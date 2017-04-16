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 Киевские новости
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Все про:Киев (16836) потоп (412)

 Потоп в столице: затруднено движение по улице Борщаговской. ФОТО

Трудности с автодвижением возникли на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка.

В Киеве движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено из-за подтопления. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части", - говорится в сообщении.

Потоп в столице: затруднено движение по улице Борщаговской 01

На месте работают аварийные бригады.

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да комунальщики походу и сидят дома празднуют... за то завтра дороги перекроют и будет всем спешащим на работу нежданчик...
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Если все сядут дома, как некоторые набожные, то тем же набожным и гавно в унитазе не будет чем смыть
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Нормально так водички вылилось... Придется Витальке раскидать все потери по квартирам... как ето делает Гнойсман с газом для населения...
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педалік, саме час походити по воді, забацать селфі...
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Знову Кличко ні в чому не винен? Шанувальники Кличка тільки і можуть про його минули спортивни досягнення писати, як мер Кличко повний нуль, тому помножив столицю України на нуль.
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Сливная канализация празднует.

Вода может подмыть дворец бракосочетаний.
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Дорога жуткого качества, а чем дальше от Киева , тем хуже . Когда приезжаю в Украину поражаюсь. Привык к хорошему )))
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В Украину надо приезжать на джипе.

Со шнорхелем.
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Десятки тонн воды вытекли. За них кто то должен заплатить. Мнится мне, что распределят эти деньги среди населения потихоньку ,а стадо заплатит.Как и раньше платило.
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А вот кацапский иркутск, например. Всем, кому не нравиться Кличко в кресле мэра, желаю мэром гепу харьковского. Потоп в столице: затруднено движение по улице Борщаговской - Цензор.НЕТ 8327
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПотоп в столице: затруднено движение по улице Борщаговской. ФОТО
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