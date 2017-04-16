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Все про:СМИ (3263) угрозы (540) Чечня (533)

 Чеченские власти публично угрожают российским журналистам: "Шайтаны ответят"

После высказываний руководства радиостанции "Эхо Москвы" относительно необходимости расследовать угрозы журналистам "Новой газеты" последовала реакция членов парламента Чечни и представителей духовенства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эха Москвы", муфтий Чечни Салах Межиев резко прокомментировал высказывания главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова, который поддержал коллег из "Новой газеты". Как отмечает "Эхо Москвы", Межиев написал угрозы в адрес авторов расследования о преследованиях геев в Чечне, похожие на распространяемые "Исламским государством" в адрес журналистов, рассказывающих о зверствах религиозных фанатиков.

"Такое нельзя забыть и оставить без внимания", а с тех, кто пытается понять, что стоит за словом "возмездие" - муфтий называл их "вставшими на сторону шайтанов" - "будет спрос без срока давности, Всевышний Аллах терпелив", написал Межиев, добавив, что "шайтаны по всей строгости закона ответят за клевету".

Кроме духовенства республики, выступил и депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев - в интервью изданию "Грозный-информ" он сказал об ответственности "госдеповских агентов", "ушлых провокаторов".

Ведя разговор о радиостанции, Саралиев отметил: "таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать. Бог видит все, справедливое возмездие, которого вы так боитесь, действительно существует и никому его не избежать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская "Новая газета" официально высказала опасения за безопасность сотрудников, после статьи о пытках геев в Чечне
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Хуйло рулит Ордой , а Хуйлом рулит Кадыров .
Всё , кранты журналюгам .
Всё спишут на Аллаха , и пророка его - Кадырова ...
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ненужно оскорблять мою веру !
кадыров не пророк, а подстилка , который предал свой народ и стал раком перед хуйлом
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Возможно .
Но сам Кадыров уверяет , что Аллах ему многое даёт .
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Вот и выходит что чеченцы сами свою веру оскорбляют подчиняясь подстилке Кадырову .
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мне вот всегда интересно было - как чеченский народ вообще допустил, что им мравит муртад кадырка, в сговоре с хуепутиным? чечены, как так произошло??
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Просто в параше сужается кормовая база,из-за этого начинается грызня не по детски.
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скоро ватнорылые начнут петухов из говна есть
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Интересно, это кадыровское явление, или таки чеченское?
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Скоро у Ху"ла не хватит ни гвардии, ни жандармерии защитить всех от абреков. Ни денег откупиться от варваров. Закат Византии, мля.
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Да пусть друг другу глотки перегрызут.Сами создали такой мир у себя дома.
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Прежде чем называть себя третьим Римом,
козломордым надо было прочитать, историю...
тогда бы они знали что первые два Рима
- были разрушены соседями...

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При этом, россияне самозабвенно давят гусей. Так что Третий Рим спасать будет некому!
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" Чеченские парламентарии и духовенство выступили с угрозами в адрес "Эха Москвы" "

Чем больше перебьют москалей , тем лучше для нас .
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Очень скоро чеченцы всех москвичей и подмосковцев погрузят в товарные вагоны и вывезут в сибирь жить. Освободившееся место заселят сами и айзера с таджиками.
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А Кремль итак строили цари ИндоПэриджана(Индия Атропатена +АлаБэй(Албания=Персия=Греция )
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Вся суть скрєпності кацапів...

Великдень в АТО: бойовики 29 разів обстріляли позиції сил АТО

Станом на 6 годину 16 квітня підрозділи російсько-окупаційних військ 29 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бойовики накривали захисників Мар`їнки. Крім того, тут працювали снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного російсько-окупаційні війська обстрілювали з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

По морпіхах в Широкиному били з озброєння БМП та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя вели вогонь з гранатометів, а по оборонцях Гнутового та Чермалика - з великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку, по позиціях в районах населених пунктів Авдіївка та Піски окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського обстрілювали з гранатометів. По оборонцях Опитного били з кулеметів, а в захисників Кам'янки - зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувались снайпери.

На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів бойовики вели вогонь по захисниках Лобачевого, а оборонців Новоалександрівки обстрілювали зі стрілецької зброї.

Повідомляється, що незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.
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Круглые сироты-ни отца ни матери,ни стыда ни совести.
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Роздуплились, называется.... )))) ЭТО было четыре дня назад
Уже даже уточнение последовало, что "ответят конкретно, но в рамках закона"
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Это у них фишка такая - делать "уточнение" после "роликов с мишенью на лбу".
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"расправятся в рамках закона", так точнее.
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надо бы отделить нах всю эту горячую шваль в самостоятельное государство - пусть ишачек и друг дружку долбят и показывают сами себе свой горячий норов.
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Быть нормальным человеком на рашке становится все опасней...
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дремучее средневековье упало на россиюшку, и россиянц вдруг поняли, что жить в жопе это их природное состояние... и теснота привычна, и запах говна родной, и темнота в прямой кишке называется духовностью.
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Цензор, ну как можно пропустить такую славную новность?... У сев-корейского кошкодава вчера случился Upss! запуском баллистической ракеты - она взорвалась сразу после запуска))) Ядерные испытанния оно таки отложил, хотя страстно клянется сделать это в ближайшем бдущем. А как американская армада разочарована! - ведь подошли по-ближе поглазеть на фейерверк по случаю именин всекорейского чучхе, а у них шоу чото не заладилось
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Ын решыл сам тихонько подорвать, не воевать же с США
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А какую вообще опасность для окружающих может предоставлять такая помойка как КНДР? Тем что у неё есть ядерное оружие? Ну так давайте сравним эту ситуацию с Рашкой.
РФ за 2000-2015 годы заработала 3,5 триллиона долларов от продажи нефтегаза, кроме того до 2014 года передовые страны пытались выстроить нормальные отношения с Пахомией, а в итоге половина ракет-носителей для ядерного оружия не долетели до цели.
В тоже время КНДР полностью закрытая страна изолировавшая себя от всего мира и не имеющей по сути экономики. Так вот интересно, если Рашка имея такие колоссальные возможности обосралась, то что вообще говорить за КНДР?
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Сейчас речь идет чисто об актуальной новости; является ли сев-корея на данный момент главной мировой опастностю или нет - это конечно предмет широкой дискуссии.
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сама спросила сама и ответила!!никого это ,,на данный"момент не интересует!!(опасность сев кореи так как и так ясно что всё держится на терро-садизме сопливого недоманьяка)все беспокоятся чтоб этого не случилось в недалёком будущем.(конец ,,широкой"дискуссии в узком кругу) (как то так)
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вы оскорбляете народ Кореи своими высказываниями....Корея не помойка, а страна с тираном во власти...любое инакомыслие - это лагерь для всей семьи и проблемы у соседей, что не донесли раньше...вины этого трудолюбивого и высоконравственного народа нет, что терпят эту семейку Кимов...
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А Пидорашка тогда кто ? Там тоже вины "трудолюбивого и высоконравственного народа нет " ?
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ты ещё неопределился??(на счёт Пидорашки)или таки воспитание не позволяет правду написать(кто ,,она" Пидорашка)
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А у південних корейців запитайте чи є провина, чи ні у північників : "вины этого трудолюбивого и высоконравственного народа нет, что терпят эту семейку Кимов". Був колись ще один ще один "трудолюбивый и высоконравственный" народ, Гітлера, бідненький, терпів, терпів. Мільонів 40 поклали люду в результаті. Ще один мля-народ, сусідній, з насолодою терпить Х*ла, а ми 10 тисяч громадян втратили (всіх рахую) з-за цих терпеливців . Так що, провина є...
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Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной», - цитирует Reuters заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
«Ракета взорвалась практически сразу», - цитирует Reuters представителя Тихоокеанского командования США Дэйва Бенама.
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Это нормально . Сразу видно , что ракеты клепать их обучает криворукая русня .
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какое нахрен у кацапов может быть духовенство ? у них есть только звериные инстинкты ...
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очередная многоходовочка от туПина если чеченцы начнут резать либералов выиграет только гебня! - и либералы ищезнут, и чеченов будет за что приструнить....
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Феномен якийсь)))

Це ж треба, шоб маленька, окупована, розбомблена територія крім того, що вже скільки років стягує данину з всієї Нарасії, садить кацапів на бутилки, заставляє кричати "чечня круто", залякує всю Мацкву, ще й так нагло качала свої права))) І це за згоди і підтримки "патріотичного" хуйла і його гебні.
То хто в кого в окупації, кацапи?
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а я все думаю о каком "черном господине" постоянно блеют путинососы, а оказывается это про овцеепа-орденоносца каДыркина
Чеченские парламентарии и духовенство выступили с угрозами в адрес "Эха Москвы" - Цензор.НЕТ 4348
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Заставят журналистов в прямом эфире говорить: "Чечня - круто"?
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Родя, не лепи горбатого. Трам сказал "урою" если произойдет еще хоть одно ядерное испытание.
Ким Чен Ын обосрался и испытание запланированное на 16 отменил.
Так кто жить хочет?
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На Савушкина сочинили новый хэш-тэг? "Трамп хочитЖыть вайна оменяецца!" Конечно, срочно подмогу брацкому сев-корейскому кошкодаву, после того как оно, обосрамшис, под пристальным вниманием американской армады, отменил ядерные испытания и не смог запустить баллистическую ракету - взорвалась чо-то..
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Не надо,пожалуйста,путать кадыровцев и чеченцев.Будьте внимательными в своих высказываниях,так можно обидеть народ.
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В чеченском народе появился второй народ - кадыровский. Очень смешно.
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Да, примерно такой же, как в Украине рыго-сепарский, но не смешно на самом деле.
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Родя, не лепи горбатого. Трам сказал "урою" если произойдет еще хоть одно ядерное испытание.
Ким Чен Ын обосрался и испытание запланированное на 16 отменил.
Так кто жить хочет?
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Когда-то был тот,первый раз,,,когда журналисты рашки промолчали,согласилии легли под Кремль,теперь расплачиваются.Это должно было случиться,это правило жизни на этой Земле.
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Ну, и когда чеченский станет главным государственным языком России?
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Объявление в российской газете:
Разыскиваются россияне, гордящиеся победой России над Ичкерией. Обращаться по адресу Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гаражная 10.
Спросить Рамзана.
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Цитата.Родя, не лепи горбатого. Трам сказал "урою" если произойдет еще хоть одно ядерное испытание.Ким Чен Ын обосрался и испытание запланированное на 16 отменил.
Родя из Раши, с Савушкина - он транслирует рашистских политологов.Надо его спросить для начала:"Родя, а Крым чей?".
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Ждем когда они у Кадырова начнут прощение просить. На России в последнее время принято именно так отвечать на угрозы со стороны чеченской власти.
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Испытание произошло..просто ракета взорвалась после старта..ты невнимателен...я понимаю, что ктото рожден для подлиза
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скрытое бурление ненависти между фсб (Эхо Москвы) и чеченским кланом
ещё чуток подогреть котёл - и может сорвать крышку
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пока кацапы живут на оккупированной ними территории ( нынешний казластан) покоя им не будет
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Трішечки свободи і скрєпи вже не задоволені...
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Та йде вона лісом, та Росія. Там дійсно наступають (наступили?) страшні часи. Звісно, добра я їй не зичу, але трохи моторошно від їхніх новин.
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Такими темпами годика эдак через три-четыре, вся х@йлостанская 3/14дерация будет ходить в "хиджабах" и кланяться любой бородатой х@йне в папахе...
Ненавидеть геев, но при этом до кровавого поноса бояться откровенных 3/14дарасов - судьба ватника!
Да и хер на эту зашуганую быдлофауну...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧеченские власти публично угрожают российским журналистам: "Шайтаны ответят"
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