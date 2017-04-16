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Все про:Великобритания (1565) Россия (69966) Сирия (2370) ИГИЛ (491) Джонсон_Борис (49)

 "Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России

Первый замглавы комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что не Россия должна присоединяться к западной коалиции по Сирии, а наоборот.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Также читайте: Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии

"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке", нет, уж лучше вы к нам", - заявил Клинцевич.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился с предложением к России проводить совместную борьбу с боевиками из ИГ. По его словам, Москва могла бы принимать участие в операциях на стороне международной коалиции, возглавляемой США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана

При этом британский министр подчеркнул, что Вашингтон может снова нанести авиадуар по объектам на сирийской территории, а также призвал применить меры ответственности к виновным в военных преступлениях в Сирии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.
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Не уж-то с такого маленького самолета на Мааааскву столько бомб.
А где потом им жить и столоваться?
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Над абривиатурой Симонян))))
Центр Руцкага Унижения)))))
а вот мой вариант...
Целку Рвут Укропы (я о Симонян()))))))))
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Та й нормально, я бы удивился, если бы кацапы вдруг одумались. А так, они неуклонно движутся к своим законным пи"дюлям, которые когда нибудь таки отгребут. На том и аминь. Земля им колючей проволокой.
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От молодці - "нахабство - друге щастя.." Схоже кремлядь дійсно уявила себе центром Всесвіту ? ..))
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Рашка по сравнению с НАТО сцыкопихота из подворотни .
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тут на днях Ким Чен Х..Й пугал США ракетным ударом показав китайский станок для феерверка))))))
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Тут на статью нарвался,ракетчика из РФ.
http://repost24.in.ua/%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
Сгнивший ядерный щит Родины. Советую кликнуть и посмотреть.
Уверяю,не пожалеете.
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В свое время мне пришлось кое что видеть, тоже, из той же оперы.
Самое интересное то, что только спустя много лет понимаешь что это фейк. В то время это была чистая монета.
правда мне пришлось иметь дело еще с 200 тым кмпл. ПВО волхов м 6. но из всего что было поменяли не многое. и на мой взгляд 200 был более работоспособен чем 400.
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У мене цуценя було, себе вовкодавом вважало. Перший шок у нього був коли йому кіт мемелів дав, а останній- коли він на сусідського дворняжку гавкнув.
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Это на фоне перебора элитного кремлёвского боярышника?!
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РФ отказалась от шанса выражать глубокую озабоченность.
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Оккупація 21-такое присоединение дополнительной хромосомы по 21-й паре хромосом (трисомия (2n+1)) уже произошло-на кальіму-так на кальіму,дурик!
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А у кацапов тоже эти ж...... есть? Я думал что только у нас.
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Раз на то пошло, тогда пусть предложат присоединиться и Северной Корее к западной коалиции.
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ватаны под воздействием своего вяличия, говорить с ними бесполезно
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Как Ху...ло Педафил может воевать против своего союзника ИГИЛ ????? Он слаб . Только тявкать из подворотни и угрожать ржавыми советскими бомбами )))))
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вы покупаете продукты в Варусе? А ваши женщины заходят в магазин Ева?
Смотрим: http://repost24.in.ua/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-eva-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be/
Смотрим как владелец сетей магазинов Варус и Ева,вместе с Пореченковым,стреляет по украинским солдатам.
И кто-то еще меня упрекает,что я против шоколадных мразей?
А как быть ЗА,если они убивают украинцев на фронте,которого нет.
Смотрим и.....ну надо ведь,что-то делать? Вот с этими магазинами,которые прекрасно себя чувствуют в Лугандонии.
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кацапам гаплык скоро!вот и бесятся-!не надо их слухать ,пошли они в жопу!
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Базар-вокзал.....Мели емеля-твоя неделя ....и это политики 21 века
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Нефига было клоуну Борису Джонсону очередной раз предлагать гопоте быть полицейскими, и делать вид, что мордор какой-то правдишный борцун против ИСИС. Что выпросил, то и получил: распальцовку и "ша манюня, не кипишись"...
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Все про петуха из кизяка, картонные танки, ржавые ракеты... Никто в упор не видит, что именно коалиция предложила РФ присоединится к ним, а не наоборот. А в свете этого сразу видно, кто чьи яйца держит в Сирии. Сирийцы летают, а коалиция, после бомбежки, нет. Почему?
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Совсем прашке худо? Видишь то чего нету ? Какая коалиция шо рашке предлагала?
Чо Клинцевич вмечте с тобой возбудились? Министр иностранных дел ОДНОЙ из стран входящих в коалицию в ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ высказал ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что для рашки было бы полезно помочь уконтропупить башарку - меньше дрючить будут и раньше наказывать перестанут...
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Ты видишь то чего хочешь. Министр одной из стран... Да, там больше 60 стран, но участвуют две США и Англия, остальные - фикция. Джонсон предложил РФ участвовать в коалиции. остальное, Асад, санкции.. понос. Повторю, самолеты США, после бомбардировки базы, в Сирии, не летают, в отличие от сирийских. Все, что надо знать, а не придумывать.
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Где ты нашел это предложение? Ссылку на текст давай!
А коалиция как летала - так и летает. Намекаешь что боятся рашашен ракетен? Бред.
Бомбят правда не тех, но тут дело такое. Читай !
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В Украине не информируют))) А к чему, и в ответ на что Клинцевич это сказал? Погугли, найдешь. По твоей ссылочке не читал, таджикского не знаю. А вообще там о курдах в северном Ираке, РЭБ там не работают.
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Это напоминает строй, где все идут в ногу, кроме одного. И этот один требует, чтобы все подстраивались под него.
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Хамы...разве этого еще не поняли после концерта бандита в ООН?
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Уж лучше пускай к вам толстожопый Ын присоединяется,ну и еще такие супердержавы,как Науры и Вануату.Тогда точно всех победите.
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нищеброды кому вы всрались!хуйло оно и есть хуйло!
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Молодец ! Прямо в десятку- сто процентная аналогия! Ведь это не Миронов сказал, эта фраза принадлежит его герою прожженому АФЕРИСТУ Геночке Козлодоеву
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Да не переживай ты так, родителей не выбирают
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Вам, уродам для того и предлагали, чтобы все услышали дебильный ответ.
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весь мир видел как руссо-фашисты боролись с ИГ утюжа Алеппо фосфорными бомбами!
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Касабы тем самым подтвердили, что игил их продукт.
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"Нет, уж лучше вы к нам"- С"ТОМАГАВКАМИ" И АФГАНСКОЙ "МАМКОЙ"
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Про ракеты ПВО совка я писал раньше Параша это сплошной блеф
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русский нацизм с выкриками зиг хайль и свастикой!и эти мрази ещё смеют обвинять УКРАИНЦЕВ?!https://www.youtube.com/watch?v=xSBePY0yWVg
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"Нет, уж лучше вы к нам".

"К вам, так к вам" - ответили томагавки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России
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