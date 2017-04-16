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Все про:КНДР (170) Пентагон (402) ракеты (492) США (12375)

 Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"

Запущенная с территории Северной Кореи в ночь на воскресенье ракета не была межконтинентальной и взорвалась в воздухе почти сразу после запуска.

Об этом заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Также читайте: Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

Президенту и вице-президенту США доложено о запуске, заявили в Пентагоне. Беседа Дэвида Бенхэма с журналистами состоялась через несколько часов после того как Сеул сообщил о новом запуске с территории КНДР. Представитель Тихоокеанского флота подтвердил информацию Южной Кореи о запуске. "Командование Тихоокеанского флта США зафиксировало и отслеживало пуск, который мы считаем запуском ракеты КНДР, состоявшийся в 11:21 по гавайскому времени (9:21 вечера по Гринвичу и 12:21 по Москве)", - сказал Бенхэм.

"Запуск состоялся с площадки в уезде Синпхо. Ракета взорвалась почти мгновенно", - цитирует Бенхема агентство Рейтер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует ощущение, что конфликт между США и КНДР может вспыхнуть в любой момент, - глава МИД Китая

Другой представитель армии США рассказал агентству на условиях анонимности, что американские эксперты склоняются к версии, что запущенная ракета не была межконтинентальной. Некоторые эксперты считают, что на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде были показаны новые межконтинентальные ракеты КНДР, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в заявлении отметил, что о запуске корейской ракеты доложено президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу. Пенс в воскресенье начнет десятидневное турне по Азии. Первым пунктом турне будет столица Южной Кореи Сеул.

КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северня Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп со своей стороны вновь пообещал "решить проблему" КНДР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН. Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы". Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.
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Повезло на этот раз жиртресту.Ждем следующей попытки,потому как этот ублюдок уже не успокоится,и как на это отреагирует добрейший дядюшка Дональд.История творится на наших глазах...
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Мужчинам из Лугандона запретили выезд в Украину без справки из "военкомата"
https://ghall.com.ua/2017/04/16/komandovanye-vs-rf-zapretylo-vyiezd-yz-lnr-y-dnr-muzhchynam-bez-spravok-yz-voenkomatov/
Вопрос к нашему главнокомандующему, будут ли на пунктах пропуска шерстить товарищей из лугандона на наличие справки и как ее расценивать ? Ведь люди то наши !
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Слишком большой заряд положили, хотели авианосец наверняка похерить. Ошибочка. Учтут.
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Было время когда россияне насмехались и ужасались жизни в КНДР.Теперь они ей восхищаются. Но жизнь в КНДР не изменилась, изменились россияне
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C житием по новому мы тоже мало отличаемся от КНДР,уровень жизни в первую очередь.Наши вожди лицами очень похожи.Отличие в том,что северокорейская армия закончила бы наше АТО именно что за два часа и дай бог что бы не проскочили границу,как очень переживал воинственный Турчинов. Про бизнес Ким Чен Ина в Южной Корее тоже не слышно
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Генерал Джеймс Мэттис, по кличке Воин-Монах...

Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно" - Цензор.НЕТ 6659
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Да ... Наши в булочную на такси не ездят... Ну разве что Обама.
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Мне уж показалось, что ЦН эту новость пройдет стороной. А новость интересная.
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Хитрый жирдяй решил разорить США. Корейцы будут каждый месяц запускать взрывающиеся на старте ракеты, а американцы вынуждены будут держать эскадру у берегов Сев.Кореи, что влетает в круглую копеечку Пентагону.
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Так ведь в любом случае эскадру надо где-то держать, не распускать же по домам на каникулы.
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По японскому телевидению Путина назвали главарем бандитского трио "Асад - Ким Чен Ын - Путин"

Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно" - Цензор.НЕТ 3987
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Вот если нормально подумать? Могла бы эта ракета полететь дальше ТОМАГАВКОВ или ПРО США? Она испугалась и резко взорвалась.
Так и раша всех пугает надувными гандонами.
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С Рашкой всё-же не равняй. Они американских космонавтов в Космос возят.
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Не космонавтов , а АВСТРОНАВТОВ. Космонавты и Белка с Стрелкой были.
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ты из какой канализации вылез кацапездол? Где это тыф вычитал,что кацапня сраная в космос возит??? ты дятел тупой??? твоя рашка уже давно к космосу ,приблизительно как ...уй к пальцу. иди в спам кандом путинский и не появляйся больше.будешь заспамлен просто за то что кондом
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С 2006-го года американцы заплатили русским $3,4 млрд. за доставку астронавтов на МКС.
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чечня круто!!! вафлекацапы это вам вместо "поздравляю"
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спасибо комментаторам цензора- забавные вы ребята,повеселили в праздник
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Там ребята демократы исполняют волю. Они причем? Вот если Юре Бутусову дадут должность в БПП. Значит и мы все будем в БПП.
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Северокорейцы увидят своего врага только после капитуляции
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" это кацапская "привелегия"лайкать". Украинцы не лайкают.ОНИ или писты выписывают тупинцам или мордой в говно кацапов мокают.Так что ЦЕНЗОР тебе вряд ли посочувствует.
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севкоры небось сами ракету взорвали, чтоб и лицо не потерять и люлей не отхватить.
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Вполне возможно американцы сами нейтрализовали корейскую ракету.И сейчас сидят и посмеиваются )) Путин наверняка давил на Корею,чтобы не отступал.Ввиду сильного потеснения в Сирии.
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нельзя "нейтрализовать " то чего нет.БОЛЬШАЯ ИГРА.
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ВСЁ Нормально ... Трамп забанил GPS над Сев. Кореей, ракета ориентировалась на Глонасс и не взлетела вообще
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Авианосец США не разрешил рашовско-корейской ракете взлететь.
Я БЫ ТАК НАЗВАЛ СТАТЬЮ В ПРЕССЕ. Но СМИ жидовско -олигархических так не могут.
А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?
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Ну, это нормально. А Вы бы разрешили, если б та ракета на Вас направлена? Тоже бы подорвали её на старте, я думаю.
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Потом, конечно, уже бы посмеялись, и сделали вид, что ракету рукожопые делали (как оно и есть по факту).
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Да не секрет, это-то и удобно - кто и что докажет, когда оно само?
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Мы бы ее не подорвали! Просто барыги бы драпать начали быстро.
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И не удивительно, мєйд ин раша. А на раше сколько ракет попадало? Несчесть! Вот только жаль,что ядерного комплекта в ней небыло, враз бы все вопросы сами закрыли и предъявить никому нечего. И шо там этот мыльный пузырь визжал про "безжалостное возмездие"? Вот действительно где параша, там и жопа.
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Щось мені підказує, що це "жжжж" не просто так! Якщо руцке можуть перепрограмувати томагавкі на льоту, то амери теж щось мужуть, нє..?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"
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