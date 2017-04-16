 Глава британского МИДа Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции против ИГИЛ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по мнению главы британского МИДа Бориса Джонсона, Россия могла бы присоединиться к западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Об этом он написал в колонке, опубликованной в воскресенье, 16 апреля, в газете The Sunday Telegraph.
Таким образом Москва сможет сохранить свои стратегические интересы в этом регионе ввиду перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны.
"В обмен они (россияне. - Ред.) должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон.
По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.
Кроме того, глава МИД Великобритании считает нынешний виток кризиса в Сирии возможностью для России, которая как раз достигла пика своего влияния в этой стране. Джонсон отмечает, что сейчас настал подходящий момент для Кремля, чтобы пойти на "разумный компромисс".
Накануне в другой британской газете The Guardian также появилась гостевая колонка Джонсона, написанная в соавторстве с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро, с осуждением химической атаки в сирийской провинции Идлиб.
Эти публикации стали фактически ответом дипломатов на критику в их адрес в связи с тем, что им не удалось убедить страны G7 на встрече в Италии ввести новые санкции в отношении Москвы и Дамаска после химатаки в начале апреля.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.
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Дослівно, цитата:
«Покращення стосунків між Сполученими Штатами та Росією не може бути без звільнення Путіним Криму та припинення військового втручання на Східній Україні».
Рекс Тіллерсон, Державний секретар Сполучених Штатів Америки.
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Интересно, если бы Гитлер был жив, они бы ему тоже предложили присоединиться к КАЛОлиции?
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Что такое настоящие санкции познал на себе Иран,после которых страна откатилась в развитии на десятки лет
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точно прогнулся
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Или вам пох, что пуйло ведет агрессивную войну в Украине? Скоты епаные.
Надеяться моено и нужно только на себя. Но не с Барыгой во главе страны. Надо этого Толстоэопого ПДРСа убирать и тогда можно правильно отстроить государство без "ахметов" и "порошков".
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Все прекрасно знают ответ, НО вовремя заданный вопрос - снимает ответственность.
Когда "Коалиция" будет бомбить кацапстан и выковыривать хуйло из бункера...
история будет иметь много причин для этого, включая попытки предложить мир
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До марта 2018 года - ему нужны чрезвычайные полномочия!
Для этого он будет делать всё возможное... и наступление в Донбассе и "Зарин"... и ещё много "интересного"
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И шо такого Боря зрадного сказал? Ну предложил путлеру помогать ашадку уконтропупить
По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов..
Парашка конечно откажется - и начнут мочить без кацапстана, а на вопли из за поребрика ответят - вы сами отказались участвовать в решении вопроса
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Хорошая: определились, наконец, кто будет играть роль доброго полицейского в этом спектакле.
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