны ЕС, а ее активы там заморожены. Наличие британского паспорта позволяет ей въезжать в Британию.
В 2012 году британские СМИ писали о том, что министерство внутренних дел "рассматривает возможность лишить госпожу Асад британского гражданства", однако конкретных действий за этим не последовало.
Последний раз международное давление на сирийские власти усилилось после предполагаемой химической атаки на город Хан-Шейхун 4 апреля, в результате которой погибли 89 человек.
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КЛАСС!!!!!
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це для особливо обдарованих
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Но может лучше по самому асаду *бнуть?
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Он светский ислам представляет.
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Её нужно было задержать и взять в заложники для шантажа, хоть это и не по-английски, а не просто гражданства лишать. Если она была на территории ВБ.
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«А как Вы узнали, Ржевский?»
«Корнет, Вы когда-нибудь лошадь с руки кормили?»
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