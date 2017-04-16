EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  3221  47
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6370) боевик (18531) разведка (1669) Донбасс (14110)

 Российские командиры тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги, - разведка

Комиссия российского оккупационного командования установила причину снижения "боевого духа" у наемников на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, одной из основных причин "снижения морально-психологического состояния" наемников на Донбассе является рост количества правонарушений со стороны российских офицеров с целью личного обогащения.

"В подразделениях 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК выявлены факты сокрытия российским командным составом гибели и незаконного захоронения подчиненных военнослужащих для дальнейшего присвоения их заработной платы и имущества по всем видам текущего обеспечения", - сообщает ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Масаракш! А вот и передвижная башня противобаллистической защиты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вернутся домой, еще больше воровать будут. Вперед, Россия!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские командиры тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги, - разведка - Цензор.НЕТ 6956

камчатка..школа ,разбомбленная бандеровцами..наши дні..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уж.В такой школе,последний звонок,действительно,может стать последним.Типо як в казарме,шо рухнула,после Отбоя
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В бы удивился если бы было наоборот...
А так - все по-скрепному...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сепары жалуются денег выделяют на целый взвод, а в атаку идёт двабомжа калеки из Ростова...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
двабомжа калеки из Ростова...

Главное, что каждый раз новые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю так само як у СуперМаркеті, спочатку товар-м'ясо а потім Гроші, Кацапи вони такі Кацапи
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В такому разі їм вигідно щоб ця війна тривала довго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы эти камандиры не были бы идиотами,то перебили бы всех и стали миллионерами.Спокойно переехав потом жить на какие нибудь острова.Не хватает кацапам широты мысли и восприятия )) За полгода можно на трупах озолотиться )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапчик,это не только 70-80кг говна на удобрение украинских земель,но и несколько тысяч долларов для обагащения выщестоящего кацапа
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Под Славянском их батальон положили а хоронить никто не захотел ни сепары ни местные пришлось экскаватор вызывать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот тут как раз в точку! Ни чего личного, только бизнес.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" С паршивой овцы хоть шерсти клок". Кацапская пословица. Все по заветам дедов,которые ваивали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Родственники наверное и не знают,что в живых уже нет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть больше хоронят!и все будет в ажуре!а хуйло пусть подохнет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российские командиры(ихтамнет говорят) на Донбассе присваивают деньги(ихтамнет точно )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не переживайте, нам, укропам все равно нельзя наступать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ячеек нет , гнезд нет , брустверов нет , возьмите и сами сделайте .
 показать весь комментарий
Ответить
 
ВСУ убежало под Лондон бо брустверов нет .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Молодці московити. На мертвому донбаському бидлу також заробляти можна. Путін пріді і ввєді кричали вони три роки тому!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Круто ..Воспоминание молитвы
Все описанное - БЫЛЬ .
= ́Воспоминание молитвы = Что есть Добро , спросил Тарас себя, в отчаянье молитву вспоминая
Что наша Дева испросила там , судьбы ребенка Властелин
Что наша жизнь предназначение , соль отклонения - Духа Господин

Что смысл смерти нашей провидение , в АТО судьбы освобождения

И фиолетовой тьмы приношения

Что жизни смысл и терпение,

без радости родных людей - все страшное мгновение

Хранитель ангела , оно веков терпение .
И он , Тарас без страха и без гордого презрения-невезения

Он понял , что в смерти все одни , он `О́Дин там , на фронте избавления .
Что слабости минута значит , там в окопе под обстрелами часы первее лет Дитя проклятий стало ,видения себя со стороны Что воин ВСУ - Тарас, он погибал без сожалений На время став своей души хозяином и страха барин. Что нам прощение в зоне этой Бога , часы уже ведь стали тут И это Бога крови очищения Что Мать Бойца превозносила , всю жизнь одна воспитывая сына Она ведь знала все молитвы наизусть , Семьи устои и ладони согревала жизни Украины Страны Добра - Укропов Родины кирпичики ложила по общему велению и без всякого сомнения. Она ведь в школе Львова после института, детей учив , оберегла свои мечты Не для того , что б сын ее погиб первее нее , безумство Кармы осветляя Судьбы ухмылки гордо провожая ,греховный вирус награждая , чужой людской молвы.. Людской молвы чужой страны-соседа зверя ,,Восьмидесяти трех процентов,, рейтинга тупого самомнения. Греха и злобы, гордости нарыв заклания, А уж прощение дел отцов своих - славянам братьям не интересны. Им интересны мести опьянение и завоевания , Но месть ведь знает своего обидчика лицо , и все его во времени предопределение. А мы Укропы не враги им были и Бандера ведь любил страну свою , Ее астральные поля , национальные ментальные уборы. И Маму оберегал свою он с мала , он видел , знал вовсю свою судьбу и предназначение. Он плакал не по детски было , нет ревел навзрыв Укрывшись от взоров чуждых он молил богов дать силы претерпеть все попустительства судьбы. Не для себя , а для матерей сынов взрастивших , что бы эти Казаки Укропы Люди молодые и не очень , в отчаянье перед смертью молитву вспомнили В окопе без преткновения памяти - не для себя ... Пока снаряды рвались , грады тихо,,подло накрывали из - под шипения надежд хандры В последние секунды себя обозначая, из-за завесов свиста и забвения Забвения горя, не посланного матери бойца с Луганска , Погибшего в котле предательства и совести пленения И цветов из моха памяти ,греховного падения устоев наших или их ? Забвения Европы-мамы,этой светской рыси Обещаний данных - поколению героев, напомнивших ее молитвы за нее. Когда весь мир забыл само понятие Добра и Чести , Исполнения договоров и обещаний, и снисхождения ... Не для того она с детдома взяв Сережу к своим двоим , воспитывала сына, Что бы сын ее погиб первее нее -судьбы шипения , Свои ведь сыновья за ЛНР воюют и не пишут , СУДЬБЫ шизофрения . И нет забвения потери горя матери с Днепра , дай ей терпения Она судья известная на всю страну и в области женщина всезнаемая , Богатая , и достойная на удивление, А сын пошел без всякого волнения , Добровольцем на волне призыва без сожаления и страха , и без совести мучения. И он погиб в сырой земли обьятиях , святы были его муки . Очистив смертью грехи отца он знал себя, Что кромь него от этой черни для избавления Всех наших матерей не защитит ни кто по мановению Не защитит от чужой страны и чуждой нам культуры Последних пятнадцати лет гипноза ,,Первого канала,, навеваний Страны-соседа и ,,восьмидесяти трех процентов,, самомнения зверя. Их счастье - грех и низость всем без заблуждения , Их быль несчастья-счастье смысл ,у нас отсутствие страстей. Отсутствие шакальих преткновений и устремлений , страны соседней , ее дешевые понты. Панты оленя - в Крыму как в лютой и злой сказке , Без пренебрежений совести ,пред автоматами и без сожаления Выставить детей ,святыми мамами прикрывшись Путин сбрендил в коматозе злой породы Породы лютой , неинтересной , пресной , серой , рвотной - дрожи осени дитя . Огрызок времени , окурок обслюнявленный , Туберкулезный харьк ,неимоверное *** без всякого сомнения. Он воскурил греховный сонм , низменные страсти великого народа Матушки России которой нет уже во славу , в нашем измерении . А ведь ее любили , помнили родители , и жили ней, в стране разбитой трещинами перерождений . И звезды былых рождений ,республик новых-старых и жизни становлений Богами через Папу , Маму - бытие вдохнувших в нас для сохранения , И ангела -хранителя охраны Европы матушки от ,,восьмидесяти трех ,, процентов поддержки рейтинга зеркального упокоения. Гордыни , низменности , рождений колеса нацизма и тщеславия бактерий, Того народа ,коТрый за поребериком победы - Победы над коричневой луны фашизма исступления , Узнав пришельца , обесценил он дедов завоевания - их потери и мучения. И память талием вскормил он из-за каменной могилы , Могилы людских чувств и общих устремлений , Он или оно - там поколение акул без сожаления , Обесценило все то , что соткано из ткани Бодхисаттв, что Мать Страна СССР Так долго перед свадьбой своих пятнадцати отпрысков , готовила на выданье любя . А ее ведь - страну советов так любили , помнили и жили Жили в ней те матери из Львова и Днепра, и из Луганска , И мечтали сыночка вырастить, женить .., слез не хватает нам для себя .. Тем тварям власти мало , денег и гордыни успокоения нажрать ... Но ведь им и счастье не дано понять , Ведь Satisfaction им не купить грехи меняя . И ласки женщины , и достижения мечты и музыка горька И водка не в радость им ., им йога не дана Они ведь бесы в теле - наказание им их мучение, Их ознобы - награда Бога их , и нет успокоения не им ,ни детям их .... . Все это нам напоминание , что все не зря ведь Мама И Матушка-Земля , ты ведь всегда прекрасна и честна ... Мы вспомнили молитву , наконец-то можно умирать спокойно Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают , А ты живи ведь соль земли ты ,вечно молодая А без тебя наш мир умрет , живи , роди , пожалуйста сына , И дочь еще , Бог даст и денег даст , не думай все решит всевышний. Я с ним уже там - строим небесный мавзолей , он справедливый , Но так надо , не печалься , я поплачу за тебя на небе . Чувствуешь ведь теплый дождь , здесь это мы скользим по радуге. Мы плачем на клавиатуру провидения , На землю плачем мы дождем всю грусть смывая , Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя , Как Днепр омывает страну великую и независимости девственное ложе Укропов очищает он ,и напоит до не хочу он горе ...
ID: 715709
Рубрика: Вірші, Воєнна лірика
дата надходження: 01.02.2017 15:23:17
© дата внесення змiн: 10.03.2017 19:00:00
автор: Влад Штефан
 показать весь комментарий
Ответить
 
В школе, наверное, им больше всего нравился Чичиков...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские командиры тайно хоронят уничтоженных боевиков и продолжают получать за них деньги, - разведка
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти