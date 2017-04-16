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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Ватикан (106) Папа_Римский (217) Франциск (20)

 Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие

Утром в воскресенье, 16 апреля, Папа Франциск возглавил торжественную пасхальную Мессу на ватиканской площади Святого Петра в присутствии тысяч паломников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана", после богослужения Папа обратился из центральной лоджии ватиканской базилики с традиционным пасхальным посланием "Urbi et Orbi" - "Граду и миру", в котором упомянул и Украину.

"Да поможет Добрый Пастырь Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом, обрести согласие; да сопутствует Он начинаниям, призванным облегчить трагическое положение тех, кто страдает от его последствий", - сказал он.

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Папу терзают смутные сомнения. А может там что-то не так?
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Купите индульгенцию! Все продается и покупается с покон веков.
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Немає в нас конфлікту, в нас є агресія сусідньої держави.

Дякуємо за молитви та стурбованість...
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Он сказал дословно "терзаемой внутренним конфликтом". До чего довоевались, и договорились шоколадники.
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Взагалі-то там написано - "кривавий" конфлікт, а не "внутрішній". Хоча й грошей в банк Ватікана путін приховав чимало.
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Дякуємо за молитви і теплі слова. Христос Воскрес!
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Украинцы отказались изучать рюсскае наречие в яслах школах институтах,потому Путлер приперся с рюсским миром на ДАУНбасс
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"Да поможет Добрый Пастырь Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом".
Я перепутал слова и прочитал: "Да поможет Кровавый Пастор Украине.....
Источник:http://censor.net.ua/n436522
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А у нас с согласием все в порядке - мы согласны что кацапских свиней и их прихлебателей нужно утилизировать. Так шо, шото Папа не понимает.
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У украинцев только одно согласие : кастрировать Кананенко и Петю Гаранта конституции .( мародёра)
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Все вокруг обеспокоены.... Как то так удобно сопереживать на расстоянии и призывать. А ещё пусть как с бешенным ботоксным карликом договариваться о Мире.....
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В Украине терзают конфликтом? Какой-то немец єтот папа. Конфликта в Украине нет, а есть агрессия россии. Скажите єто папе с его мамой.
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Колись мамо моя казали :
Ой Боже, бережи Украiну та синiв дiточок...
це був 1946 рiк, тяжкий рiк для усiх,а коли менi мамо все розповiли про злочини КПss та КДБ я був без розуму та у шоцi мабуть рокiв 10....а може й бiльше...
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Мы Россией терзаемы,а не кровавым конфликтом.
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как и ожидалось . теперь и ПАПА виноват . что ракеты не дал.
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Крысы Путлерские ,моя мама жива и помнит всё...ПАСКУДЫ позорные
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слышь папа,согласие с сепарами,террористами-фашистами-путинцами ??
когда-то папа римский Пий целовался и с гитлером.....
Ватикан очень хорошо "изображен"своей сущностью в фильме "Крестный отец" .......
деньги и вера=две родные сестры
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ты раскажи про тайну поставок оружия чЛениным в Германию в 1923 году братану Гитлеру...
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о чем бы не шел разговор но подхуйловники и йулины всегда переведут стрелку на пороха
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Папа Римский кстати очень любил РАБссию...,но пупки детям не сосал...
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Брата Михо Саакашвили,Давида, обязали срочно покинуть Украину...
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Какие на йух "терзания конфликтом". При всем уважении к католической вере, да еще к этому папе, кто ему составляет речи ? Где крестовый поход против исчадия ада - кацапстану ?
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Хто він такий? Ватикан жодної війни не зупинив а тільки організовував і благословляв. Папа, а не пішов би ти .....!
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