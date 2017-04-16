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 Общество
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Все про:дети (3076) интернат (43) Министерство социальной политики (465) Рева (176)

 Рева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей

С 1 сентября 2017 года Министерство образования намерено прекратить набирать в интернаты детей с родителями без крайней необходимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ZN.UA заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас - 106 тыс.

"Самое интересное другое. Тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей. Сейчас - 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - отметил министр.

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По его словам, с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство. Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.

"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", - подчеркнул Рева.

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ну почему же. Просто в многих селах нет школ с полным образованием и родителям проще отдать детей на учебу в интернат. Кстати и образование и уход там не так уже и плохие. Многие с села моей мамы-Золотоношский рн- учились именно а таком интернете
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Сейчас причина другая . В основном это дети бухарей и " внесебяшек " , рожающих их ради " детских" денег и от того что " телевизор не работал".
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может быть очень много причин. может просто нехватает денег или чтото такое
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нужно біло на помойках бутілок собрать і на гандон накопить..
как пауки! вісрало и дальше побежало..
стерилизация...лучший метод..
их дети віростут такими же ущербніми і неумеющими создать семью
в донбасях,кстати, віходніе дети" явление раннего совка и дало дикую поросль, которая продается за похлебку..их интеренацких, там стаи..поколениями..
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интернаты начали затягивать к себе детей? так раздайте их обратно, пусть их бухие родители и дальше гнобят, заставляют бутылки собирать, проституцией заниматься. сцуко, откуда повылазило всё теперешнее мразьё?
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Скорее всего, количество ставок воспитателей в интернатах зависит от количества воспитуемых. Мало детей = увольнение воспитателей, вот и "затягивают" детей в интернаты.
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невозможно детей затянуть в интернаты. есть просто разные интернаты - для слабослышащих, например, для туберкулёзников. - это из тех, которые имеют родителей. может этот придурок просто не понимает разницу между интернатом и детским домом?
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ставки зависят от образования,стажа и количества отработаніх часов..
не порите чушь)
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Доктор Менгеле нашему Реве не родственник случайно?
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Знаете,что в этом случае сделал Лукашенко? В Беларуси такие родители платят алименты !
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Єто все от изобилия в стране , дома детей нечем кормить.
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Страна всеобщего воровства - чем интернаты хуже? Вот и используют бюджет для своего существования. Имхо, хоть детям от этих бабок что-то перепадает, а так был бы еще мерседес у министра, образно говоря.
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Весьма непростой вопрос. Знаю такой интернат, и таких детей. Их родители в основном не совсем социально адаптированные люди. Там проблемы если не с алкоголем, то с мозгами. Бросить судьбу таких детей на самотек - прямая дорога их в бомжи и алкоголики, если не в преступники.
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Наверно Рева решил детей усыновить? У них на дачах работы много.
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Рева подоночнее даже Президента Украины гаранта конституции Пети . Эта мразь позорит звание офицера , грабя детей и стариков . Даже Толстая Харя ( Розенко ) не такой урод.
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Это скотство. Таких уродливых родителей нужно стерилизовать (обоих) и заставить платить алименты с фактических доходов, по 25% с рыла. Кто НЕ имеет работы - заставить работать. Как можно своего ребенка отдать на детскую зону? Вряд ли детям там хорошо. И никаких дотаций, пособий и помощи таким родителям. Конечно могут быть исключения и нюансы, но в 80% такие родители это скот, биомасса, быдло.
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"Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей " рева ты фееричный долбоеб! Источник: http://censor.net.ua/n436507
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Інтернат це в жодному разі не в'язниця, іноді будинок з байдужими батьками більше схожий на в'язницю, в інтернаті дитина може все ж розраховувати хоч на якийсь майбутнє, а в будинку, де його вважають тягарем у нього майбутнього точно немає.
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Ці діти непотрібні ні батькам, ні державі. Нормальна людина не віддасть дитину в інтернат, тільки тому, що вони "затягують до себе дітей ". Рева бреше, головна ціль це гроші, які потрібнні на утримання цих дітей, грошима, а не турботою про дітей керуються Порошенко і його приспішники.
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и с чего бы стало столько неблагополучных семей ?
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Как правило, неблагополучные семьи многодетные. Большинство женщин в таких семьях рожает из-за пособий, а вовсе не от любви к детям. Пока мамаша может получать деньги, она держит ребенка дома, а потом спихивает в интернат. Только закрытие интернатов ничего не даст. Нужны какие-то другие меры. Детские деньги отменять нельзя, а вот заставить родителей платить алименты, причем на каждого ребенка - другое дело. В противном случае - заключение и принудительный труд на благо государства. Тогда, может, начнут пить чай вместо "того".
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В Израиле на усыновление очередь стоит , а в Украине лучше завести котика или собачку за штуку баксов ,это же круто
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Сегодня, хотя ее знаю - визуально уже год и ее 4-х детей. Наконец то - поговорил с "И". Так уж случилось. До этого думал, что ее дети - четверо! Поражался гармонии этих людей, любви, ласке между ними и привязанности. Оказалось не ее, все с приюта. Красивая и молодая - сделала это осознанно. Одной- поднимать их к жизни - Человека. Чем она жертвует и чего хочет достичь мне не понятно и понятно, хотя я человек в жизни с опытом. Ошарашен. Но так? Самый младший? 3.5. лет, такое дарование - смартфон, планшет, дома комп - продолжение его рук. Невероятные люди. Им? Завидую.

А мы тут бормочем о сущном в ТАКОЙ ДЕНЬ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРева: 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей
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