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 Политика Украины
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 Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку

Происшествие случилось на Николаевщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области в Фейсбуке.

"Устанавливаются обстоятельства совершения хулиганских действий в культовом сооружении. Около 6:00 часов 16 апреля 2017 года в Новоодесский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился 52-летний житель с. Троицкое с сообщением о том, что неизвестный проник на территорию церкви", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия выяснилось, что злоумышленник выбил входную дверь в храм, чтобы зайти в помещение и поставить свечку.

В связи с тем, что мужчина внешне выглядел как человек с психическими расстройствами, правоохранители вызвали скорую помощь, которая доставила хулигана в больницу.

Информация внесена в Единый журнал учета, проводится проверка.
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Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку

А только он отвернулся, свечку потушили и взяли на переплавку...
Храм это в первую очередь бизнес, а не вера.
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очень верующий человек оказался, не мог утерпеть, хотел Иисуса воскресшего встретить
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Новый терминал аэропорта Одессы принял рейс - тихо, без помпы. А ведь туда мог прийти руцкимир..

Вчера Международный аэропорт «Одесса» принял первых пассажиров в новом терминале. Корреспондент «Думской» с первыми пассажирами прошел от трапа самолета до выхода в город.

Событие прошло без помпы - ни красной ленточки, ни шампанского, ни телекамер.Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 303

Первопроходцами стала сотня пассажиров рейса из Борисполя, который приземлился в 10:50. Причем, для пассажиров это тоже стало сюрпризом - никто не знал, что их везут в соседний со «старичком» терминал. Многие не скрывали своего удивления и радости. Еще бы - пять лет ожиданий.

Интерьер нового терминала в стиле хай-тек со светло-серыми панелями с почти зеркальным блеском. Пройдя по светлому коридору, сразу попадаем в большой зал выдачи багажа. Буквально 10 минут ожидания, и чемоданы, баулы и сумки тихо въехали в зал по транспортеру, который еще пахнет свежей резиной.

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 1067

В общем, все готово к приему и большего количества прилетающих: в залах чисто, туалеты работают, а на баннерах приезжающих встречает слово «Odesa» (с одной буквой S).

Терминал в первое время будет работать только на выход пассажиров внутренних рейсов, то есть без пограничного оформления.

Но начало процессу ввода в строй нового сооружения положено. В руководстве аэропорта «Думской» сообщили, что торжественное открытие терминала сделают при вводе международных рейсов. Это произойдет через полгода. А пока предстоит большая работа по наладке различного оборудования и

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 5149

Мужчина выбил дверь в храм, чтобы зайти и поставить свечку - Цензор.НЕТ 1320

Новый терминал аэропорта Одессы принял рейс - тихо, без помпы. А ведь туда мог прийти руцкимир..
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Добра навина, але Одесса треба писати с двома літерами "С" на усіх мовах.
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Одессу з однією "С" придумали кацапи для української мови, щоб місцевим не хотілось переходити на українську мову, бо місцеві люблять коли дві літери "С".
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А какого хрена был закрыт храм? Да еще и в праздник.
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Праздник сегодня у православных. А церкви, молитвенные дома разных конфессий и сект бывают. Без разницы, почему закрыта, шел бы в православный храм. Или алкаш или дуриком кинулся, хотел шмон сделать да попался
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Вообще-то в этом году даты католической и православной пасхи совпадают, значит это праздник для всех христиан без исключения и все христианские храмы должны быть открыты.
Или он ломился в буддистский храм? Но, в статье написано слово церковь.
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Да это странно, у нас церковь всю ноч открыта, а тут обратился в 6.00.
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В нас церква відкрита с суботи до понеділка включно , що це за церква ,закрита на Великдень ?
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сучасній людині має бути соромно вестися на неоіудаістські побрехеньки
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А я Сьогодні був у церківі на Січі і святив паску.

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Хортица,-сколько раз пройдена мною вдоль и поперек.
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Та чудило те було на ім'я Буратіно, а двері вочевидь намальовані. А настукав мусорам мабуть сам Папа Карло.. От і вся казка про Золотий ключик....
Ось така мумня, дітки..😃😃😃
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Теперь ему в полиции поставят свечку ректально.
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"мужчина внешне выглядел как человек с психическими расстройствами"

Если у храмов по этим признакам принимать, то попы без баблосов останутся.
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Иисус воскрес и пошел наводить порядки в храмах: два тысячелетия назад торговцев изгонял, а теперь график работы решил сменить на круглосуточный. Чудеса!
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