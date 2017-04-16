 50-летнего грабителя, нападавшего на девушек с ножом, задержали в Славянске

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Национальной полиции Донецкой области.
"В пятницу, 14 апреля, мужчина дважды нападал на девушек. В первом случае злоумышленник получил отпор - потерпевшая брызнула ему в лицо из газового баллончика. Вторая попытка завладеть чужим имуществом тоже не увенчалась успехом. Потенциальная жертва закричала, и ей на помощь прибежали двое мужчин и полицейский патруль, который находился неподалеку", - говорится в сообщении.
Задержанный был доставлен в отдел полиции. Им оказался 50-летний местный житель. Устанавливая все детали преступления, полицейские выяснили, что мужчина причастен к совершению еще одного вооруженного нападения.
Как установили правоохранители, в середине февраля он, вооружившись ножом, высматривал себе жертву возле одного из супермаркетов.
"Выбрав молодую хрупкую девушку, он подошел к ней в темном переулке, приставил нож и стал требовать деньги. При себе денег у нее не было, и, опасаясь за свою жизнь, она сказала, что может взять дома банковскую карточку и снять деньги. 19-летняя студентка была настолько напугана, что даже находясь у банкомата в людном месте побоялась просить о помощи. Нажива разбойника составила 300 гривен", - говорится в сообщении полиции
Как отмечается, разбойнику понравился такой способ "заработка", и вечером в районе троллейбусного депо мужчина напал на молодую женщину. Потерпевшая не растерялась, брызнула ему в лицо из газового баллончика и убежала.
Но это злоумышленника не остановило. Следующая его жертва тоже не испугалась и позвала на помощь. Разбойника задержали.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией - ч. 1 ст. 187 "Разбой" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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