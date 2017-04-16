 На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".
"На пасхальной всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках", - говориться в сообщении.
Желающие освятить куличи, традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечек.
"В ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками"", - отмечает издание.
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Это я расстрелял Че Гевару,
Это я штурмовал "Ла Монеду",
Я читал приговор комиссару
И подкладывал бомбу комбеду.
Это мой самолет на рассвете
Прикрывал наступление Франко,
И по окнам в Верховном Совете
Это я в октябре бил из танка.
Рабы, чья дурна наследственность -
В истерике бьетесь напрасно вы!
Беру на себя ответственность
За каждого мертвого красного.
И да не дрогнет рука,
Разившая политрука
На этой столетней войне:
Ответственность ваша - на мне!
Ради всех, кто замучен в ГУЛАГе,
Ради душ, опоганеных зоной,
Там, где реют кровавые флаги,
Я всегда буду пятой колонной.
Буду в натовском каждом приказе,
В пуле, в бомбе, в крылатой ракете,
До тех пор, пока красные мрази
Не исчезнут на этой планете.
Пусть ломится в хлев посредственность
В угаре холуйства заразного -
Беру на себя ответственность
За каждого дохлого красного!
И да не дрогнет рука,
Разящая политрука
На этой священной войне:
Ответственность ваша - на мне!
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Протягом останніх 20 років російська мова систематично втрачає популярність у пострадянських державах, в тому числі і в Україні.Про це пише Financial Times, інформує hromadske.ua.
Автор матеріалу наголошує, що зменшення впливу російської мови означає зменшення впливу Москви. Зокрема, як приклад журналіст наводить Казахстан, де в 2016 році майже 21% відсоток людей сказали, що вони говорять вдома російською. При цьому 1994 році цей показник складав 33,7%. На 10% скоротилась кількість російськомовних людей у Естонії і Латвії - до 23,4 і 29,8% відповідно. Зменшилась також кількість російськомовних українців - з 33,9% в 1994 році до 24,4% у 2016.
Винятком є лише Білорусь. Там цей відсоток зріс - з 50% в 1994 році до 71% у 2016.
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Наиграно.
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- Собачку на празднички не отдолжите?
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Ну, и что??
У чому тут "пэрэмога"??
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