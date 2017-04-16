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 За минувшие сутки на Донбассе ни один из украинских воинов не погиб и не был ранен, - Мотузяник

Ситуация в зоне АТО остается напряденной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) погибших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет, также ни один из украинских военнослужащих не получил ранения.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник во время брифинга в воскресенье, 16 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО
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