 Неизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельхозпредприятие в Харьковской области: угнали два самосвала и бензовоз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
Как выяснили правоохранители, ночью неизвестные мужчины с масками на лицах, одетые в камуфляжную одежду, зашли в сторожку предприятия и, угрожая пистолетом связали 47-летнего сторожа.
"Злоумышленники завладели регистратором видеонаблюдения, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и тремя автомобилями - двумя бортовыми самосвалами и бензовозом", - говорится в сообщении.
Через некоторое время один самосвал и бензовоз правоохранители нашли вблизи пгт Чкаловское.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.
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З святом тебе і всіх адекватних маріупольчан і донетчан!!!
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