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 Политика Украины
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 Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка

Российской командование оккупационных войск на Донбассе запретило выезд с территории ОРДЛО мужчинам без справок из военкомата.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает ужесточать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока с оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. "ДНР/ЛНР" на территорию, контролируемую ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на военном учете", - сообщает ГУР.

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Сидите на месте. Захотели хуйло? Привыкайте к жизни хуйловой.
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Правильно!!! І не тільки чоловікам, а і жінкам і пенсіонерам теж тут нема чого робити.
Пропускати тільки дітей до 10 років - їх ще можна вилікувати.
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Как же они на Лондон наступать будут , не выезжая из Ды-ры ?
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Можно и по другому. А кто же на Лондон наступать будет, если все, как тараканы, разбегутся?
Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка - Цензор.НЕТ 4417
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Так Захарка ванговал, что Украина до 1мая развалится, видать по развалинам пройти планируют орки
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Выезд - только организованно- в гробах под номером 200
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Нафига они в гробах тут надо? Пусть в рашку едут грузом 200. Да и живыми они тут тоже не очень нужны
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из речей Членина кремлевского-"....всех одеть,обуть,накагмить и отпгавить на фгонт...."
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а че за справка? и где они ее будут показывать? на блок-постах ВСУ? )) логично, по лугандонски ))
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Бегут бойцы. Крысы всегда с тонущего корабля первыми линяют. Только кому и где они нужны, подонки . отморозки привыкшие убивать и грабить.россии в первую очередь .
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Для отримання біометричного паспорта потрібна довідка від воєнкома
Пєтя теж тримає нас за рабів
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Ну было отчевидно что нужно валить от туда - теперь только на убой , мясо ...
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Грех , особенно сегодня , но не могу сдержать злорадства . Мир вам русский , "кормильцы" .
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Михаил Ефремов: «Мы за Россию порвем всю планету»
новое видео выступления Ефремова со стихами Орлуши про Кадырова и Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=R6a3IQ8GeY4
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка
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