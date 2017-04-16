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Все про:политика (3218) Ходорковский (237) Навальный (340)

 Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский предложил сторонникам поддержать оппозиционного политика Алексея Навального на президентских выборах в России, которые состоятся в марте 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", на конференции движения в Таллине он заявил: "Сегодня в России в легальном поле кроме "Открытой России" и ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. - Ред.) не существует других структур, которые предлагают альтернативную политическую повестку дня, отличную от повестки властей".

У ФБК и "Открытой России" есть различия, добавил он. "Наши коллеги из ФБК ориентированы на безальтернативную для них фигуру Алексея Навального. Это успешная лидерская модель, которую они эффективно используют, - сказал Ходорковский. - У "Открытой России" другая структура - все изначально задумывалось для продвижения многих независимых политиков. Наша модель - коалиционная власть после ухода Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальный снова зовет россиян на митинг

На конференции в Таллине Ходорковский также объявил об уходе с поста лидера "Открытой России".

"Я считаю, что российское общество созрело для безвождистской модели, - объяснил он свое решение. - Именно поэтому в устав нашей организации заложена модель, при которой председатель меняется ежегодно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ходорковский: В 2018-2024 годах в России можно ожидать серьезные политические изменения
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Я б повесил Ходорковского , рядом с Окурком .
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вся кацапецкая либерасня, это Окурок в другой обертке.
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Это все суета-сует, пока царя хуйло 1 вперед ногами не вынесут пусть Ходорковские и иные только помечтают. ЭТО ЖЕ ТАТАРО-МОНГОЛЫ. Там правят до усмерти!!
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убил двух зайцев исключив возможность второй раз сесть и усилил протестное движение...
если вдруг Навального при серьёзной заворухе грохнут Ходорковский ловко подменит его....
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Горбачев считает, что в мире наблюдаются признаки холодной войны
Отношения между "крупными державами" ухудшаются, и это создает впечатление, словно мир готовится к войне, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Из-за ухудшения отношений между "крупными державами" создается впечатление, словно мир готовится к новой холодной войне. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным, а военные доктрины формулируются "все более жестко".
Кроме этого, СМИ "подхватывают" все это и "подливают масла в огонь".
"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
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Ой, да нам то какое дело до их Навальных, Ходорковских и прочей нечисти.
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Нам точно никакой,а вот нашей пейсатой власти все кто гавкает на Фуйла,особенно из кацапов(хотя Ходорковский такой же кацап,как я китайский фараон),такие очень даже нужны,я вообще удивляюсь что Ходорковского ещё нет в нашем Кабмине
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Для Украины ни какой разницы. По вопросу Крыма и Донбасса та же позиция.
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Как то пох. Вся эта реальная или выдуманная возня вокруг политики в РФ не должна нас касаться.
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ALF nt‏ @Julius_ALF 14 апр.

Допрос полицейского, пытавшегося задержать Мальцева. Прямая цитата :"Он своим видом привлекал людей, поэтому его действия были незаконными."
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Ну и что тут такого, почитай ихнее законодательство и пойmешь что палисейский прав пусть радуется что пока не экстрик
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Какие выборы в педерашке ? Такие же как в СеСеР. Пока царь, извините генсек, не сдохнет или братки не отстранят, царствуй на радость. А Навальный и Ходарковский такие же шуты у хуйла на подтанцовке , как и Зюганов с Жириновским, только помоложе
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Псевдоопозиція, котра відволікає увагу від злочинної суті режиму хуйла на всяку другорядність типу ОнВамНеДімона грає на руку автиритарному гебешному режимові.
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от ще Дмитро Анатольович закличе - і всьо буде чьотко
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Шо НаСральный, шо НаКлальный, о НаВальный - нам один хрен.
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Никто и никогда не узнает реальных результатов выборов в расеи! Но Майдан в расеи на эту тему . возможен! Сколько могут эти расейские терпилы ждать лучшей жизни? Жизнь то проходит, Кто вернет потерянные 17 путлеровских лет?
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Что Ходорковский, что Навальный - оба против возвращения Крыма Украине. Сбу убрало б их от греха подальше, пока у них охраны мало...
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Ніззя. Будуть скаральними жертвами. Я ЗА "ліквідацію" в принципі. Однак лише за рішенням суду і за законами воєнного стану.
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Смотрел стрим в нете - и "стримеры", показывая на камеру убогий пейзаж с убитыми хатами, спрашивали:" Угадайте, где мы!?" . Один написал:
-Да хз, дамбас какой-то...
- Ты чёёё, этаа расия!!!
-Да у вас вся росия как йобаный дамбас!!!
:D

Вот и деятели эти там все одинаковые! Был один нормальный - и того убили!
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Та пішли вони обоє нахер!Їм і так нічого не світит,дибіли бля..........
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Ни Ходорковский ни Навальный - не есть лицо России. Это состоится, либо рано и быстро, либо никогда. Все "эти" - не лучше и не хуже теперешних, только "скрипичные ключи их настройки" - те же. Пустые слова.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомХодорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ
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