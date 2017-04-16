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Все про:G7 (157) Россия (69964) Сирия (2368) ИГИЛ (490) Джонсон_Борис (48)

 Глава британского МИДа Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции против ИГИЛ

Россия достигла пика своего влияния в Сирии, и теперь настало время для "разумного компромисса".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по мнению главы британского МИДа Бориса Джонсона, Россия могла бы присоединиться к западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Об этом он написал в колонке, опубликованной в воскресенье, 16 апреля, в газете The Sunday Telegraph.

Таким образом Москва сможет сохранить свои стратегические интересы в этом регионе ввиду перспективы более продуктивных отношений с США и расчета на помощь Запада в восстановлении Сирии после гражданской войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведка США перехватила коммуникацию между сирийскими военными и химическими специалистами, - CNN

"В обмен они (россияне. - Ред.) должны содействовать установлению перемирия, прекращению использования химического оружия и бочковых бомб, а также достижению политического урегулирования, которое избавит сирийцев от тирании Асада", - пишет Джонсон.

По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не увидела подтверждений использования отравляющих веществ в Сирии, - Лавров

Кроме того, глава МИД Великобритании считает нынешний виток кризиса в Сирии возможностью для России, которая как раз достигла пика своего влияния в этой стране. Джонсон отмечает, что сейчас настал подходящий момент для Кремля, чтобы пойти на "разумный компромисс".

Накануне в другой британской газете The Guardian также появилась гостевая колонка Джонсона, написанная в соавторстве с главой МИД Франции Жан-Марком Эйро, с осуждением химической атаки в сирийской провинции Идлиб.

Эти публикации стали фактически ответом дипломатов на критику в их адрес в связи с тем, что им не удалось убедить страны G7 на встрече в Италии ввести новые санкции в отношении Москвы и Дамаска после химатаки в начале апреля.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Посмотри на меня, что ты глаза отводишь?", - представитель РФ в ООН в хамской форме обратился к британскому коллеге. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия заплатит очень большую цену в случае применения химического оружия, - Мэттис


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А ТИМ ЧАСОМ...
Дослівно, цитата:
«Покращення стосунків між Сполученими Штатами та Росією не може бути без звільнення Путіним Криму та припинення військового втручання на Східній Україні».

Рекс Тіллерсон, Державний секретар Сполучених Штатів Америки.
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как можно присоедениться к борьбе против себя самого?...
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Теперь хуйло станет лопаться от гордости и величия. Ну а как иначе? Выходит, БЕЗ НЕГО никакой борьбы с ИГИЛ!
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провацирует англичанка, хуйло репу чесать будет)
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А что сразу Ыну не предложил?... Стесняется что ли?
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Этот Борис напоминает своим видом американского актера- комика...
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Ответ на решение проблем в этом материале. Две империи. Ответ? Как решать? Как двум империям.
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Начались танцы с бубнами вокруг пдрсов.
Интересно, если бы Гитлер был жив, они бы ему тоже предложили присоединиться к КАЛОлиции?
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Факт в одном что Украину кинули и продолжают кидать,а все эти типа санкции и прочая мишура это сохранить рожу при плохой игре.
Что такое настоящие санкции познал на себе Иран,после которых страна откатилась в развитии на десятки лет
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Та вы уже третий год кидаете Украину, зрадофилы долбанутые.
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Странная реакция на хамство английскому послу В ООН
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а до этого он говорил что мы россиюшку поставим на место
точно прогнулся
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Это он так мягко троллит Хуйла, чтобы тот раньше времени с Сирии не взбрыкнул.
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Та нееее. Предложил дрова колоть, воду подвозить...
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Ну, тогда предложите и Ирану. А затем КНДР.... Че, слабо?
Или вам пох, что пуйло ведет агрессивную войну в Украине? Скоты епаные.
Надеяться моено и нужно только на себя. Но не с Барыгой во главе страны. Надо этого Толстоэопого ПДРСа убирать и тогда можно правильно отстроить государство без "ахметов" и "порошков".
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...ничего ты не понимаешь в Большой Политике!
Все прекрасно знают ответ, НО вовремя заданный вопрос - снимает ответственность.

Когда "Коалиция" будет бомбить кацапстан и выковыривать хуйло из бункера...
история будет иметь много причин для этого, включая попытки предложить мир
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Немножко понимаю.Я все - таки боюсь, что пуйло типа согласится на предложение Джонсона , а потом снова будет всех водить за нос и корчить из себя ,,спасителя мира,.
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Ай , бритты. ай молодцы зачетно хуйло тролят. . очень хочется посмотреть как пукин своих выкормышей в сортире мочить будет. Откажется, он же не Тарас Бульба
Глава британского МИДа Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции против ИГИЛ - Цензор.НЕТ 113
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в ближайщие время в Сирии бахнет газом,ибо в первый раз хуйло пронесло,санкции не ввели,в оон рашисты нахамили,теперь хвалят да в коалицию зовут,именно зовут,позор
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Хуйлу остался год для развязывания войны.
До марта 2018 года - ему нужны чрезвычайные полномочия!
Для этого он будет делать всё возможное... и наступление в Донбассе и "Зарин"... и ещё много "интересного"
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Ліберастичні ідіоти - не знають , як ще в Хуйла вилизати ..
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Да это для исполнения процедурных шагов, чтоб потом сказать: мы вам предлагали, а вы такие-растакие... Небось знают, что пуйло не согласится.
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Позавчора від імені свого дипломата карлик плюнув в очі усій Великобританії - сьогодні отримав від неї вигідну пропозицію, яка робить нерукопожатного рівноправним. Страшно подумати, що воно почне вичваряти на Донбасі, адже вкортре Європа демонструє свою слабкість, а годований газпромом американець Тіллерсон прямо заявляє напередодні зустрічі з миршавим фюрерком, що США не цікавить ситуація в Україні.
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Де це вин таке прямо заявив? Де ви беретесь провокатори тупоголовi?
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Такое впечатление, что многие читают только заголовок..
И шо такого Боря зрадного сказал? Ну предложил путлеру помогать ашадку уконтропупить
По его мнению, Россия "спасла" сирийского лидера, и она же может помочь отстранить его от власти в течение переходного периода с сохранением ключевых государственных институтов..
Парашка конечно откажется - и начнут мочить без кацапстана, а на вопли из за поребрика ответят - вы сами отказались участвовать в решении вопроса
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Думаю що в цій пропозиції є намір зацікавити Кацапію якоюсь заманухою на час поки будуть вирішуватись проблеми з Жирним і його Бомбою.
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Что за бред?! Террорист должен присоединиться к коалиции по борьбе с террористами?!"! Сколько можзно такой бред чесать?!
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да игил по сравнению с парашей, просто дитя малое
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Плохая для расеянчегофф новость: Трамп таки оказался пендосом.
Хорошая: определились, наконец, кто будет играть роль доброго полицейского в этом спектакле.
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Лично я расцениваю это предложение как тонкий троллинг. Трамп уже никогда не допустит, чтобы пуйло стал с ним на одну ступень влияния в мире
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Та да.Пациет на электрическом стуле,после включения тока,остался жив.О,это Бог,не дал меня убить,радостно кричит Путлер.Нет,просто перегорел предохранитель.Сейчас быстро поменяем,и продолжим,-ответил коп
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Кому-то это не понравится, но ВСЕ полеты над Сирией, контролируются Рашей. Чтобы США, или коалиции, совершить полет, надо ПОПРОСИТЬ РАШУ, отключить РЭБ (радио электронная борьба) При включенной РЭБ, ни один самолет, кроме Сирии и РФ, там летать не может. Раньше был канал РФ-коалиция, но сейчас Раша прервала общение. С момента прекращения связи, ни одного вылета самолетов коалиции не совершено. США не могут просить, послали Джонсона. Думаю зря прокатятся.
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Туркам эти пацакские РЭБ,якось не помешали,збити космонафтов в стратосфере
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Очень хорошо бы, было, если бы раша сбила Американский самолет. Это стало бы последним, что бы она сделала.
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Смешно . Ху .. ло сцыт Игил . Рашка развалится через два дня после одного выстрела в сторону террористов.))))) Игил держит за яйца рашку мусульманами Кацапии . Ху... ло слаб воевать с ними . Это только пукать из подворотни ))))))
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Толян 15.36.... Не дививися більше сісєльовТВ.. Добре,а?. А то в тебе від вялічія пукан трісне..😁😁😁
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Переживай за свой пердачек))) Новость прокомментируй. А про РЭБ, это глава НАТО в Европе сказал.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава британского МИДа Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции против ИГИЛ
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