 Российское командование запретило выезд из "Л/ДНР" мужчинам без справок из военкоматов, - разведка

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.
"Командование ВС РФ продолжает ужесточать меры по ограничению прав и свобод гражданского населения оккупированного Донбасса. С целью недопущения оттока с оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. "ДНР/ЛНР" на территорию, контролируемую ВС Украины, лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на военном учете", - сообщает ГУР.
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Пропускати тільки дітей до 10 років - їх ще можна вилікувати.
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армия рузьКЄ армии
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Пєтя теж тримає нас за рабів
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новое видео выступления Ефремова со стихами Орлуши про Кадырова и Путина.
https://www.youtube.com/watch?v=R6a3IQ8GeY4
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