 Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы (МЭРТ) на странице в Facebook "Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничной паски в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования мы обнаружили, что в домашних условиях она будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году", - сказано в сообщении.Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно сильнее всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% ее стоимости. Вместе с тем сахарная пудра уже три года подряд стоит 40 гривен за килограмм.

В сообщении говорится, что, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016)."Обращаем ваше внимание, что "Индекс паски" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития", - отмечают в МЭРТ.