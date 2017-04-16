EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  3707  60
Все про:КНДР (169) США (12374) ядерное оружие (463)

 Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times

Соединенные Штаты Америки утверждают, что могут “полностью уничтожить” ключевые военные объекты КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, ближайшие военные советники президента США Дональда Трампа сообщили Великобритании, что Америка имеет достаточную огневую мощь, чтобы нейтрализовать ядерную программу КНДР, и более того - готовы нанести предупредительный удар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует ощущение, что конфликт между США и КНДР может вспыхнуть в любой момент, - глава МИД Китая

Источники издания среди высокопоставленных чиновников утверждают, что Соединенные Штаты могут "полностью уничтожить" ключевые объекты Северной Кореи, используя обычное вооружение.

Отметим, напряжение между странами возросло после испытания Северной Кореей баллистической ракеты, взорвавшейся через несколько секунд после запуска. По сообщениям минобороны Южной Кореи, испытание проводилось в северокорейском городе Синпо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея пригрозила атакой на военные базы США и Сеул
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По кремлю (который на мацкве)-тоже не мешало бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Трампушка! Верни нам наш товар и палатки + рабочие места! Сука рашисская Пукин- обобрал-обокрал- обманул-обесчестил"!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну не перестает мне нравится и все тут ! Классика ! Супер ! Шедевр !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хоть бы Воронеж не накрыло радиоактивным пеплом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та Хабаровск и так в большом напряге: если корейцы захотят баллистической ракетой стрельнуть, то она же у них, как обычно, полетит в непредсказуемую сторону..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На японском телевидении ху-ло был объявлен главарем бандитского трио.

Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 6250
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык больш никто и не поддерживает.... коллег.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О аварии ракеты КНДР........
froeken_bock16 апреля 2017 | 04:26
"Пуккыксон-2" - красивое название - там есть слог "пу" или "пук", так полюбившийся расеянам за последние 17 лет
nicy16 апреля 2017 | 05:09

froeken_bock: Как ракету назовешь, так она и полетит. )))

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ын судорожно набирает кремлёвский номер, но абоненнт недоступен - он под горой на Ямале пережидает пачкая штаны....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..если Трамп готов ударить.....он ударит ,и его рейтинг у американского, южно-корейского японского народов и многих других вырастет в разы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соединенные Штаты Америки утверждают, что могут "полностью уничтожить" ключевые военные объекты КНДР.
А США ключевые военные объекты ЛДНР слабо уничтожить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошо придумал. Пол-Китая накроет ядерным облаком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Третья мировая не за горами? Я так понял сроку неделя, две.Так и Ванга предрекала. Начнется, грит , с Кореи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Скорей всего корейцы сами подорвали ракету, бо сцыкотно...
Трамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times - Цензор.НЕТ 9675
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп готов ударить по ядерным объектам Северной Кореи, - The Times
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти