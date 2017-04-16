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Все про:ограбление (1182) Нацполиция (6927) разбой (198) Донецкая область (3994) Славянск (2570)

 50-летнего грабителя, нападавшего на девушек с ножом, задержали в Славянске

В Славянске Донецкой области задержан 50-летний местный житель, который нападал на девушек с ножом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Национальной полиции Донецкой области.

"В пятницу, 14 апреля, мужчина дважды нападал на девушек. В первом случае злоумышленник получил отпор - потерпевшая брызнула ему в лицо из газового баллончика. Вторая попытка завладеть чужим имуществом тоже не увенчалась успехом. Потенциальная жертва закричала, и ей на помощь прибежали двое мужчин и полицейский патруль, который находился неподалеку", - говорится в сообщении.

Задержанный был доставлен в отдел полиции. Им оказался 50-летний местный житель. Устанавливая все детали преступления, полицейские выяснили, что мужчина причастен к совершению еще одного вооруженного нападения.

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Как установили правоохранители, в середине февраля он, вооружившись ножом, высматривал себе жертву возле одного из супермаркетов.

"Выбрав молодую хрупкую девушку, он подошел к ней в темном переулке, приставил нож и стал требовать деньги. При себе денег у нее не было, и, опасаясь за свою жизнь, она сказала, что может взять дома банковскую карточку и снять деньги. 19-летняя студентка была настолько напугана, что даже находясь у банкомата в людном месте побоялась просить о помощи. Нажива разбойника составила 300 гривен", - говорится в сообщении полиции

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Как отмечается, разбойнику понравился такой способ "заработка", и вечером в районе троллейбусного депо мужчина напал на молодую женщину. Потерпевшая не растерялась, брызнула ему в лицо из газового баллончика и убежала.

Но это злоумышленника не остановило. Следующая его жертва тоже не испугалась и позвала на помощь. Разбойника задержали.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - ч. 1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Любимая тема в тех местах - клянчить деньги у украинских военньіх на вьіпивку. А теперь, как перестали им давать, то грабят женщин. Єто и есть русский мир.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия50-летнего грабителя, нападавшего на девушек с ножом, задержали в Славянске
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