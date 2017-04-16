 Потоп в столице: затруднено движение по улице Борщаговской. ФОТО

В Киеве движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено из-за подтопления. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
"Движение по ул. Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка затруднено в связи с подтоплением проезжей части", - говорится в сообщении.
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