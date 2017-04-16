 Цена домашней паски в 2017 году выросла на треть, - Минэкономразвития. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы (МЭРТ) на странице в Facebook.
"Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничной паски в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования мы обнаружили, что в домашних условиях она будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году", - сказано в сообщении.
Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты. Больше всего, на 34%, подорожало сливочное масло. Оно сильнее всего повлияло на рост конечной стоимости домашней паски, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% ее стоимости. Вместе с тем сахарная пудра уже три года подряд стоит 40 гривен за килограмм.
В сообщении говорится, что, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016).
"Обращаем ваше внимание, что "Индекс паски" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития", - отмечают в МЭРТ.
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состав самых подорожавших продуктов молоко и масло примерно 10% на паску (34,8%), но подорожала паска у них на 35,3%. Дебили,бля )))
в прошлом году покупали паску в "Классе" (Харьков) по 18грн (550гр) в этом году по 21грн, итого подоражание 17%
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Так вимагав МВФ))
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Йосиф Ситник нагадав нам статистику результатів праці Президента Порошенка, уряду Яценюка-Гройсмана та ВРУ.- Україна очолила світовий рейтинг корупції.- 1 місце за рівнем бідності в Европі.
- 1 місце в Европі за темпами інфляції.
- 1 місце в Европі за темпом росту цін.
- 1 місце за рівнем девальвації національної валюти в Европі.
- 1 місце в рейтингу найнижчих европейських заробітних плат.
- 1 місце за кількістю мільйонерів е-декларантів серед держчиновників, суддів, депутатів та Президента.Можемо, якщо хочемо
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Горжусь .
И мы кое-что умеем !
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Президент Петро Порошенко став найбагатшим чиновником України.
У розпорядженні президентської сім'ї 940 млн доларів. При цьому на банківських рахунках президента є лише 26,7 млн доларів. Про це повідомляє znaj з посиланням на «Forbes Україна».
http://zik.ua/news/2017/01/15/forbes_vyznachyv_naybagatshogo_chynovnyka_ukrainy_1025691
..................
1.Загалом на тещу Гройсмана записано дві квартири та два паркувальні місця в цьому комплексі загальною вартістю приблизно $680 тис.
http://espreso.tv/news/2016/12/15/groysman_zhyve_v_elitniy_kvartyri_na_quotnovopecherskykh_lypkakhquot_u_kvartyri_teschi_quotskhemyquot
2.Е-декларація: Сумарний дохід Гройсмана за 2016 рік - понад 15,5 млн
http://www.pravda.com.ua/news/2017/03/31/7139805/
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1 место по темпам инфляции мы никому не уступим)
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Украина - ЧЕМПИОН мира по коррупции
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Не доглядел Гройсман , испортил таки праздник .
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Действительно - гы ....
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Домашнiй закарпатський шовдарь
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на вид - типа чешского или польского колена или немецкого айсбайна
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чтобы им было фиолетово, куда там ведут страну Ляшки или Порошенки ?
Знову нас підганяють із вибором.
Все новими податками і поборами.
Де аналог колишнього "Руху" ?
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