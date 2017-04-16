 Из-за террористических угроз на админгранице с Крымом в Херсонской области усилили меры безопасности

На Пасху и майские праздники в Херсонской области, граничащей с аннексированным Россией украинским Крымом, вводят дополнительные меры безопасности. Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", со ссылкой на Херсонское управление Службы безопасности Украины (СБУ).
"На Пасху и майские праздники в Херсонской области, граничащей с аннексированным Крымом, вводят дополнительные меры безопасности", - говориться в сообщении.
По информации пресс-службы, представители органов местной власти, руководители региональных органов СБУ, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения Вооруженных сил Украины согласовали порядок взаимодействия и совместного реагирования на проявления террористического характера.
Кроме того, ведомства рассмотрели вопросы о надлежащем уровне публичной безопасности в Херсоне и области во время проведения массовых мероприятий. В пограничной службе Украины, как сообщает издание, заявили об особом внимании к функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом в период праздников.
590 3
За минувшие сутки 4 военнослужащих ранены, враг 45 раз обстрелял позиции ВСУ, - штаб(12)
Бывший "беркутовец", обвиняемый в харьковском теракте, в котором погибли четыре человека, обращается в Следком России(27)
В войсках оккупантов проходит проверка нарко- и алкозависимых: несколько офицеров уже отстранены, - ГУР(17)
Лавров о действиях РФ в Сирии: "Мы не делаем ставку ни на президента Асада, ни на кого-то другого"(68)
Новости Крымнаша: Поезд победы и преступления советско-российского режима(0)
Вследствие обстрела шахты "Бутовка" погиб украинский боец, - штаб АТО(25)
Порошенко: Мы не позволим "той стороне" отгородить Донбасс от Украины(199)
Ответить
Ответить
Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» з дальністю польоту від 250 до 450 км знаходиться на стадії остаточного доведення ракети.
Про це на прес-конференції у Дніпрі, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, повідомив генеральний конструктор КБ «Південне» Олександр Дегтярьов.
«Наразі на підприємстві зайняті розробкою і налагодженням семи проектів для потреб української армії, серед яких оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім» (дальність польоту від 250 до 450 км), що знаходиться на стадії остаточного доведення ракети. Також в роботі проекти по високоточних крилатих ракетах наземного і корабельного базування, дві системи ППО з радіусом надійного ураження цілі до 150 км з перспективою 200-250 кілометрів. А також - займаємося модернізацією ракетних систем залпового вогню», - сказав Дегтярьов.
За його словами, випробування ракетного комплексу має проводитись в Україні. Для випробувального полігону шукатимуть місце.
Генеральний конструктор КБ «Південне» зауважив, що, на жаль, ці роботи ведуться не за державною програмою, а за рахунок недержавної допомоги Україні.
Як раніше повідомлялось, восени 2016 року КБ «Південне» анонсувало створення нового ракетного оперативно-тактичного комплексу «Грім-2». Основною перевагою розробки є те, що дальність ураження - 300 кілометрів, максимальна - 500. «Грім-2» призначений для берегової охорони, ураження наземних цілей на великих відстанях.http://wartime.org.ua/34019-dlya-ukrayinskoyi-armyi-gotuyut-noviy-raketniy-kompleks-grm.html
Ответить