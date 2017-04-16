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 Политика Украины
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Все про:долг (1021) конфискация (347) писатель (168) НСПУ (1)

 Часть имущества Союза писателей Украины могут конфисковать из-за налогового долга в 1,5 млн грн

Недвижимость Национального союза писателей Украины (НСПУ) в Одессе и Харькове описана налоговой службой под имущественный залог из-за долга по земельному налогу.

Об этом интервью ZN.UA сообщил председатель союза Михаил Сидоржевский, передает Цензор.НЕТ.

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Глава НСПУ подтвердил, что Союз столкнулся с угрозой потери своей земли. По его словам, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.

"Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составлял 157 тыс. грн в месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Cоюза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодняшний день это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - указал он.

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По словам Сидоржевского, убытки Ирпенского дома творчества за год составили 302 тыс. грн. При этом, с 1 января 2017 года Ирпенская городская рада повысила налог на пользование БТУ, который теперь составляет 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза 920 тыс. грн в год).

"Следовательно, часть имущества Союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд - для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества", - заключил глава Союза.

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СБУ может проверить квартиры автодорожников. Может, деньги найдут для писателей. Вот в Воронеже на днях взяли чиновника автодорожника - 140 млн. дома хранил в мешках, коробках и корзинах с под белья. Ходить бедным негде было.
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Самый дорогой писатель мира , урожденец Енакиево , не допустит такого безобразия .
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Янукович .
Подзабыли уже его бессмертные творения за 10 лимонов ???
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16, помним....ждём дополнительный тираж...Петровка в очередях!
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Имущество отобрать, писателей расстрелять. Как грится:нет писателей-нет проблем. Потом надо занятся читателями.
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Только ахметов ничего в бюджет не должен, вОвремя себе депутатишек купил и закончики подмутил...
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Более того .
Периодически бюджет должен ему .
Я уже затрудняюсь и сказать , сколько млрд задолженностей было ему списано ...
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а они у него разве біли?
он должен только кремблю,тама на него большой гросбух заведен....
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субсидию дайте. и спасем писак. а там и капмазиторы подтянутся.
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На улице Банковой есть очень хороший особнячок.....именно этому Союзу он принадлежит....СЛИЛИ? кононенку, березенку, грановскому..... кому то из шоблы?
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А шо , может , Кононенков тоже в душе писатель !
Писатель про заек ...
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Судя по его деятельности , считатель чисел с большими количествами циферок на офшорных счетах........
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Одна из вышеперечисленных мразей сперла домик .
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А есть союз писателей в США ?Совковое наследство стало дорого обслуживать ?Так продавайте
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а де ще існують "спілки письменників" за державний кошт, окрім бувшого срср?
це інструмент маніпулювання суспільною думкою
мені не шкода цю сталінську організацію
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Я не розумію з якого дива мені на цензорі показують рекламу смартфона хуавей п10 в склепах "Евро" за 2700 злотих, але бачу що навіть в "цитрусі" він дешевше, якщо не враховувати возврат такс фрі
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можуть, і не тільки в СпУ, а і у всіх інших бюджетних структурах. їм ніщо не заважає, а нас вже нічого не дивує.
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Плять! Якось не зрозуміло: не оплачені податки за землю у Києві, на Банковій (під боком у САМОГО!!!) і за ірпінську ділянку близ того ж Києва! Але чомусь взялися описувати з можливістю потім продати "потрібним людцям" ділянки у Харкові (!?) та Одесі(!?)
В такій державі як у нас зараз з великою вірогідністю можливо допустити, що київські функціонери Союзу письменників домовилися з чиновниками податкової служби про елементарну оборудку з об'єктами на периферії. Хтось отримає зелень, хтось споруди у Харкові і Одесі.
Єдине, що я знаю напевне, що до українських письменників, поетів, сценаристів і т. п. ця афера відношення ніякого не має: все це робиться волохатими і липкими руками "жучків"-функціонерів і державних чиновників і лише у їх особистих інтересах.
Це доволі яскравий приклад державної антиборотьби з корупцією.
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Банда Варюг Президент Украины Петя , Гнида Кананенка и чмо Сеня могли бы помочь писателям . Эта свора по году тырят у Украинского народа 600 - 700 милиардов . Одни только откаты от Ху..ла Пелафила за блокирование с педиком министром юстиции Петренком ФИНАНСОВЫХ ИСКОВ в международные суды тянет на десятки милиардов . Петя не выставляет счета за окупацию Ху.. лу Педафилу . За хорошие откаты и за безопасность Липецкой . Президент Украины Петя продажная шкура , а не президент .)))))))
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15,8 млрд грн. такую сумму налогового долга, признав его безнадежным, в течение последних трех лет списали руководители ГФС Игорь Билоус и Роман Насиров, следует из данных Счетной палаты .
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Зато резиденция януковича НЕПРИКОСНОВЕННА!
"...Ирина Ромалийська: Кому принадлежит имущество Межигорье?
Денис Тарахкотелик: Юридически это имущество принадлежит фирме «Танталит» и Януковичу.
Михаил Кукин: То есть и теперь имущество НЕ возвращено в государственную собственность?
Денис Тарахкотелик: Абсолютно. Оно еще даже не до конца описано. Имущество начали описывать только на третий год. Сегодня уже описано около 40% имущества...." (читать полностью: Межигорье - НЕНАШ! )
Часть имущества Союза писателей Украины могут конфисковать из-за налогового долга в 1,5 млн грн - Цензор.НЕТ 8926
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