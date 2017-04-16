 "Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга", - пасхальное поздравление Макаревича россиянам

Как передает Цензор.НЕТ, российский певец, которого давно на родине обвиняют в оппозиционности к власти, Андрей Макаревич, написал на своей странице в Фейсбук поздравление для россиян.
"Нынешние праздники видятся мне большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле. Потому что если и правда на самом деле - откуда вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, "либералов", геев... на самом деле друг друга. Сами себя. Иисусова любовь и смирение тут рядом не валялись. И пока будет так - можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет.Ну, а тех, кто и вправду верует - со светлым праздником", - написал певец.
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Спроси у цинковых гробов,В которых молодых сыновС земель соседских привозилиСтарухам, чтоб те слезы лили.
Спроси у бравых тех ребят,В Кремле которые сидят,К погонам звезды пришивая,Дубиной «мирною» махая.
Спроси у патриотов с бритыми главами,Как «мирно» темными ночами,Они «мочили» молдаван и греков,Кавказцев разных и узбеков.
Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны?У пражской ты спроси весны:Хотят ли русские войны?
Спроси у венгров, как когда-тоНа танках русские солдаты,По Будапешту рассекали,Вугорцев к миру «приучали».
Тебе ответит старый финн,Проживший много - до седин,Как «мирно» русские войскаРвались сквозь зиму и снега.
Есть что сказать и белорусу коренному,Тому, чьи предки из литвин,Какою жуткою ценоюИм мир и братство подарил москвин.
Когда Суворова ордаПалила села, города…Спроси, спроси у Куропат,Там непокорные лежат.
Спроси, что Украине братской,Заверенной в любви славянской,Из цепких рук большого брата,Зачем защит искать у НАТО?
Спроси всех западных славян,Как миру их учил Иван…Миролюбив солдат ИванБомбил Кабул, Афганистан.В их кишлаки и городаНе мир пришел - пришла беда.
Спроси у вдов, детей Чечни,Хотят ли русские войны?Кто такой русский «миротворец»,Тебе ответит всякий горец. Россия никогда не хотела никакого добрососедства. В ее нелепой внешней политике нет такого термина. Россия может либо подчинить соседа, либо отгородиться от него. Некий "срединный" вариант, который многие могут воспринять как добрососедство - это всего лишь ожидание момента, когда можно будет схватить жертву за горло и принудить ее к извращенной любви к "русскому миру", пишет Портников.
По его словам, если принуждения не получается - тогда Россия просто отхватывает кусок чужой плоти, превращает его в обглоданные кости и начинает отгораживаться. Так уже было со многими соседями этой так и не переболевшей имперскими фантазиями территории. Теперь пришел и наш черед. Россияне будут обходить и объезжать нас десятой дорогой. Не только мы будем стараться отгородиться от коварного жестокого врага, но и сам враг будет строить обходные дороги и пограничные фортификации, рыть непролазные рвы и ощетиниваться заставами.
И это очень хорошо. Своими обходными путями Россия обозначает границу Европы и Евразии, цивилизации общечеловеческих ценностей и цивилизации дикарского выживания, культуры и бескультурья, веры и биения лбом о пол, мира и войны. Мы должны содействовать России в ее стремлении отгородиться - потому что современная Россия опасна для нас и наших соседей, как зачумленная,
Хотят ли русские войны?-
Спросите Вы у той страны,
Откуда бомбы к нам летят,
Чьи сыновья в гробы спешат.
Спросите Вы у матерей,
Что шлют на смерть своих детей.
И Вы тогда понять должны,
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Идут, чтоб братьев убивать,
И с «Града» землю поливать,
Чтоб ветеранов добивать,
Их внуков мучить и пытать,
Чтоб города уничтожать,
А беженцев в Сибирь ссылать.
И Вы тогда понять должны,
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны
Груз «200» ищет сыновей,
На русской, на земле своей.
Находит их в стране другой,
Не в русской форме, а в - чужой.
Чтоб Украину оболгать,
Приказ дан: «форму поменять!»,
«Стрелять, сжигать, бомбить, громить -
Во всем украинцев
Во всем украинцев
Во всем украинцев винить».
Умом Россию не понять,
Пришла чтоб русским помогать,
Страдальцы: Крым, Луганск, Донецк
Любви российской образец,
Когда-то Гитлер так любил,
И мир любви той не просил,
Теперь уж все понять должны -
Хотят ли русские
Хотят ли русские
Хотят ли русские войны
Ведь Православная страна!
А правит ими сатана.
Чтоб от проблем народ отвлечь,
Решил пожар войны разжечь.
По телевизору зовет,
Убийц, преступников в поход.
Синдромом злобы и войны,
В России многие
В России многие
В России многие больны
Чтоб Украину защищать,
Идут мужчины воевать.
Десятки, сотни, полегли…
Чтоб дети мирно спать могли.
Агрессия СССР и России против других государств:
Украина 1918
Азербайджан 1918
Польша 1920
Персия 1920
Грузия 1921
Китай 1929
Украина 1932
Украина 1933
Азербайджан 1937
Белоруссия 1937-1941
Япония 1938
Польша 1939
Финляндия 1939
Латвия 1939
Литва 1939
Эстония 1939
Румыния 1940
Молдова 1940
Иран 1941
Япония 1945
Китай 1946
Северная Корея 1950
Китай 1950
Венгрия 1956
Лаос 1960
Вьетнам 1961
Алжир 1962
Египет (Объединенная Арабская Республика) 1962
Йемен 1962
Сирия 1967
Чехословакия 1968
Китай 1969
Камбоджа 1970
Бангладеш 1972
Ангола 1975
Эфиопия 1977
Ливан 1982
Афганистан 1979
Азербайджан 1988
Грузия 1989
Азербайджан 1990
Грузия 1991
Литва 1991
Молдова1992
Азербайджан 1992
Грузия 1992
Таджикистан 1992
Грузия и Ингушетия 1992
Азербайджан 1993
Чечня 1994
Чечня 1999
Дагестан 1999
Грузия 2008
Украина 2014
На территории России может поместиться...
Китаев - 1,78
Индий - 5,21
Казахстанов - 6,30
Франций - 26,62
Украин - 28,37
Испаний - 34
Германий - 48
Лихтенштейнов - 107 033
Монако - 8 782 260
Ватиканов - 38 921 379
Суданов - 6,83
Алжиров - 7,19
Конго - 7,30
Канад - 1,72
США - 1,74
Мексик - 8,68
Бразилий - 2
Аргентин - 6,19
Австралий - 2,23
Великобританий - 70
Исландий - 166,27
Мадагаскаров - 29
Новых Зеландий - 63,74
Японий - 45,33
В том то и главная разница между Россией и Украиной, что русские лезут всюду драться: в Чечню, в Грузию в Молдову, в Украину. Да и вся нынешняя территория России - награбленная. А им все чего-то нехватает. Сделали бы из своей страны сплошной Дубай, так нет, для созидания руки не из того места растут. Только убивать...
Обама совершенно прав. Россия выглядит как облезлая униженная крыса, которую загнали в угол. кроме злобного щелканья стертыми зубами, горькой обиды и жалких попыток шантажа я ничего не услышал. похоже, все еще хуже, чем сказал американский президент. да, непросто привыкать к шкурке изгоя. а надо. это надолго.
Єксперты? Дочитал до слова "поимели" из уст росийского "специалиста" по международным отношениям. Что далее говорить? Вся росийская политика и "политики" это уровень блатной шпаны. Такой же и президент , который "мочить в сортире" , такой же и премьер, такой же и "патриарх" РПЦ. ШПАНА И БАНДИТЫ. судя по лексикону и интонациям, какие-то советские мужички-замухрышки из под пивного ларька, ковыряющие воблу, постоянно "чёкающие" и несущие ахинею сорокалетней давности. "ядерная", "сверхдержава"... ага, клуб похитителей ондатровых шапок им. В.Ф.Януковича. интересно, поняли бы жители США и Канады статус современной России как 'muskrat hat snatcher'? вряд ли. но если бы им объяснили, то наверняка бы поняли и долго смеялись точности определения. откуда опять эти разглагольствования о "многополярности"? нет никакой мнополярности. в любом случае, РФ полюсом не является. не по Сеньке шапка. откуда эти глупые заявления о том, что Америке в своих глобальных делах нужны какие-то жалкие услуги этой отсталой, слабой разворованной, изгнанной из всех приличных клубов и прибитой международными санкциями бензоколонки, которая возомнила себя государством? с чего бы это единодушное "непонимание" того, что состояние ничтожества, в котором они все сегодня пребывают - это расплата и за "крымнаш", и за "новороссию" и за массовые убийства, террор против народа Украины. они пытаются переключиться с главной своей проблемы на участие в решении глобальных проблем вроде ИГИЛ, куда их никто не привлекает. да есть в мире кому решать мировые вопросы! не с вами же сильные мира сего будут обсуждать свои дела. какой-то у товарищей массовый кризис самоидентификации. полная дезориентация во времени и пространстве... вирус! право, эти люди были похожи на жабу, которая решила надуться, чтобы стать такой как бык. есть такая басня у Эзопа. who do you think you are? les miserables... Россия просто еще не поняла, что умерла. Так движется динозавр без головы - хвост еще машет, но это ненадолго. Из двухчасовой речи Обама уделил России 20 секунд. "Специалисты" посчитали российскую тему центральноой, хотя американские СМИ вообще никак не комментируют пассаж Обамы о России.Cанкции были вызваны захватом Крыма, т.е. нарушением условий Будапештского меморандума, под которым стоят подписи России, Украины, США и Великобритании. Имыми словами, Россия наплевала на международные законы, и, конкретно, на США и Великобританию. Такое не прощается.Єкономика России в 14 раз меньше американской. Следующие лет 10-15 за 10 лет только от нефти мы получили 3,5 трлн долларов (не считая леса,метала ,удобрений, вооружений ). Мало того что и их просрали, так умудрились еще занять в противной Европе 600 млрд , которые сейчас с трудом скребем по сусека что бы отдать. НЕ построено ни одного нефтехимического завода, так и гоним как в СССР от скважины в трубу и туда. И ЭТИ ЛЮДИ ПРОДОЛЖАЮТ РУЛИТЬ И ЕЩЕ МЕНЯ УЧИТЬ ЧТО НАДО МЕНЬШЕ КУШАТЬ????Россия будет пасти последних...и так был
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Вот, что значит привычка выполнять команды с особым усердием)
Условный рефлекс собаки Павлова
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Да насекомое?..)))
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закон таков!
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Падение уровня жизни в ходе нового путинского кризиса поставило на грань выживания 70% российских семей. Такие данные привела на Апрельской конференции ВШЭ директор Института социальной политики Лилия Овчарова, пишет газета "Ведомости".
По оценке ВШЭ, доля населения, у которого есть деньги на что-либо, кроме обязательных расходов на еду, товары первой необходимости и базовые платежи государству, сократилась за 2014-2016 годы на 25%.Половина их доходов тратится на базовые потребности. Это бюджет выживания.Остальное - ресурс развития, который может быть инвестирован в образование, здравоохранение, досуг и культуру, строительство жилья и т. д.
В первую очередь беднеют и без того бедные слои населения (богатеют только путинские олигархи). К концу 2016 года реальные доходы русских рабов сократились на 13% к уровню октября 2014 года, зарплаты - на 8%. Число бедных возросло на 3,9 млн человек до 19,8 млн - почти каждого седьмого. Оборот розницы упал на 16%.По данным ВТБ24, в городах с населением от 100 тыс. человек и более основная часть - 39% - люди с доходом до 20 тыс. рублей в месяц, еще чуть более 35% - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей: это население с бюджетом выживания. Доходы почти 22% населения - от 40 тыс. до 100 тыс. - 120 тыс. рублей, выше лишь у 3,8%.
В этих условиях налоговая реформа, задуманная с 2018 года и включающая рост налогов для нищий русских рабов и ее снижение для путинских воров-олигархов, рискует замкнуть экономику в порочный круг, считает эксперт.
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mogis: //Щас прогуглю, сколько американцев из своего угла в расеюшку переехали. //
Шпрота, ты лучше погугли, сколько народа из твоей страны утекло и почему вас в ЕС считают людьми второго сорта. ))
irdo15 апреля 2017 | 14:10
duch_nic:
Шпрота, ты лучше погугли, сколько народа из твоей страны утекло и почему вас в ЕС считают людьми второго сорта. ))
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Почему все путриоты хамят, притом, с весьма отчетливым коричневым амбре?
kalambasa15 апреля 2017 | 20:52
irdo:
На Ваш вопрос давно ответили
Бачо Корчилава:
- Знаете, мне очень хочется спросить всех россиян ура-патриотов: а вы вообще кого-нибудь в жизни уважаете? Грузины для вас грызуны, кавказцы в общем - черножопые, украинцы - укропы, евреи - жиды, азиаты - чурки, американцы - пиндосы, жители Евросоюза - геи, и так далее.
Не одного нормального слова. А кто вы ура-патриоты, граждане России? Чем вы, российские ура-патриоты лучше кого-либо?
Разве умением попи*деть и набухаться? Лучшим ответом тем, кто исповедует такую ура-патриотическую философию в отношении других народов, будет крылатая цитата Сергея Донатовича Довлатова, она полностью отражает реальность: «Тигры, например, уважают львов, слонов и гиппопотамов. Мандавошки - никого»!
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https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/sindeeva_makarevich-432460/
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http://echo.msk.ru/blog/a_makarevich/1963958-echo/
https://tvrain.ru/lite/teleshow/sindeeva/sindeeva_makarevich-432460/
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«Молодой человек, в вас столько говна…» Ф.Раневская.
Нет, что ты, в тебе осталось что - то человеческое - мерзость…
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Прошу заметить что я не поливаю Россию грязью, а просто даю вам факты и цифры которые от вас, россиян, много лет скрывают.
В США за последние 30 лет закрылось много заводов, и производство было частично переведено в Азию из за дешевой рабочей силы. американцы производят холодильники, компы, стерео, авто и телефоны, но в Азии. А куда вы перевели ваши заводы?
Невозможно создать современное и качественное оружие 21 века, не умея сделать холодильники, компы, стерео, авто и телефоны. и поэтому вас перестали боятся. А про уважение и любовь я думаю вы сами все понимаете…
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СМЕРТЬ ЗАВОДАМ
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 - убит 2010)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 - убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 - убит 2009)
Ирбитский мотоциклетный завод («Урал») (род. 1941 - н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 - убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 - убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 - убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 - убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 - убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 - убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931- убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 - убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 - убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 - убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 - убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941- убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 - убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 - убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 - убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 - убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 - убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 - убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 - убит 2009)
Томский приборный завод (род. 1961 - убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 - убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 - убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 - убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 - убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 - убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 - убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 - убит 2003)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 - убит 2008)
Ооренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 - убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 - убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 - убит 2011)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 - убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 - убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 - убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 - убит 2006)
Балтийский завод (род. 1856 - убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 - убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 - убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 - убит 2004)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 - убит 2012)…
…и еще около 78 тысяч заводов и фабрик.
В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир».
В декабре 2010 г. сразу три спутника системы "Глонасс" не выведены на орбиту, затонули в океане. ("Глонасс"- разработка СССР).
В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2".
В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат "Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс".
В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт".
В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан".
В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.
Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе - более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных аграрных хозяйств. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда.
Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.
Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет.
Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.
В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ - 8 и 7 тысяч соответственно.
Из 21 млн. коров (в РСФСР) осталось менее 7 млн.
За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение. Исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.
После деколлективизации положение в селе стало критическим - нет людей, нет работы, нет техники. Земля, которую обрабатывали сотни лет, за 20 лет на 35% уже заросла мелколесьем.
Академик РАСХН В.И.Кашин
Вы думаете, что Россия достигла дна? Расслабьтесь, полет-погружение только началось, Путин - наш рулевой.
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