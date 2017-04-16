 За минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, также ни один из украинских военнослужащих не получил ранения.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в воскресенье, 16 апреля.
79 1
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Для бойцов в зоне АТО проведены пасхальные богослужения. ФОТОрепортаж(16)
Боевики трижды обстреляли из минометов Верхнеторецкое, дважды били по Авдеевке, - Минобороны(9)
За минувшие сутки 4 военнослужащих ранены, враг 45 раз обстрелял позиции ВСУ, - штаб(12)
15 раненных воинов доставлены в Одессу из зоны проведения АТО, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж(31)
Москва готовит в Крыму теракты?(0)
Наша задача - продвигаться на восток. Главное - не проскочить границу, - Турчинов(193)
Три тайника с боеприпасами обнаружила СБУ в зоне проведения АТО на Донбассе. ФОТОрепортаж(5)
Ответить