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 Политика Украины
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 Двое арестованных в Бахчисарае крымских татар вышли на свободу, – активист

Ранее российские силовики провели обыски в домах мусульман.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, в воскресенье, 16 апреля, вышли на свободу арестованные в Бахчисарае в четверг, 13 апреля, крымские татары Ремзи Зудиев и Мидат Муждаба. В этот день истек их срок трехдневного ареста. Об этом сообщает крымская активистка Мумине Салиева.

Подконтрольный кремлю Бахчисарайский районный суд обвинил Мидата Муждабу в "пропаганде экстремистских материалов", а Зудиева - в участии в "несанкционированном митинге".

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В Бахчисарае утром 13 апреля российские силовики провели обыски в домах мусульман - Ризы Муждабаева (6 микрорайон) и Сейдамета Мустафаева (7 микрорайон). Очевидцы сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

Российские силовики назвали обыски и задержания "плановыми мероприятиями".

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут обращаться к международному сообществу с просьбой усилить давление на Россию из-за участившихся обысков в Крыму.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымских активистов, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освободить всех украинских политзаключенных и заложников.
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Шо значит арестованых правильно будет выкраденых
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Не хотели Крымским татарам сделать автономию, то сделали Крымбля раша-совкам республику.
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Ніякої автономії більше не буде - лишень кримсько-татарська областьУкраїни з обмеженням виборчих прав усім хто прийняв козломорде громадянство. да і заборона на 10 років займати будь-які державні чи виборчі посади... Якось так...
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Говрил цыган цыганчонку: Не садись на не рожденную лошадку, А ТО СПИНКУ ПОЛАМАЕШЬ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое арестованных в Бахчисарае крымских татар вышли на свободу, – активист
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