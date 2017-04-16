 Папа Римский пожелал "терзаемой кровавым конфликтом" Украине обрести согласие

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Ватикана", после богослужения Папа обратился из центральной лоджии ватиканской базилики с традиционным пасхальным посланием "Urbi et Orbi" - "Граду и миру", в котором упомянул и Украину.
"Да поможет Добрый Пастырь Украине, до сих пор терзаемой кровавым конфликтом, обрести согласие; да сопутствует Он начинаниям, призванным облегчить трагическое положение тех, кто страдает от его последствий", - сказал он.
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"Не бойтесь говорить вслух эту правду: мир находится в состоянии войны", - Папа Римский Франциск(79)
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Дякуємо за молитви та стурбованість...
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Я перепутал слова и прочитал: "Да поможет Кровавый Пастор Украине.....
Источник:http://censor.net.ua/n436522
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Ой Боже, бережи Украiну та синiв дiточок...
це був 1946 рiк, тяжкий рiк для усiх,а коли менi мамо все розповiли про злочини КПss та КДБ я був без розуму та у шоцi мабуть рокiв 10....а може й бiльше...
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когда-то папа римский Пий целовался и с гитлером.....
Ватикан очень хорошо "изображен"своей сущностью в фильме "Крестный отец" .......
деньги и вера=две родные сестры
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