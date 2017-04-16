EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  2371  24
Все про:Нацполиция (6930) разбой (199) Харьковщина (1141)

 Неизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельхозпредприятие в Харьковской области: угнали два самосвала и бензовоз

В воскресенье, 16 апреля, в 02:30 ночи в селе Василенково Харьковской области неизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельскохозяйственное предприятие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, ночью неизвестные мужчины с масками на лицах, одетые в камуфляжную одежду, зашли в сторожку предприятия и, угрожая пистолетом связали 47-летнего сторожа.

"Злоумышленники завладели регистратором видеонаблюдения, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и тремя автомобилями - двумя бортовыми самосвалами и бензовозом", - говорится в сообщении.

Через некоторое время один самосвал и бензовоз правоохранители нашли вблизи пгт Чкаловское.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Один режет колесо, двое с разных сторон бьют стекло и забирают вещи": преступники ограбили автомобиль на стоянке заправки на Николаевщине. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну не скажите! Эти ребята Авторы самого крутого Гимна Ультрас....Путин - ХУЙЛО...ла...ла.... ла........ Молодцы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хвилюйтесь за нас, ми , в своїй хаті, приберемо. Ви в себе лад наведіть. Хай щастить !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні ну такі авто дуже важко ТАЙКОМ продати. Хіба перегнати в козломордію чи лугандонію чи козломордію, але там блокпости... Єдиний варіант - розібрати на запчастини - але то мізер в гривнявнях, да і стаття серйозна до 10 років...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие-то странные... Бросили бензовоз и самосвал. Свалили- на втором самосвале. А я бы- оставил себе бензовоз. Он- правильнее. И - рентабельнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Привіт друже, як там Марік - сало-м"яска-ковбаски вистачає чи як козломорді горілку чіпсами закушують?
З святом тебе і всіх адекватних маріупольчан і донетчан!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам впаривают единичные случаи и "баловство" масочников...от чего отвлекают?...от контрабаса в АТО, от янтаря в западных областях, от рюкзаков, от трастов, от тарифов, от миллионных зарплат жирных чиновников...своими новостями не дают возможности, чтобы у людей возникла мысль: "Эй , вы, там наверху, уже пора...стена чаушеску готова к встрече с вами!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жанр фильма известен. Два самосфала и бензовоз заправщик. Наверно в рашу тикали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы два танка и безновоз, я бы понял и дут на Киев, а так - куда Уехал Самосвал?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные в масках совершили разбойное нападение на сельхозпредприятие в Харьковской области: угнали два самосвала и бензовоз
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти