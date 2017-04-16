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 Политика Украины
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 На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке

В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в городе Севастополь на пасхальной всенощной службе в Покровском соборе чтение Евангелия проходило нескольких языках, Священное Писание прозвучало также и на украинском языке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым.Реалии".

"На пасхальной всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках", - говориться в сообщении.

Желающие освятить куличи, традиционно пришли к Покровскому собору, вдоль улицы Большая Морская образовался ручей из свечек.​

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"В ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками"", - отмечает издание.
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Але українська мова - це вже фошизм і утиснение руцкоговорящих младенцев.
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Шедевр , мля,надо запомнить и тролить козломордых уепанов , тех шо в лаптях с балалайками Ну а нашим козакам ......Бережи Вас Господь!На всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке - Цензор.НЕТ 1359
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ЭТО Я РАССТРЕЛЯЛ ЧЕ ГЕВАРУ

Это я расстрелял Че Гевару,
Это я штурмовал "Ла Монеду",
Я читал приговор комиссару
И подкладывал бомбу комбеду.
Это мой самолет на рассвете
Прикрывал наступление Франко,
И по окнам в Верховном Совете
Это я в октябре бил из танка.
Рабы, чья дурна наследственность -
В истерике бьетесь напрасно вы!
Беру на себя ответственность
За каждого мертвого красного.
И да не дрогнет рука,
Разившая политрука
На этой столетней войне:
Ответственность ваша - на мне!
Ради всех, кто замучен в ГУЛАГе,
Ради душ, опоганеных зоной,
Там, где реют кровавые флаги,
Я всегда буду пятой колонной.
Буду в натовском каждом приказе,
В пуле, в бомбе, в крылатой ракете,
До тех пор, пока красные мрази
Не исчезнут на этой планете.
Пусть ломится в хлев посредственность
В угаре холуйства заразного -
Беру на себя ответственность
За каждого дохлого красного!
И да не дрогнет рука,
Разящая политрука
На этой священной войне:
Ответственность ваша - на мне!
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"Желающие освятить куличи,..." - у всіх людей ПАСКА, а свинособак - куличи.
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скорее хорошо, попики страхуются, а у них чуйка шкурой куда ветер дует, но в принципе піхуй.
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Хорошо, но несколько поздновато спохватились...
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Без разницы. Новость ни о чем, и ни на что не влияет.
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помню у нас в Португалии в Повоа тоже читали на украинском, а Севастополь-это Украина! Так что это нормально
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Да, город украинский, но не быдловата коцабская, которая его населяет почти на 100 процентов.
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Я вот думаю какое отношение "кулич" имеет к выражению "у чёрта на куличках" ...
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касабский кулич это отдаленная копия паски.орда перенимала язык,культуру и обычаи более развитых соседей,при этом не сильно вникала в смысл этой культуры.касаб не способен испечь паску,ибо кроме рук и головы для этого нужна душа,связь с культурой предков и землёй,на которой живёшь.У касабов всё перенято,украдено и скопировано,поэтому вместо паски у них кулич,тоесть круглый хлеб,помазанный сверху любым говном,которое есть у касаба под рукой
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sandr bak - особенно зачетно "помазанный сверху любым говном,которое есть у касаба под рукой"
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Російська мова здає позиції в Україні, - Financial Times

Протягом останніх 20 років російська мова систематично втрачає популярність у пострадянських державах, в тому числі і в Україні.Про це пише Financial Times, інформує hromadske.ua.
Автор матеріалу наголошує, що зменшення впливу російської мови означає зменшення впливу Москви. Зокрема, як приклад журналіст наводить Казахстан, де в 2016 році майже 21% відсоток людей сказали, що вони говорять вдома російською. При цьому 1994 році цей показник складав 33,7%. На 10% скоротилась кількість російськомовних людей у Естонії і Латвії - до 23,4 і 29,8% відповідно. Зменшилась також кількість російськомовних українців - з 33,9% в 1994 році до 24,4% у 2016.
Винятком є лише Білорусь. Там цей відсоток зріс - з 50% в 1994 році до 71% у 2016.
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але при тому 80% білорусів назвали рідною мовою білоруську. :D парадокс одначе.
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Если это не собор Киевского патриархата конечно...
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Так все, що робиться в росії публічно це частина розіграного сценарію, просто хочуть показати, що вони "терпимо" ставляться до всіх народності проживають в Криму, для яких празник Пасхи є священним. Тут можна не сумніватися, що за рясою священика ховається кітель офіцера феесбе.
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И что? Вот когда они там запретят русский, тогда это будет новость, а сейчас это просто пустой базар.
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Кацапська мова насильно насаджується прокацапськими олігархічними каналами в "милі" та развлєкухє для бидла...
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"В ночь на воскресенье охраны и представителей полиции на улицах города было немного, замечают очевидцы. Прихожане отмечают, что в эту ночь вместе с уполномоченными правоохранителями в церквях находились "казаки с нагайками"", - вера из-под нагайки?
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Недостаточно усердного прихожанина могли и нагайкой перекрестить , видимо .
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А нужно было молиться иконе Николая 2 и иконе Сталина...
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Украина дефакто освободилась от обязательства безядерной страны, так как так называемые "гаранты" не защитили ее от агрессии, не сохранили территориальную целостность. Идет кровопролитная война з 10-ми тысяч жертв.
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Хуйло:
- Собачку на празднички не отдолжите?
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Если такое иПало, то представить боюсь общие габариты. Хорошо хоть не на ночь выложил...
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Страсть чревоугодия является корнем, первой из восьми главных страстей.
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Поставили галочку и доложили в ООН, что украинский язык не притесняется.
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"На пасхальной всенощной службе в Севастополе в Покровском соборе читали Евангелие на украинском, русском и греческом языках", - говориться в сообщении

Ну, и что??
У чому тут "пэрэмога"??
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа всенощной службе в Севастополе читали Евангелие на украинском языке
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