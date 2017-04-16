 "Нет, уж лучше вы к нам": в Совфеде РФ предложили западной коалиции против ИГИЛ самой присоединиться к России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Не думаю, что присоединение к западной коалиции, которая лишь имитирует борьбу с "Исламским государством", будет правильным выбором. Как говорил, правда, совсем по другому поводу киногерой Андрея Миронова в "Бриллиантовой руке", нет, уж лучше вы к нам", - заявил Клинцевич.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился с предложением к России проводить совместную борьбу с боевиками из ИГ. По его словам, Москва могла бы принимать участие в операциях на стороне международной коалиции, возглавляемой США.
При этом британский министр подчеркнул, что Вашингтон может снова нанести авиадуар по объектам на сирийской территории, а также призвал применить меры ответственности к виновным в военных преступлениях в Сирии.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.
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А где потом им жить и столоваться?
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Центр Руцкага Унижения)))))
а вот мой вариант...
Целку Рвут Укропы (я о Симонян()))))))))
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http://repost24.in.ua/%D1%81%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
Сгнивший ядерный щит Родины. Советую кликнуть и посмотреть.
Уверяю,не пожалеете.
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Самое интересное то, что только спустя много лет понимаешь что это фейк. В то время это была чистая монета.
правда мне пришлось иметь дело еще с 200 тым кмпл. ПВО волхов м 6. но из всего что было поменяли не многое. и на мой взгляд 200 был более работоспособен чем 400.
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Смотрим: http://repost24.in.ua/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%86-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2-eva-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be/
Смотрим как владелец сетей магазинов Варус и Ева,вместе с Пореченковым,стреляет по украинским солдатам.
И кто-то еще меня упрекает,что я против шоколадных мразей?
А как быть ЗА,если они убивают украинцев на фронте,которого нет.
Смотрим и.....ну надо ведь,что-то делать? Вот с этими магазинами,которые прекрасно себя чувствуют в Лугандонии.
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Чо Клинцевич вмечте с тобой возбудились? Министр иностранных дел ОДНОЙ из стран входящих в коалицию в ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ высказал ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ что для рашки было бы полезно помочь уконтропупить башарку - меньше дрючить будут и раньше наказывать перестанут...
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А коалиция как летала - так и летает. Намекаешь что боятся рашашен ракетен? Бред.
Бомбят правда не тех, но тут дело такое. Читай !
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"К вам, так к вам" - ответили томагавки.
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