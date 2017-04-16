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 Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что турки поддержат расширение его полномочий на референдуме 16 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

В Турции в субботу, 15 апреля, закончилась агитационная кампания перед референдумом, который проходит в воскресенье. На нем граждане страны проголосуют "за" или "против" конституционных изменений, предусматривающих значительное расширение полномочий главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в субботу четыре выступления, в которых призвал сказать "да" укреплению собственной власти. В случае положительного результата голосования он намерен восстановить смертную казнь.

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"Завтрашнее решение откроет этому путь", - заявил Эрдогана. Также он убеждал избирателей обещаниями о безопасности, стабильности и экономическом росте при поддержке конституционных изменений.

Кроме того, турецкий президент пообещал также "проучить" европейские страны.

"Это воскресенье - день, когда наш народ проучит те европейские страны, которые в течение последних двух месяцев хотели запугать нас всеми противозаконными способами", - заявил Эрдоган.

"Завтра - день для того, чтобы дать им ответ. Мы дадим ответ и Германии, и Австрии, Бельгии, Швейцарии и Швеции", - отметил он.

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Напомним, в разгар агитационной кампании в этих странах в той или иной степени оказывалось сопротивление выступлениям турецких представителей власти перед диаспорой.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Нидерланды отказались пускать в страну самолет главы МИД Турции Чавушоглу. В заявлении правительства Нидерландов указывалось, что такое решение принято в связи "с угрозой общественному порядку и безопасности".

Отметим, что турецкие политики планировали выступить на митингах в ряде европейских стран. Власти Роттердама отказали министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу в разрешении на проведение митинга 11 марта, на котором он планировал убедить нидерландцев с двойным гражданством поддержать изменения в конституцию Турции.

Ранее в Германии также был отменен ряд мероприятий с участием турецких чиновников, включая Чавушоглу. Этот шаг вызвал резкое недовольство Анкары. Эрдоган также обвинил ФРГ в "нацистских практиках". В Берлине такую ​​реакцию назвали "абсурдом".

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Отметим, в бюллетенях для голосования указаны изменения в 18 статей Основного закона, в частности увеличение количества депутатов парламента, снижение возраста для участия в парламентских выборах, отмена должности премьер-министра, назначение и освобождения от должностей вице-президентов и министров президентом, назначение внеочередных парламентских и президентских выборов 3/5 от общего числа голосов в парламенте, в случае досрочных выборов этот срок президенту не засчитывается и он может баллотироваться на пост главы государства снова и другие изменения.

Подсчет результатов должен состояться в течение 24 часов. Поскольку большинство избирательных участков расположены в помещениях общественных учреждений, 17 апреля объявлено выходным днем.

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Проучить Европу...
Только вот смертная казнь будет применяться не к европейцам,а к туркам...
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Эрдогана зашкваренный )(уйло в задницу клюнул...
Не пошла наука януковича впрок... Куда бежать-то станет, в Ростов? эрдоган)
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в китае вон коррупционеров стреляют без долгих раздумий и уже скоро будет первая экономика мира
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Ксении. Смертная казнь тем, кто устраивал террактьі.
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Эрдоган случайно не еврей? Он так лавирует между всеми, что даже можно сказать манипулирует или шантажирует мировые политические силы.
Прямо как торговец на рынке Стамбула, который делает все лишь бы нае...ть покупателя или потенциального покупателя.
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так все эти ахминежадки кадафки эрдогаши и прочие хусейны есть евреи..
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Чому євреї Ізраілю не обкрадають свій ізраїльський бюджет? Може справа не в євреях, а в тих, хто дозволяє чи не дозволяє себе обкрадати?
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Врядли еврей. Он же довольно глупый и злобный, скорее он твоего племени.
А Европу он не жантажирует. Он просто понять неможет как это та, которую сама к нему ползает и рыдает в ширинку со словами любви и пачками денег, вдруг неадекватно себя начала вести.
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По-перше, Трамп не просто зруйнував російську монополію на непередбачуваність. Він найзухвалішим чином вибив у Кремля найважливіший інструмент зовнішньою політіки - Росія могла дозволити собі бути непередбачуваною, збираючи тактичні перемоги, лише тоді, коли була упевнена в передбаченості Америки і Кремль міг прорахувати її реакцію. А як же тепер бути, коли всі зусилля доведеться витрачати на те, щоб стежити за трампівськими кульбітами. По-друге, почавши розмахувати Томагавками і скинувши в Афганістані десятитонну " Матір всіх бомб", Трамп тим самим заявив про не лише про своє право вирішувати світові проблеми силовим способом, але і готовності до інтервенционізму."
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Давно пора . Кинули нас с рашкой и будапештскими меморандумами ..Новый мировой порядок
Позади .. А жизнь ключом-вопросом бьет без сожалений. И Ваш Бог живет в лучезарности луны и ваших устремлений. Позади .. А длинные ролевые игры и судьбы изнемождений , И в логове казуального бытия смелы и череды слепых рождений . Позади..Выискивая странности у других, но без личных изменений И Ему жалко жалости мирским страстям и духу воплощений . Позади.. Весь смысл изменить неизменяемое - людской удел заплесневелый И неугасимые-лампады-счастья-любящих-создания-монады -- ПОЗАДИ . А где запятую ставить я - Вам дьявольски отдаМ .... И дрожь тут не унять и взгляд ангела Земли порочный , И чувства наши вплетены в сознание пришельцам , И Архитектор-антиКриатор избы - есть наш БОГ незваный , Путь пройден по Днепру .Я кстати там , Где раньше инопланетный разум не рад был вам И в мере возбуждения вашим вещим снам Я там , на Украине ,на глубине страстей первичных насаждений . В астрале времени - ментале вожделений. Все просто - пассажи светлых изменений Предо мной я..., звуки тайных зарождений Вижу я и не в первый раз наверное . Сижу я слушаю , курю и вижу ваше соглашение , Ведь Темный .. это Он - лихое изменение . Земной судьбы узоров тайны просвещение , Узнал в сем злобном сабже я , где в правде упоение И Он !! Он Люцифер в эфире рядом - богов молва .. Он здесь, над головою святая синестезия жива .. Жужжа судом иных , прощается с ботвой сего мирка. Мирка - существ с душой шакальей ,уставших от реального добра. А инопланетные гребут Земельку наперебой толпой , Оставив нам ее опустошенной , тонкой , но широкой и нагой. Сей хитрый образ культа - Он со мной. В могилу избавленья хитро зазывает-навевает , И риффовым потоком соблазнения - наитием толкает и толкает Толкает Он бежать. Бежать что бы Христа грехи забрать .. Туда , где обещал Он дать , Богов .. отчаянья , отчаянье вселенной децибелы, и сохранить Сохранить ведь должен нас Он в переходе - не потерять. Он Be'lakor-создатель радости и синевы печать И пламень неземной Козел / на всех потоках преподносит И Бог оставит нас и злостно не осудит. Но в вере на кого-то , они и вы как все ,ведь жизнь сжигают , Так легче и понятней так , эгоистичные дибилы лают.. Он - / в мире злом воюет кстати - да,да - да и вы пушисты и белы А Он-Укроп, он умирающую гордость Вида Сохранит Он миру дал часть себя, Он Мефистофель Совести Земли ! Но синего мерцания вдохновения иных , Нам ближе к духу ,чем шлея души от тел чужих !!! Как ждал я ключ , для чувств моих-своих Тут риффы ведь ментальные - друзья судьбы , И магии старинные колонны и религии проходы , И Енохинианские затворы - темнейших величественные стоны Астральных недругов святая дробь под дых, Все то, что я всегда хотел от них . У нас судьба едина, одни и те же муки от чужих И исцеление любви , и мир ментала не утих И соизмерения святого не для них . Пока цинизм тут правит , не одинаков наш удел!!! Ведь Души есть не из сего мирка тут, и это их задел . И бездуховные тела на Украине в бытии ..И вышли И вышли из Омеги,да и зайдут после болезни кстати Болезни Времени - сквозь кровь богов взошли. И спектры гипотетического рая и Аврамизм нам не у дел! Мы кровь богов!!! И Днепр люто заревел, Ведь Украинец , как настоящий инфернал , Ни перед кем колени не склонял А так лишь Темный |/ поступал.
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хорошие грибы. А текст писал кацап - "на Украине". Плохо только, что украинцы на подобные тексты кацапов-наркоманов внимание обращают.
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Святая Инквизиция тоже порядок наводила... ну, по своему усмотрению)))
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в Туреччині, як в Криму і на Донбасі довільно високий відсоток російських інвестицій. Хай щастить вам, Туреччина більше ніж нам
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давно пора закачать в европу еще пару миллионов беженцев, пусть знают как безвиз не давать
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Мутный типок этот Эрдоган,такой себе муталибов,если он получит неограниченную власть(а скорее всего так оно и будет),то начнётся ещё та веселуха,кстати,сейчас непонятка опять у Эрдогана с Путиным
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а чего там непонятного, у каждого свои интересы, для достижения которых можно говорить что угодно, пора уже понять что в политике нет постоянных друзей
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Интересный он чудик! И- опасный. Хорошо, хоть у него ЯО нет. Более или менее- управляем.
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эрдоган наверно раскладки не читал ..сколько там лифчиков труселей и прочего авна закупает европа в турции..как бы его проучение не обернулось туретчине в два раза хуже..
да..и армия потешная(не надо мне до усёру доказывать что армия миллионная и рашкин ябистритель сбили.))) и оружие все самое лучшее из стран нато..
эрдоканэто )(уйло , кадафи и ким ссын чен все вместе взятое..
пусть он хоть всю рашкину армию уничтожит и в кремле накакает..от этого мне он лично милее не стане..черножопые враги всему миру..хай у себя в пустынях командуют ..
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Эрдоган с рашен этажеркой начал за здравие, а кончил с европейской демократией за упокой.
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Посмотрим как турки поддержат Тайипа Реджепа, хотя минимум 60% поддержат. Что касается Європьі, т факт, что их политика двойньіх стандартов. После референдума они начнут по другому разговаривать, а противодействие в Европе бьіло чисто меркантильное.
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А Эрдоган прав - о какой свободе слова в Европе может идти речь, если официальным представителям Турции отказывают в праве выступить перед турецкой же диаспорой


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Как показывает Исторические факты Турция всегда несла территориальные потери оставшись один на один с парашей. Не помогали ни Аллах, ни янычары. Только англо-французская военная помощь и дипломатия. "Константинополь и Босфор наши" ни кто в Расеи не отменял. Эрдогану надо учебник по истории подарить
Эрдоган накануне референдума пообещал "проучить" Европу - Цензор.НЕТ 3337
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