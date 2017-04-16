 Рева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас - 106 тыс.
"Самое интересное другое. Тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей. Сейчас - 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - отметил министр.
По его словам, с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство. Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.
"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", - подчеркнул Рева.
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как пауки! вісрало и дальше побежало..
стерилизация...лучший метод..
их дети віростут такими же ущербніми і неумеющими создать семью
в донбасях,кстати, віходніе дети" явление раннего совка и дало дикую поросль, которая продается за похлебку..их интеренацких, там стаи..поколениями..
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не порите чушь)
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А мы тут бормочем о сущном в ТАКОЙ ДЕНЬ.
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