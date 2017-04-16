 Количество жертв теракта в Сирии возросло до 112 человек

Число погибших от взрыва у автобусов под Алеппо увеличилось по меньшей мере до 112 человек. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина, об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.
"Сирийские спасатели сообщили, что они увезли по крайней мере 100 тел с места взрыва", - говорится в сообщении.
Напомним, неподалеку от сирийского Алеппо возле автобусов с эвакуированными людьми прогремел взрыв. В автобусах находились тысячи шиитов, поддерживающих власть Башара Асада. Их эвакуировали из Алеппо и сел вдоль зоны боевых действий между правительственными войсками и повстанческими группами.
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