 Часть имущества Союза писателей Украины могут конфисковать из-за налогового долга в 1,5 млн грн

Об этом интервью ZN.UA сообщил председатель союза Михаил Сидоржевский, передает Цензор.НЕТ.
Глава НСПУ подтвердил, что Союз столкнулся с угрозой потери своей земли. По его словам, на сегодня убыточными являются дома творчества писателей в Одессе и Ирпене, пансионат "Нафтуся" в Трускавце, а также Дом писателей в Киеве.
"Приведу примеры. С 1 января 2016 г. размер земельного налога за пользование земельным участком (0,36 га) по ул. Банковой, 2 в Киеве составлял 157 тыс. грн в месяц. Понятно, что эта сумма является абсолютно неподъемной для Cоюза, и мы не платили этот налог. Удалось добиться, чтобы с 1 июня 2016 г. ежемесячный размер земельного налога был уменьшен до 52 тыс. грн (на сегодняшний день это 56 тыс. грн). Но мы не можем платить и эту сумму. Поэтому ведем работу по минимизации размера земельного налога до 0,03%", - указал он.
По словам Сидоржевского, убытки Ирпенского дома творчества за год составили 302 тыс. грн. При этом, с 1 января 2017 года Ирпенская городская рада повысила налог на пользование БТУ, который теперь составляет 98 тыс. грн в месяц (при бюджетном финансировании Союза 920 тыс. грн в год).
"Следовательно, часть имущества Союза - а это недвижимость в Одессе и в Харькове - налоговой службой уже описана под имущественный залог. Это означает, что в случае непогашения долга по земельному налогу (а на сегодняшний день он составляет около 1 млн 500 тыс. грн) часть имущества в обязательном порядке будет продана через суд - для того, чтобы закрыть долги перед КГГА. Причем по ценам значительно более низким, чем стоимость этого имущества", - заключил глава Союза.
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Подзабыли уже его бессмертные творения за 10 лимонов ???
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Периодически бюджет должен ему .
Я уже затрудняюсь и сказать , сколько млрд задолженностей было ему списано ...
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он должен только кремблю,тама на него большой гросбух заведен....
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Писатель про заек ...
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це інструмент маніпулювання суспільною думкою
мені не шкода цю сталінську організацію
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В такій державі як у нас зараз з великою вірогідністю можливо допустити, що київські функціонери Союзу письменників домовилися з чиновниками податкової служби про елементарну оборудку з об'єктами на периферії. Хтось отримає зелень, хтось споруди у Харкові і Одесі.
Єдине, що я знаю напевне, що до українських письменників, поетів, сценаристів і т. п. ця афера відношення ніякого не має: все це робиться волохатими і липкими руками "жучків"-функціонерів і державних чиновників і лише у їх особистих інтересах.
Це доволі яскравий приклад державної антиборотьби з корупцією.
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"...Ирина Ромалийська: Кому принадлежит имущество Межигорье?
Денис Тарахкотелик: Юридически это имущество принадлежит фирме «Танталит» и Януковичу.
Михаил Кукин: То есть и теперь имущество НЕ возвращено в государственную собственность?
Денис Тарахкотелик: Абсолютно. Оно еще даже не до конца описано. Имущество начали описывать только на третий год. Сегодня уже описано около 40% имущества...." (читать полностью: Межигорье - НЕНАШ! )
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