 Пентагон сообщил о неудачном пуске новой ракеты КНДР: "Взорвалась почти мгновенно"

Об этом заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Президенту и вице-президенту США доложено о запуске, заявили в Пентагоне. Беседа Дэвида Бенхэма с журналистами состоялась через несколько часов после того как Сеул сообщил о новом запуске с территории КНДР. Представитель Тихоокеанского флота подтвердил информацию Южной Кореи о запуске. "Командование Тихоокеанского флта США зафиксировало и отслеживало пуск, который мы считаем запуском ракеты КНДР, состоявшийся в 11:21 по гавайскому времени (9:21 вечера по Гринвичу и 12:21 по Москве)", - сказал Бенхэм.
"Запуск состоялся с площадки в уезде Синпхо. Ракета взорвалась почти мгновенно", - цитирует Бенхема агентство Рейтер.
Другой представитель армии США рассказал агентству на условиях анонимности, что американские эксперты склоняются к версии, что запущенная ракета не была межконтинентальной. Некоторые эксперты считают, что на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде были показаны новые межконтинентальные ракеты КНДР, однако никаких официальных подтверждений этому нет.
Министр обороны США Джеймс Мэттис в заявлении отметил, что о запуске корейской ракеты доложено президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу. Пенс в воскресенье начнет десятидневное турне по Азии. Первым пунктом турне будет столица Южной Кореи Сеул.
КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северня Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп со своей стороны вновь пообещал "решить проблему" КНДР.
В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН. Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на "новый уровень угрозы". Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.
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https://ghall.com.ua/2017/04/16/komandovanye-vs-rf-zapretylo-vyiezd-yz-lnr-y-dnr-muzhchynam-bez-spravok-yz-voenkomatov/
Вопрос к нашему главнокомандующему, будут ли на пунктах пропуска шерстить товарищей из лугандона на наличие справки и как ее расценивать ? Ведь люди то наши !
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https://www.youtube.com/watch?v=hF9UufzGgYQ
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Еще
И вот наш..Obama..едит за хлебом в магазин г.Авдеевки
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Так и раша всех пугает надувными гандонами.
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Прошу прощения, а кто же сейчас возит американцев на станцию? Китайцы?
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Я БЫ ТАК НАЗВАЛ СТАТЬЮ В ПРЕССЕ. Но СМИ жидовско -олигархических так не могут.
А ГДЕ ОНИ ПОТОМ КОРМИТСЯ БУДУТ?
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