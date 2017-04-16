 Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, ближайшие военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Америка имеет достаточную огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу КНДР, и более того - готовы нанести предупредительный удар.
Источники издания среди высокопоставленных чиновников утверждают, что Соединенные Штаты могут "полностью уничтожить" ключевые объекты Северной Кореи, используя обычное вооружение.
Отметим, напряжение между странами возросло после испытания Северной Кореей баллистической ракеты, взорвавшейся через несколько секунд после запуска. По сообщениям минобороны Южной Кореи, испытание проводилось в северокорейском городе Синпо.
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froeken_bock16 апреля 2017 | 04:26
"Пуккыксон-2" - красивое название - там есть слог "пу" или "пук", так полюбившийся расеянам за последние 17 лет
nicy16 апреля 2017 | 05:09
froeken_bock: Как ракету назовешь, так она и полетит. )))
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А США ключевые военные объекты ЛДНР слабо уничтожить?
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