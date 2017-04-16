 Кандидатов в президенты Франции предупредили о максимальном уровне террористической угрозы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила еженедельная газета Journal du dimanche.
"Террористический риск максимален, и наши службы мобилизованы", - приводит издание слова министра внутренних дел Матиаса Фекла, отказавшегося от каких-либо дополнительных комментариев.
По данным издания, DGSI на прошлой неделе проинформировала главных кандидатов президентских выборов о конкретной террористической угрозе для их собственной безопасности или безопасности их избирательных штабов.
Как пишет Journal du dimanche, существует "существенная и непосредственная" угроза, к которой парижская прокуратура относится очень серьезно. Она приступила к предварительному расследованию. Полицейская служба, занимающаяся охраной кандидатов, получила в связи с угрозой подробные инструкции.
В окружении кандидатов Франсуа Фийона и Эмманюэля Макрона подтвердили получение соответствующей информации от правоохранителей, отмечает газета.
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kiev201415 апреля 2017 | 23:24
Молодцы абреки, ничего не скажешь. Менее 1% населения РФ, а диктуют условия остальным 99%.
netak215 апреля 2017 | 23:26
похоже что столицей России стал Грозный.
ну кто бы мог подумать?
sergei0315 апреля 2017 | 23:27
Путин, вылезай из сортира. Там никого нет. Уже давно. Не бойся.
ссылка - http://echo.msk.ru/news/1963834-echo.html
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