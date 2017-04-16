 Ходорковский призвал сторонников поддержать Навального на президентских выборах в РФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Русскую службу BBC", на конференции движения в Таллине он заявил: "Сегодня в России в легальном поле кроме "Открытой России" и ФБК ("Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. - Ред.) не существует других структур, которые предлагают альтернативную политическую повестку дня, отличную от повестки властей".
У ФБК и "Открытой России" есть различия, добавил он. "Наши коллеги из ФБК ориентированы на безальтернативную для них фигуру Алексея Навального. Это успешная лидерская модель, которую они эффективно используют, - сказал Ходорковский. - У "Открытой России" другая структура - все изначально задумывалось для продвижения многих независимых политиков. Наша модель - коалиционная власть после ухода Путина".
На конференции в Таллине Ходорковский также объявил об уходе с поста лидера "Открытой России".
"Я считаю, что российское общество созрело для безвождистской модели, - объяснил он свое решение. - Именно поэтому в устав нашей организации заложена модель, при которой председатель меняется ежегодно".
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https://www.facenews.ua/columns/2017/313214/
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Прям одно лицо...
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если вдруг Навального при серьёзной заворухе грохнут Ходорковский ловко подменит его....
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Отношения между "крупными державами" ухудшаются, и это создает впечатление, словно мир готовится к войне, заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.
Из-за ухудшения отношений между "крупными державами" создается впечатление, словно мир готовится к новой холодной войне. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Bild.
По его словам, язык политиков и высокопоставленных военных становится все более воинственным, а военные доктрины формулируются "все более жестко".
Кроме этого, СМИ "подхватывают" все это и "подливают масла в огонь".
"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Так что есть все признаки холодной войны", - сказал Горбачев.
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Допрос полицейского, пытавшегося задержать Мальцева. Прямая цитата :"Он своим видом привлекал людей, поэтому его действия были незаконными."
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-Да хз, дамбас какой-то...
- Ты чёёё, этаа расия!!!
-Да у вас вся росия как йобаный дамбас!!!
:D
Вот и деятели эти там все одинаковые! Был один нормальный - и того убили!
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