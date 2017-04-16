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Все про:инфляция (768) Пасха (26) продукты (1416) цены (2085) Минэкономразвития (422)

 Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало так называемый "Индекс паски".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы (МЭРТ) на странице в Facebook.

"Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничной паски в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования мы обнаружили, что в домашних условиях она будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что в 2017 году инфляция будет измеряться уже однозначной цифрой - меньше 10%, - Порошенко

Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно сильнее всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% ее стоимости. Вместе с тем сахарная пудра уже три года подряд стоит 40 гривен за килограмм.

Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: Рост цен не связан с повышением "минималки", сезонные колебания происходят всегда

В сообщении говорится, что, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016).

"Обращаем ваше внимание, что "Индекс паски" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития", - отмечают в МЭРТ.

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скорее всего в МЭРТ никто паски не печет или не дружит с математикой

состав самых подорожавших продуктов молоко и масло примерно 10% на паску (34,8%), но подорожала паска у них на 35,3%. Дебили,бля )))
в прошлом году покупали паску в "Классе" (Харьков) по 18грн (550гр) в этом году по 21грн, итого подоражание 17%
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Не возбухайте! Вы же паску не каждый день едите. (В основном мацу).
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Григорий. Дело не в том, кто, что ест, пасху, мацу или, как мусульманин, это не празднует. И дело не в том, сто пасху мы не едим каждый день. а инградиенты?. Яйца, мука, сахар, масло? Официально держава признала инфляцию на основные продукты 33%. Цена на мясо возросло где-то в 2 раза, а на сало, я молчу. Вчера видел сало с прорезью за 93 грн. Я с Харькова.
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я покупаю сало по 107 в "Форе" и не плачу - есть сало интересней!
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Так у вас и зарплаты выше в примерно 2 раза. Сужу по минобразованию.
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Да, именно в Меморандуме МВФ записал новые требования - повысить Индекс Паски и понизить Индекс Мацы. А шо робыть? Альтернатывы нема!
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Масло у вас какое то дорогое. а яйца, наоборот, слишком дешовые.
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Масло в среднем 25 грн 200-грамовая пачка, так что гдето так и есть, а яйца до последнего времени были 13-16 грн., я правда не покупаю, не особо в курсе, но не может быть, чтобы торгаши не подняли цены к празднику.
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Масло уже по 99 грн развесное. Ну и в пачках с маленьких заводов гдето по 22 грн. Всяких там "Президентов" и "Фанни" я отродясь не покупал.
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У нас в Харькове яйца сильно подешевели. Полтава и Киевская область по 9.80 десяток. Уже недели три или месяц. Единственный продукт, который подешевел.
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Масло, конечно). Причем сделанное из молока, а не из молочного порошка, как у некоторых топ производителей.
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Масло делают из сливок ( из литра сливок , в среднем , 500-600г масла) , из 10л молока получаеться литр сливок ( в среднем ). Так что вы не едите масла в любом случае ).
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Не знаю, как масло. А молоко делается так. Берется молоко. Выбивается максимально масло. Добавляется пальмовое масло до 2,5 процентов. Упаковывается. На пакете - "Молоко 2,5%". Приятного аппетита.
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Мудрий та виважений вибір українців 2014 року дає прекрасні результати
Йосиф Ситник нагадав нам статистику результатів праці Президента Порошенка, уряду Яценюка-Гройсмана та ВРУ.- Україна очолила світовий рейтинг корупції.- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.Можемо, якщо хочемо
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Ты забыл про первое место по коррупции .
Горжусь .
И мы кое-что умеем !
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знай наших"революціонерів - майданівців".

Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України.
У розпорядженні президентської сім'ї 940 млн доларів. При цьому на банківських рахунках президента є лише 26,7 млн доларів. Про це повідомляє znaj з посиланням на «Forbes Україна».
http://zik.ua/news/2017/01/15/forbes_vyznachyv_naybagatshogo_chynovnyka_ukrainy_1025691
..................

1.Загалом на тещу Гройсмана записано дві квартири та два паркувальні місця в цьому комплексі загальною вартістю приблизно $680 тис.
http://espreso.tv/news/2016/12/15/groysman_zhyve_v_elitniy_kvartyri_na_quotnovopecherskykh_lypkakhquot_u_kvartyri_teschi_quotskhemyquot
2.Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/

Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5497
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Что-то здесь не так...
1 место по темпам инфляции мы никому не уступим)
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Нужно было срочно субсидии на паски организовать , через соответственную организацию .
Не доглядел Гройсман , испортил таки праздник .
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Гы. Инфляция 13%, паска дороже на 30%. Арифметика По-новому
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Доллар подорожал в 3 раза, а пасха подорожала на 1/3.
Действительно - гы ....
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Та хіба це показник? Пасхальную здобу раз на рік печуть, ціни виросли на всі продукти, на хліб, молоко, м'ясо, свіжі овочі, тільки цибуля і морквина дешевше ніж в минулому році, тільки на одной цибулі прожити не можливо, хіба тільки якщо стати Буратіно.
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Ничего , Карабасы у нас опытные , ещё воспитают из нас настоящих буратин !
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Швидше в П'єро, Арлекіни в поліцейських мундирах будуть їм відважувати ляпаси кийками.
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Во-всяком случае , три корочки хлеба - это уже актуально .
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Дети порока лицемерные. Домашняя Паска- бесценна.
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Бесценно - как и кто умеет это делать!

Домашнiй закарпатський шовдарь
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 5943
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Капец. даже не видела такого. буду- обязательно попробую. выглядит солидно.
на вид - типа чешского или польского колена или немецкого айсбайна
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Штука очень вкусная, но редкая, так как готовится больше месяца!
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Руководство страны Петя , Фафик , гандон Кананенка , Сеня чмо и Грановский ведут страну к руководству Ее Калолицией на основе Педарастов Радикальных жопошников Ляшко . Это позор . Союз Пети , Грановского и пидаров !!!!!!!!
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А народ как был совковыми лохами, таким и остался. Грех таким не воспользоваться! Что успешно и делают Вальцманы с Гнойсманами. Ждите, люди, манны небесной, они вам еще повысят цены на тарифы. За то, что хорошо платите...
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А почему у украинцев нет партии, которой они верят безоговорочно,

чтобы им было фиолетово, куда там ведут страну Ляшки или Порошенки ?
Знову нас підганяють із вибором.
Все новими податками і поборами.
Де аналог колишнього "Руху" ?
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Это такая наша традиция - видим одно, а слышим другое! к сожалению, не наказуема!
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Не верь глазам своим, а верь цифирькам и лично намалеваным графикам додиков-пупырышек!
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Зато в Британіі олігархі курять пісю продаючі англійцям свинину по 38 гривень за кіло.В той час,як наші "революційні" продають свойому народу свинину на свята по 120 гривень,це мабуть тому,що вони люблять Неньку до нестями.
Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 7395
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Что это за "ПАСКА"??? Есть "Пасха" творожная и КУЛИЧ пасхальный,взятый церковью из языческого культа поклонению фаллосу, его и пекут в виде фаллоса.Он красиво смотрится вместе с крашенными яичками.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЦена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА
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